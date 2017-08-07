المال تنشر اعتراضات شركات الشحن على محطة الصب الجاف

السيد فؤاد: أبدت شركات الشحن والتفريغ العاملة بميناء الدخيلة، اعتراضها على قرار هيئة ميناء الإسكندرية، بطرح محطة الصب الجاف والمعروفة بمحطة الغلال والحبوب بالميناء بنظام حق الانتفاع «BOT». جاء ذلك خلال أول جلسة حوار مجتمعى، عقدتها الهيئة، مؤخرا مع الشركات العاملة بنشاط الشحن والتفريغ ب

السيد فؤاد:

أبدت شركات الشحن والتفريغ العاملة بميناء الدخيلة، اعتراضها على قرار هيئة ميناء الإسكندرية، بطرح محطة الصب الجاف والمعروفة بمحطة الغلال والحبوب بالميناء بنظام حق الانتفاع «BOT».

جاء ذلك خلال أول جلسة حوار مجتمعى، عقدتها الهيئة، مؤخرا مع الشركات العاملة بنشاط الشحن والتفريغ بميناء الدخيلة، قبل الشروع فى طرح المشروع الذى تتخطى استثماراته 2 مليار جنيه.

حضر الجلسة العديد من الشركات أهمها «فينوس إنترناشونال» للشحن والتفريغ، و«يونى جرين» للشحن والتفريغ، و«سى جرين» للشحن والتفريغ، و«أوشن إكسبريس» للشحن والتفريغ، و«سيسكو تراس» للشحن والتفريغ، و«كارجل» للشحن والتفريغ، ومجموعة شركات أبو دونقل للشحن والتفريغ.

وقالت شركات الشحن والتفريغ، إن المشروع ليس له جدوى اقتصادية فى حال طرحه بنظام حق الانتفاع «BOT» الذى اقترحته الهيئة، ليقوم المستثمر ببناء أرصفة وساحات تخزينية ومساحة خلفية للمشروع، فى الوقت الذى تنخفض فيه الجدوى الاقتصادية للمشروع حاليا.

وأكدت خلال اللقاء أن الحكومة تتجه فى خططها المستقبلية إلى تقليل فاتورة الاستيراد، خاصة فى معظم السلع الإستراتيجية، فى الوقت الذى تعتمد فيه المحطة المزمع طرحها على استيراد تلك السلع من الحبوب والغلال.

وأوضحت أن هناك سعات تخزينية كبيرة بميناء الدخيلة تديرها ما يزيد عن 10 شركات، إلا أن المشكلة تكمن فقط فى ضعف السعات التفريغية للأرصفة التى تستقبل السفن، بما يمكن استغلال بعض الأرصفة غير العاملة بميناء الإسكندرية لهذا الشأن فقط لحل المشكلة.

ولفتت إلى أن هيئة الميناء، أوضحت فى دراسة جدوى المشروع زيادة الاستهلاك فى الحبوب والغلال فى منطقة الدلتا، فى الوقت الذى تعتمد فيه محافظات الدلتا على ميناء دمياط فى هذا الشأن، والذى لا يبعد عن معظم محافظات الدلتا عن 50 – 70 كيلو فقط، بما يعنى توفير فى النولون البرى الذى زاد بصورة غير مسبوقة، بعد رفع أسعار المحروقات.

وأشارت إلى أن ميناء دمياط أيضا يقترب أكثر من مسار السفن العالمية التابعة للخطوط الملاحية، بما يعنى توفير فى النولون البحرى، مما جعل ميناء دمياط الأكثر جذبا لمعظم فئات سفن الحبوب خلال الفترة الأخيرة، وهو ما يقلل من فرص نجاح المشروع.

كما طرحت هيئة ميناء الإسكندرية، خلال الجلسة، إنشاء مدينة العلمين الجديدة، مما يزيد من فرصة نجاح المحطة، وردت الشركات بأن الأجدر بالعلمين، هو ميناء مطروح المزمع إنشاؤه خلال الفترة المقبلة، والذى سيعتمد فى مراحله الأولى على محطات متعددة الأغراض يمكنها استقبال جميع أنواع السفن.

وفى هذا السياق، قال اللواء محمد الدقاق، نائب رئيس هيئة ميناء الإسكندرية، إن الهيئة قامت بعمل حوار مع شركات الشحن والتفريغ العاملة بميناء الدخيلة، والشركات التى سحبت كراسات الشروط فى المرة الأولى، ولم تعمل بالميناء حتى يتم دراسة طلباتهم وإدراجها فى كراسة الشروط الجديدة، وبالتالى نتفادى الإلغاء.

وأضاف أن الشركات التى سحبت كراسات الشروط فى المرة الأولى، كانت قد طالبت بوضع قيمة مضافة للمشروع على البضاعة، وليس مجرد تداول الغلال فقط، وهو ما سيتم تنفيذه، وطرح المشروع مرة أخرى بتلك المواصفات، على أن يتم تخصيص مساحة لا تقل عن 100 ألف متر لمشروعات قيمة مضافة مرتبطة بنشاط المحطة الرئيسى.

وأوضح أن المشروع يهدف إلى بناء وتشغيل وإدارة محطة تداول الغلال بميناء الدخيلة، وفقا للخطة الرئيسية لتطوير وتحديث ميناء الإسكندرية، لزيادة السعة التخزينية وتداول الحبوب بالميناء.

وأشار إلى أن المشروع يقع على 424980 م2، بما فى ذلك بناء جدار الرصيف، والتجريف والساحات والمبانى الخدمية، والأسوار والبنية التحتية اللازمة للمشروع، وفقا للمعايير الدولية وشروط الميناء.

ويشتمل المشروع على حوض بحرى، يتضمن 2 رصيف، بإجمالى 800 متر وغاطس بعمق 14مترا، فضلا عن ساحات تخزين ومخازن ومبان إدارية، وصومعة غلال رأسية أو أفقية طبقا للتصميم الإنشائى.

وأكد أن المشروع سيساهم فى زيادة حجم حركة تداول الغلال بالميناء، لتفى باحتياجات التجارة الدولية للبلاد، إذ تستورد مصر أكثر من 14 مليون طن قمح سنويا، وتعيد تطوير البنية الأساسية وتخطيط المساحة الأرضية لخدمة الحركة التجارية، والتطورات الاقتصادية المستقبلية، وإنشاء صوامع رأسية ومخازن أفقية ومعدات مناولة للغلال.

يذكر أن المشروع على مسطح 246000 م2، وسيتم من خلاله خدمة المحطة، بواسطة رصيف بعمق 14 مترا، وخدمة المحطة بواسطة رصيف بعمق 14 مترا وبطول 800 متر، بجانب أعمال الحماية البحرية بطول 280 مترا، ولهذا تم اقترح بتوفير رصيف بطول 500م مع «ونش جانترى» لخدمة التعامل مع السفن، وسوف تكون المحطة محاطة بسور خارجى تفصلها عن ميناء الدخيلة، وأيضا بسياج داخلى للفصل بين مختلف الساحات والمناطق الإدارية.