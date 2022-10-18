«المال» تكشف ملامح اتفاقية التسوية الودية بين «كيما» و«تكنومونت» الإيطالية

كشفت مصادر مطلعة لـ«المال» عن أهم ملامح اتفاقية التسوية الودية بين شركتى الصناعات الكيماوية المصرية (كيما) وتكنومونت الإيطالية، بشأن النزاع الخاص بمشروع «كيما 2» الذى نفذته الأخيرة لإنتاج الأمونيا واليوريا باستخدام الغاز الطبيعى، باستثمارات تقدر بنحو 12 مليار جنيه.

وأكدت «كيما»، فى إفصاح للبورصة، أمس الأحد، إنها لم تحصل حتى الآن على الموافقات الرسمية بشأن اتفاق التسوية الودية مع شركة تكنومونت.

وتعود وقائع النزاع بين الطرفين إلى أكثر من عامين، حينما طالبت الشركة الإيطالية بتعويض عن تضررها من تحرير سعر صرف الجنيه فى 2016، والذى رفع التكلفة التشغيلية لمشروع «كيما 2».

وفى المقابل طلبت «كيما» منها تعويضًا عن التأخر فى تنفيذ بنود بعض العقد، الأمر الذى انتهى إلى الاحتكام للجنة فض منازعات الاستثمار بمجلس الوزراء، والتى أقرت اتفاقية التسوية مؤخرًا.

وقالت مصادر وثيقة الصلة بالملف- إن ملامح الاتفاق تتضمن أحقية «تكنومونت» فى الحصول على تعويض عن تضررها من تحرير سعر الصرف، فضلًا عن تنازل «كيما» عن أى مطالبات نظير تأخر العمل فى مشروع «كيما 2» الذى بدأ تشغيله والإنتاج منه فعليًا.

وأشارت المصادر إلى أن الشركة الإيطالية كانت تطالب فى وقت سابق بمبالغ تقارب 76 مليون دولار نظير ارتفاع التكلفة التشغيلية، وحوالى 450 مليون جنيه كتعويض عن فروق سعر الصرف.

وتوقعت حصول «كيما» على كل تفاصيل التسوية الرسمية من مجلس الوزراء خلال أسابيع قليلة، على أن تفصح للبورصة فى حينه.

وأوضحت أن اتفاقية التسوية رجحت قيام الشركة الإيطالية بتنفيذ مشروع حامض النيتريك الذى تعتزم «كيما» إنشاءه، وذلك وفقًا للأسعار السوقية الخاضعة للمنافسة والعرض والطلب.

وتابعت أن هذا السيناريو يتضمن تحمل «تكنومونت» كافة مصاريف التشغيل والصيانة للعام الثانى من التشغيل، مع منحها حوافز تتمثل فى حصة من أرباح المشروع حال تخطى الإنتاج حدود معينة.

واستبعدت المصادر قيام «كيما» بتوزيع أرباح عن العام المالى المنتهى 2022-2021 نظرًا لتكبدها خسائر مرحلة، إلى جانب ضرورة توفيرها سيولة الدخول فى أى مشروعات استثمارية مستقبلية، ومنها «وحدة النيتريك الجديدة».

وقدرت المصادر تكلفة وحدة إنتاج حامض النيتريك بنحو 5 مليارات جنيه بأسعار السوق الحالية.

يذكر أن «كيما» حققت صافى ربح وبقيمة 651.48 مليون جنيه خلال العام المالى 2022-2021، مقابل خسائر بلغت 1.42 مليار العام المالى المماثل، وذلك بدعم نمو إيرادات البيع.