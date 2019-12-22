المال تنشر أهم ملامح دراسة منظومة النقل الذكى

حصلت «المال» على أهم ملامح دراسة والعوائد المتوقعة من تطبيق منظومة النقل الذكى على الطرق التى فازت بتصميمها شركة مسارات مصر للحلول ، على 6 طرق بطول 1070 كيلومترا.

وتقدر تكلفة تطبيق المنظومة فى المرحلة الأولى بنحو مليارى جنيه.

وأوضحت الدراسة التى حصلت «المال» على نسخة منها أن مصر تتمتع بموقع جغرافى استراتيجى فريد من نوعه، وقامت بإنشاء شبكة قومية للطرق بطول 7000 كيلومتر كمحاور تنموية لخلق آفاق اقتصادية جديدة كما تتمتع بوجود شبكة سكك حديدية بطول 5100 كيلومتر تدعمها المطارات فى جميع المراكز الحضرية الرئيسية، بالإضافة إلى العديد من الموانئ التجارية على البحرين الأحمر والمتوسط بالإضافة إلى خطة لتطوير 13 ميناء جافا ومناطق لوجيستية مما يمكن مصر من الاستفادة بموقعها وبنيتها التحتية كمركز لوجيستى عالمى يربط بين القارات الثلاث.

وأوضحت الدارسة أن منظومة النقل الذكى ستمكن مصر من استكمال خططها الحالية لتطوير البنية التحتية، حيث ستعمل هذه التقنية المتقدمة على إدارة شبكة الطرق ونظام حركة المرور بها وتشغيلهما للوصول إلى مستوى عالمى.

ولفتت الدراسة إلى أن التحدى الأساسى الذى يواجهه قطاع النقل هو هيمنة الطرق؛ حيث تساهم شبكة الطرق فى نقل حوالى 20 مليون رحلة من رحلات الركاب اليومية، أى ما يقرب من %93 من رحلات الركاب بوسائل النقل المختلفة وتسهم أيضا لنقل %97 من إجمالى البضائع المنقولة بين المحافظات المصرية.

وأفادت الدراسة بأن شبكة الطرق تعانى من ارتفاع معدلات الحوادث والاختناقات المرورية لذا ستوفر نظم النقل الذكى البنية التحتية اللازمة لبناء شبكة من شأنها مراقبة حركة المرور والتحكم فيها بكفاءة.

المرحلة الأولى

سيتم تنفيذ نظام الطرق الذكى كمرحلة أولى على 1079 كيلومترا على الطرق الآتية:

طريق القاهرة / الإسكندرية الصحراوى بطول 220 كم.

طريق القاهرة / الإسماعيلية / بورسعيد بطول 195 كم.

طريق القاهرة / السويس بطول 134 كم.

طريق القاهرة / العين السخنة بطول 110 كم.

الطريق الدائرى الإقليمى بطول 380 كم.

طريق شبرا- بنها بطول 40 كم.

بالإضافة إلى 32 بوابة تحصيل تخدم هذه الطرق سيكون أول تطبيق لنظام النقل الذكى هو طريق شبرا- بنها السريع الذى يضم العناصر التالية:

مراقبة حركة المرور التحكم فى حركة المرور

الكشف عن الحوادث المرورية والتعامل معها

تطبيقات فرض القانون

تحديد هوية المركبات

تقنية الكشف عن المركبات المتجاوزة للارتفاع المسموح به

تقنية المراقبة والتحليل بكاميرات الفيديو

نظام رصد معلومات الطقس على الطرق والتنبيه بها

وزن المركبات

تصنيف المركبات

إحصاء حركة المرور وتصنيفها

تحديث نظم التشغيل لبوبات الطرق وبدء منظومة التحصيل الإلكترونى عليها

نظام إرسال بيانات حالات الطريق لمستخدمى الطرق عن طريق اللوحات الإرشادية الإلكترونية –تطبيقات التليفون المحمولة – خدمات موقع إلكترونى.

التنبؤ بحالات المرور وعمل محاكاة للحالات المرورية لحالات إشغال الطريق والأعمال الإنشائية.

