«المال» تنشر أكبر ضبطيات «حماية المستهلك» للسجائر في 6 محافظات.. وتحرير 22 محضرا للمخالفين

حصلت «المال» على أعداد ضبطيات ومحاضر التي حررتها 6 أفرع لجهاز حماية المستهلك في محافظات: «الشرقية والإسكندرية والدقهلية وكفر الشيخ والغربية والبحيرة» لعددا من التجار والأكشاك المخصصة لبيع السجائر بسبب حجبها وبيعها بأزيد من سعرها.

وفقا للمصادر داخل جهاز حماية المستهلك، فإن أفرع الجهاز بالتعاون مع التموين ومباحث التموين في المحافظات المشار إليها تحفظت على 2580 علبة سجائر محلية الصنع بالإضافة إلى 1750 علبة مهربة لحجبهم عن التدوال في محافظة الدقهلية.

يشار إلى أن الجهاز يشن حملات مفاجئة على الأسواق للتأكد من التزام التجار بالإعلان عن الأسعار في مكان واضح وظاهر أمام المستهلك، لعدم بيع السلع بأسعار أعلى من سعرها الرسمي واستغلال المواطنين.

ولفتت المصادر في تصريحات خاصة لـ«المال» إلى أنه تم التحفظ على حوالي 6850 علبة سجائر متنوعة ما بين مستوردة ومحلية الصنع في محافظة الغربية لبيعهم بأزيد من السعر المعلن.

وأضافت أنه خلال الحملات التي شنها فرع الجهاز في محافظة كفر الشيخ تم التحفظ على 6850 علبة سجائر متنوعة ما بين أجنبي ومحلية الصنع للبيع بأزيد من السعر الرسمي، لافتة إلى أنه تم التحفظ أيضا على 120 علبة سجائر مختلفة الأنواع بالإسكندرية بإجمالي 18 ألف 150 علبة سجائر.

وطالب جهاز حماية المستهلك المواطنين بضرورة إبلاغ الجهاز عن التجار الذين يقومون ببيع السجائر أو أي سلعة بأعلى من معدلها الطبيعي من خلال الأرقام أو الصفحات التي خصصها الجهاز لاستقبال الشكاوى لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.

«مصادر»: 22 محضر للبيع بأزيد من السعر الرسمي بعقوبة تصل إلى مليون جنيه

على جانب أخر، أكد عددا من العاملين في أفرع الجهاز في المحافظات المشار إليها، أن أعضاء الجهاز ممن يحملون صفة الضبطية القضائية قاموا بعمل محاولات شراء وهمية للتأكد من التزام التجار ببيعها بالأسعار المعلنة من الشركات المصنعة بعد ورود عدة شكاوى تتعلق ببيع السجائر بزيادة كبيرة في سعرها.

وأضافوا في تصريحات خاصة لـ«المال»، أن الحملات أسفرت عن تحرير 5 محاضر في محافظة الشرقية للبيع بأزيد من السعر الرسمي، بالإضافة إلى تحرير 4 محاضر في كفر الشيخ لحجب السجائر، فضلا عن تحرير 3 محاضر في محافظة الدقهلية للامتناع عن بيع السجائر.

كان جهاز حماية المستهلك قد أعلن منتصف العام الجاري خطته لتعميم منظومة الباركود على كافة أنواع السجائر، خاصة بعد ورود الشكاوى من المواطنين بارتفاع أسعار السجائر واحتكارها من قبل التجار والموزعين.

وجاء تطبيق الـQR تنفيذا لقرار الجهاز بإجبار شركات السجائر تفعيل نظام الباركود، بدلا من كتابة السعر نظرًا للتغير السريع في أسعارها.

وأشاروا إلى أنه تم تحرير أيضا 3 محاضر في محافظة الغربية تحديدا مدينة طنطا لحجب السجائر عن البيع، بالإضافة إلى تحرير 3 محاضر في محافظة الإسكندرية للبيع بأزيد من السعر المعلن، فضلا عن تحرير 4 محاضر للبيع بأعلى من السعر في البحيرة، بإجمالي 22 محضر.

وأكدوا أنه تم تحرير المحاضر اللازمة طبقا لقانون حماية المستهلك وجار عرض المخالفين على النيابة العامة لاتخاذ شؤونها، إذ أن عقوبة بيع السجائر بأعلى من سعرها الرسمي تصل إلى مليون جنيه، لافتة إلى أن الهدف من الحملات هو احتكار السلع وبيعها بأعلى من معدلها الطبيعي.

ويعد الـQR السعر الرسمي للسجائر على العلبة التي يتداولها المواطنين لعدم احتكارها وبيعها بأسعار مرتفعة لتحقيق أرباح سريعة للتجار.