يشتمل النظام على أحدث التقنيات مثل:

كاميرات المراقبة بالفيديو

نظام إدارة الحوادث والكشف عنها

أجهزة إحصاء حركة المرور

مراقبة حركة المرور والسرعات والكشف التلقائى عن الحوادث.

يحتوى نظام النقل الذكى فى جوهره على مراكز لإدارة حركة المرور وتشغيل الطرق ويعتمد التطبيق بأكمله على جمع البيانات وإرسالها إلى مركز البيانات الرئيسى لتحليلها فى وقت حدوثها لأخذ القرارت الفورية، والذى من شأنه تحقيق الكفاءة اللازمة لإدارة حركة المرور وتشغيل الطرق.

وأوضحت الدراسة أن نظام النقل الذكى سيشجع على زيادة الاستثمارات داخل قطاع النقل المصرى ويمهد لإنشاء وإقامة مناطق لوجيستية مطورة عند مداخل الطرق بما ينعكس على تعزيز إيرادات الدولة لدعم الناتج القومى.

كما سيدعم هذا النظام البنية التحتية الحالية لشبكة الطرق، فضلًا عن التأثير الإيجابى على البيئة من حيث تحسين الأمن، وتعزيز التجارة، وخفض استهلاك الوقود، وخفض وقت التنقل، وتحسين إجراءات منع الجريمة، وتقليل الحوادث والاختناقات المرورية، والذى من شأنه أن يؤدى إلى طرق أكثر أمانًا وتحسين مستوى المعيشة فى مصر.

ما هى نظم النقل الذكى

هى أى نظام يحاول تحسين كفاءة حركة الناس والبضائع من خلال تطبيق التكنولوجيا الحديثة ويتسنى رفع كفاءة السفر من خلال جعله أكثر أمنا وأقل كلفة اقتصادية وأقصر زمنيا مع تقليل الآثار البيئية.

تمكن تلك النظم من مساعدة ودعم المسافرين ومسئولى النقل بتزويدهم بمعلومات عن حالة الطرق مما يمكنم من إدارة رحلاتهم بفاعلية عن طريق اختيار الطريق ووسيلة النقل أو عن طريق إعادة جدولة رحلاتهم إلى وقت لاحق.

وبتوافر بيانات هائلة من حركة المرور فى الزمن الحقيقى أو المسجلة يتمكن مديرو أساطيل النقل والشاحنات من تعزيز قدراتهم والتخطيط بشكل أكثر فاعلية.

نظم النقل الذكية تتكون من مجموعة من الحزم التكنولوجية المرنة القابلة للتوسع فى الوظائف بالتوسع فى المكونات ولكن ذلك يلزمه نمذجة ومواصفات توحيد وتكامل تعمل على صهر تلك الحزم فى إطار قومى موحد فعال وذلك يتطلب خبرات واسعة ومختلفة فى التخطيط والتصميم والنشر والتشغيل.

الأهداف العامة لنظم النقل الذكى

زيادة قدرة شبكة الطرق دون بناء المزيد من الطرق أو حتى زيادة عرضها.

التخفيف من الازدحام من خلال تحسين نظام النقل وخلق وفر للاقتصاد المحلى بتوفير الطاقة والإهلاكات والوقت.

توفير معلومات حركة المرور فى الوقت الحقيقى للمستخدمين بطريقة تفاعلية.

تحسين التنسيق فيما بين الأجهزة من خلال تعزيز الاتصالات.

توفير أدوات جديدة ومبتكرة لجمع الرسوم فى سيارات العبور ومواقف السيارات ومحطات التحصيل.

السماح بإعطاء الأولوية لمستخدمى الطرق المعينين مثل مركبات الإشغال المرتفع “حافلات الركاب” والشاحنات والمركبات العابرة.

توفير أدوات لمراقبة الشبكة تلقائيا وجمع البيانات.

تحسين سلامة وأمن مستخدمى الطرق.

وستعتمد المنظومة الجديدة على مجموعة الآليات والحزمة وتتمثل فيما يلى:

الحزمة الرئيسية الأولى: أنظمة إدارة الحركة المرورية المتقدمة

تهدف تلك الحزمة إلى تقليل الازدحام بالمراقبة والتحكم المرورى وتكنولوجيا الاتصال وهى العصب الرئيس لأى نظام نقل ذكى فهى تراقب شبكة النقل وتتحكم فى الإشارات وتجمع معلومات مرورية وتحدد أماكن الاختناق ورصد الحوداث.

تتكون حزمة أنظمة إدارة الحركة المرورية المتقدمة من الأحزمة الفرعية التالية:

حزمة مراقبة الشبكة المرورية

وتشمل حساسات المرور بأنواعها المختلفة ووسائل الاتصال، وهى تجمع البيانات وترسلها لمركز التحكم المرورى وقد تستخدم هذه البيانات محليا للتحكم فى تزامن الإشارات أو عن بعد حيث يتم تسجيلها وتحليلها مع مصادر أخرى.

تمكن حزمة مراقبة الشبكة مسئولى المرور من مراقبة أداء الشبكة ورصد الحوادث والتخطيط وقد تستخدم دوائر وكاميرات المراقبة لمعرفة سبب تباطوء الحركة أو الاختناق أو حجم الحادثة.

عادة لا تحتاج حساسات المرور لشبكات اتصال ذات سعات مرتفعة وقد تستخدم شبكات المحمول أو أى شبكات لاسلكية لهذا الغرض أما كاميرات المراقبة فتحتاج لشبكات بسعات مرتفعة.

وحسب التخطيط الاستراتيجى لإطار النقل الذكى والميزانيات المتوفرة قد تؤجل كاميرات المراقبة وبنيتها التحتية لمراحل مستقبلية أو يتم استخدامها حيثما توافرت بنية شبكات قوية.

حزمة التحكم فى الطرق السريعة

وتشمل هذه الحزمة الفرعية على جميع أنظمة مراقبة المرور والتحكم المطلوبة لإدارة الطريق السريع، وبالتالى فهى تشمل قياسات مداخل ومخارج الطرق السريعة وقياسات التبادل للتحكم فى عدد المركبات ونظمها على الطريق السريع لضمان سريانه وعدم اختناقه وتشمل أيضا التحكم فى السرعات عليه، كذلك، تشمل هذه الحزمة الفرعية على جميع المعدات اللازمة للكشف عن الحوادث سواء يدويا أو تلقائيا، كما يجب أن يكون لهذه الحزمة القدرة على نشر المعلومات عن حركة المرور للمسافرين فى الطريق.

حزمة نشر معلومات حركة المرور

ويشمل هذا النظام الفرعى جميع التكنولوجيات والمعدات المستخدمة لنشر المعلومات عن حركة المرور للسائقين أثناء القيادة، وتشمل الأساليب النموذجية لنشر المعلومات علامات الرسائل المتغيرة والديناميكية، وتشمل المعلومات التى يتم نشرها للسائقين الظروف الجوية، ومواقع الحوادث أو الأخطار المقبلة، وإغلاق الطرق، ومناطق العمل، وتغيير حدود السرعة.

حزمة إدارة الحواداث المرورية

يعرف “الحادث” بأنه أى حدث غير متكرر يسبب انخفاضا فى قدرة الطرق أو زيادة غير طبيعية فى الطلب وهو مكون اساسى فى استراتيجية السلامة على الطرق فالرصد السريع والدقيق عن الحوادث يمكن من إدارة الحدث بفاعلية. وتتولى نظم إدارة الحوادث المهام التالية:

الكشف عن الحوادث (الأعطال، والسيارات المعطلة، والحطام المتسرب، وما إلى ذلك)،

التحقق من وقوع الحادث وتحديد أنواع الأطراف / المركبات المعنية،

تحديد طبيعة الحادث (عطل، تصادم، انسكاب)،

إخطار السلطات المختصة،

إدارة المشهد بأمان،

إزالة المركبات فى أسرع وقت ممكن،

الحد من التأخير والحوادث الثانوية المحتملة عن طريق إعلام السائقين و/ أو السيطرة على إشارات لتوجيه سائقى المركبات الآخرين من المنطقة حتى يتم إزالة الحادث.

حزمة التحصيل الإلكترونى

وتهدف هذه النظم إلى الحد من التأخير فى محطات وبوابات التحصيل عن طريق تحصيل الرسوم تلقائيا من المركبات أثناء الحركة وعادة ما تستخدم أنظمة تحديد المركبات الآلية لهذا التطبيق ويتم إستخدام تكنولوجيات أخرى لتحديد نوع المركبة وضمان عدم التلاعب ويجب دراسة سبل الدفع وشحن رصيد المركبات ووضع لوائح للمخالفات.

حزمة مراقبة السرعة

وتهدف هذه الحزمة إلى مراقبة السرعات على الطرق السريعة والسيطرة عليها. فمع إدراك أنه بإستخدام علامات الرسائل الديناميكية يمكن تغيير الحد الأقصى للسرعة وفقا للظروف البيئية أو تبعا لحالة الحوادث. وفى حالة إذا تم العثور على مركبة مسرعة أكثر من الحد المعروض تظهر رسالة إعلام للسائق على علامة الطريق. ويمكن للنظام أيضا أن يدعم التوصيل البينى بين المعدات على جانب الطريق وحدات إنفاذ القانون لإتخاذ ما يلزم تجاه المخالفين.

حزمة إدارة حارة المركبات عالية الإشغالية (مقترح مستقبلى اختيارى)

حسب دراسات تخطيط النقل ولتغيير ثقافات الإنتقال السائدة قد تخصص حارة مرورية للمركبات عالية الإشغالية وذلك لتقليل كثافة المركبات على الطرق بتشجيع مركبات نقل الركاب وتخصيص أولوية لها. ومن الممكن أن يكون هذا التخصيص تبعا لجدول مصمم خلال اليوم وفى ساعات محددة. وتخصص أجهزة على جانب الطريق لرصد المركبات والتأكد من أنها ليست

النظام الجديد يضيف 1.5 مليار جنيه سنويا للعوائد الإقتصادية للمركبات التجارية.. وزيادة الصادرات 800 مليون

مركبات راكب وحيد وإصدار مخالفة للمركبات المخالفة.

الحزمة الرئيسية الثانية: أنظمة معلومات المسافر المتقدمة

هى النظم التى توفر للمسافرين المعلومات اللازمة لتعزيز نوعية رحلتهم وتهدف لمساعدة الركاب، السائقين العابرين والسياح. حيث يمكن للركاب الحصول على معلومات حول ظروف المرور وحالة الطريق والأخطار المحتملة ومواقع الحوادث ومناطق العمل ويمكن أن توفر تلك الأنظمة أيضا لركاب والسائقين معلومات مفيدة سواء قبل الرحلة أو فى الطريق ويتم ذلك عبر الراديو أو التلفاز أو من خلال تطبيقات على الهاتف أو مواقع الإنترنت أو لوحات علامات الطريق الديناميكية.

حزمة معلومات المسافر الإذاعية

وتجمع هذه الأنظمة بيانات حركة المرور والبيئة مثل مواقع الازدحام ومناطق العمل والحوادث وأحوال الطقس وانبعاثات الغاز ثم تنشر هذه المعلومات للمسافرين عن طريق وسائط البث الواسعة النطاق مثل الهاتف الخلوى والراديو.

حزمة معلومات المسافر التفاعلية

توفر هذه الأنظمة معلومات عند الطلب للمسافرين. وتشمل المعلومات المقدمة للركاب الظروف الجوية، ومواقع الحوادث، وإغلاق الطرق، ومناطق العمل، وتغيير حدود السرعة… إلخ. ويمكن توفير هذه المعلومات إما قبل الرحلة أو فى الطريق.

حزمة مشاركة المعلومات بين مشغلى النقل

ويتيح هذا النظام تبادل البيانات ونقلها بين مختلف مشغلى النقل.

يتم جمع معلومات الشبكة فى الوقت الحقيقى من قبل مقدمى خدمات المعلومات ويتم إتاحتها لمشغلى نظم النقل وباستخدام هذه المعلومات تصبح وكالات النقل الفردية قادرة على إدارة نظمها بشكل أفضل استنادا إلى النظرة العامة لنظام النقل فى المنطقة.

الحزمة الرئيسية الثالثة: عمليات المركبات التجارية

حزمة إدارة الأساطيل

هذه الحزمة هى المسؤولة عن مراقبة المركبات التجارية وتزويدها بالمعلومات على طول مسارتها، ويدعم النظام التحديث فى الوقت الفعلى لموقف الشاحنة ومسارها المعين وفقا للمعلومات المجمعة من مصادر البيانات الأخرى.

يتم إرسال الطريق إلكترونيا إلى الشاحنة مع أى تعليمات خاصة أخرى من مشغل الأسطول.

حزمة التصريح الإلكترونى

وتسمح هذه الخدمة بالتصريح الإلكترونى للمركبات التجارية عند نقاط التفتيش وتتصل مرافق الفحص على الطرق مع إدارة المركبات التجارية للحصول على بيانات عن المركبات والسائقين والناقلين.

يمكن السماح للمركبة / السائق / الناقل الآمن والقانونى بالمرور من نقاط التفتيش دون التوقف لفحص المطابقة فى محطات الوزن، ومنافذ الدخول، ومواقع التفتيش الأخرى والمطلوب عادة لتفتيش المركبات غير القانونية أو غير الآمنة ويتطلب النظام تركيب جهاز مرسل على المركبة به رمز تعريف فريد يمكن استخدامه للبحث عن المعلومات فى النظام.

حزمة العمليات الإدارية للمركبات التجارية

هذه الحزمة هى المسؤولة عن جميع عمليات جمع الإلكترونية من رسوم المدفوعات من اعتماد الشاحنات وضرائب تسيير. فمن خلال الأتمتة، يسمح للناقلين بإيداع طلبات التسجيل وضرائب استخدام الوقود “لو طبقت” إلكترونيا ويشمل ذلك أيضا تصاريح السفر وتصاريح الحجم الزائد أوالوزن الزائد وتصاريح المواد الخطرة. ويمكن اعتماد تلك الوثائق إلكترونيا فى وقت أقصر بكثير مما هو الحال مع عملية الورق الحالية، مما يعطى مركبات النقل والمشغلين مرونة أكبر وكفاءة فى عملياتهم وتقليل نسبة الخطأ المرتبطة إدخال البيانات يدويا. وتدعم هذه الحزمة وتتكامل مع حزمة التصريح الإلكترونى وإدارة الأساطيل.

حزمة قياس الوزن المتحرك

وتستخدم هذه الحزمة أنظمة وحساسات على الطريق للحصول على الوزن الديناميكى للشاحنة أثناء السير على الطريق، مما يحد من مشاكل التأخير والسلامة بسبب الحاجة لسحب الشاحنات إلى محطات وزن وزاوية التفتيش فى الأحوال العادية. هذا النظام له فوائد كبيرة فى زيادة سلامة النقل وتسهيل الحركة والقضاء على نقاط التكدس أمام محطات الوزن. ويستخدم أيضا للحفاظ على سلامة الطرق والكبارى والتأكد من عدم وجود حمولات مخالفة.

حزمة إدارة المواد الخطرة

تتكون هذه الحزمة من دمج حزمة إدارة الحوادث مع حزمة إدارة الأساطيل والشحن مما يمكن من رصد نقل البضائع الخطرة أو المواد الخطرة. وفى حالة وقوع الحادث، يتم التعامل فورا من مركز إدارة الطوارئ “كما سيأتى ذكره” والرد فورا للتعامل المجهز مع تلك المواد واحتواء الخطر

الحزمة الرئيسية الرابعة : إدارة الطوارئ.

وتهدف هذه الحزمة إلى إدارة ومراقبة وتعزيز الاستجابة لمختلف أنواع حالات الطوارئ والحالات الخطيرة، وهى تدعم خدمات الطوارئ مثل الشرطة، والإسعاف، والحرائق، ومكافحة التسرب، والتنسيق فى حالات الكوارث وتتكون من حزم فرعية منها:

حزمة استلام المكالمات والبلاغات وتوزيع المهام

حزمة حماية منشآت النقل

حزمة التنبية الواسع للعامة فى حالة الحوادث والكوراث الكبرى

حزمة الإنذار المبكر

حزمة الإخلاء وإعادة التشغيل

الحزمة الرئيسية الخامسة: صيانة الطرق ومنشآت النقل

وتهدف هذه الحزمة إلى تحسين عمليات إنشاء الطرق والصيانة، وتسهيل حركة المرور السلس عبر مناطق العمل، مع الحفاظ على مستوى مقبول من السلامة وتشمل مجموعة من الحزم الفرعية منها:

حزمة مراقبة الأحوال الجوية

حزمة صيانة الطرق الدورية وغير الدورية

حزمة إدارة مناطق العمل على الطريق

حزمة مراقبة حالة البنية التحتية للطرق والكبارى.

الحزمة الرئيسية السادسة : فرض القانون

وتهدف هذه الحزمة إلى التعرف على وتسجيل السيارات المارة عند موقع فرض القانون أو عن طريق سيارة فرض القانون أو باستعمال الوحدة المحمولة باليد إذا كانت السيارة فى وضع انتظار وإرسال بيانات السيارات المشتبه فيها إلى الجهات التنفيذية. يتم التعرف على السيارات عن طريق قراءة البيانات الموجودة على وحدة تعريف السيارة ورقم اللوحات المعدنية. وتتم مراجعة هذه البيانات على وحدة تعريف السيارة ورقم اللوحات المعدنية.

العوائد الاقتصادية والاجتماعية

توفر تطبيقات النقل الذكى فوائد متعدّدة لمستخدمى شبكة الطرق، سواء كان ذلك بالمناطق الحضرية ذات الكثافة العالية أو بالمناطق الأقل كثافة.

وتتمثل أهم مزايا وأهداف تكنولوجيات النقل الذكى فى:

الرفع من الإنتاجية الاقتصادية

تخفيض مدّة التنقل وكلفته لصالح الدولة والمسافر

تحسين مستوى السلامة المرورية

الحدّ من الاكتظاظ وتحسين مستوى الانسيابية المرورية

تخفيض استهلاك الطاقة والمحافظة على البيئة

تحسين الإنتاجية الاقتصادية:

حسب التقديرات، يمكن نظام النقل الذكى مستغلى العربات التجارية من إجمالى عوائد اقتصادية تقدر بنحو 1.5 مليار جنيه سنويا و800 مليون كعائدات تصدير سنويا.

حسب التقديرات، يمكن نظم النقل الذكى من %35 زيادة استثمارية بالبنى التحتية وتخفيض كلفة صيانة شبكة النقل بنسبة %25 سنويا.

تحسين السلامة على شبكة الطرق

حسب التقديرات فسوف تساهم منظومة النقل الذكى فى تخفيض مدة الاستجابة للحوادث ما بين 30 و90 دقيقة وهو ما يوفر عائدا اقتصاديا نتيجة التدخل السريع فى الحوادث بقيمة 900 مليون جنيه سنويا.

حسب التقديرات فسوف تساهم منظومة النقل الذكى فى انخفاض عدد الحوادث بنسبة تتراوح بين 22 و%48.

تحسين الحالة المرورية وكفاءة شبكة الطرق:

حسب التقديرات فسوف تساهم منظومة النقل الذكى فى زيادة السرعات التشغيلية على شبكة الطرق بنسبة %35 بأوقات الذروة.

حسب التقديرات فسوف تساهم منظومة النقل الذكى فى زيادة كفاءة شبكة الطرق (زيادة السعة التشغيلية) بنسبة %22.

تخفيض مدة التنقل وتحسين الكفاءة التشغيلية:

حسب التقديرات فسوف تساهم منظومة النقل الذكى فى تخفيض أزمنة الرحلات بما يعادل 6.3 مليون عربة – ساعة فى السنة.

حسب التقديرات فسوف تساهم منظومة النقل الذكى فى تخفيض معدلات استهلاك الوقود لما يقرب من %13 على شبكة الطرق فى السنة.

العوائد الاقتصادية والاجتماعية للمنظومة



نوع العائد القيمة المقدرة للتوفير



1.الحد من عدد الحوادث الحرجة %22 الانخفاض المتوقع في معدل الحوادث الحرجة السنوية