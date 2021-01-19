«المال» تكشف مشروعات الشركات فى مبادرة «فرصتنا.. رقمية»

يترقب قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حدوث طفرة فى تنفيذ مشروعات التحول الرقمى داخل الجهات الحكومية، بعد اعلان وزارة الإتصالات منذ أيام عن أسماء الشركات الصغيرة والمتوسطة الفائزة فى مبادرة «فرصتنا ..رقمية » بقيمة تزيد عن 43.5 مليون جنيه .

واستطلعت «المال» آراء عدد من مسئولى شركات حلول تكنولوجيا المعلومات عن طبيعة المشروعات المخطط تنفيذها ضمن المبادرة تحت اشراف وزارة الاتصالات وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات » إيتيدا » حيث من المستهدف أن تنتهى خلال مدة تتراوح بين 12 الى 18 شهرا . عمرو طلعت وزير الاتصالالت

و «فرصتنا.. رقمية» هى مبادرة أطلقتها وزارة الاتصالات فى مايو من العام الماضى تستهدف تعزيز مساهمة الشركات الصغيرة والمتوسطة المسجلة بقاعدة بيانات هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات فى تنفيذ مشروعات التحول الرقمى للجهات الحكومية.

وتتيح المبادرة فرصاً للأعمال من خلال ثلاثة روافد هى تنفيذ أعمال من خلال التعاقد مع الجهات الحكومية مباشرًة، وتنفيذ أعمال من خلال التعاقد مع الشركات المتعاقدة مع الجهات الحكومية، بالإضافة إلى مسابقات مهارية تتضمن فرصاً تدريبية للعاملين بالشركات الصغيرة والمتوسطة فى مجالات علوم البيانات والذكاء الاصطناعى.

على: «سماكرز» تتولى أرشفة المواد التسجيلية وكتب «دار الأوبرا »

وقالت رشا على، رئيس شركة «سماكرز» للحلول التكنولوجية، إن شركتها ستشارك فى مبادرة » فرصتنا رقمية » من خلال القيام بأعمال أرشفة المواد التسجيلية والكتب التراثية الخاصة بدار الأوبرا المصرية على أن يتم تحويلها إلكترونيًا «ديجيتال”؛ وذلك ضمن مشروع نقل التراث الثقافى المصرى بالمؤسسات الثقافية والتى من بينها «دار الأوبرا، والتلفزيون المصرى، ودار الكتب”.

وأشارت إلى أنه طبقًا للجدول الزمنى المحدد لـ”سماكرز» فإن الشركة تخطط لانهاء أرشفة كافة المواد التسجيلية والكتب الوثائقية الخاصة بدار الأوبرا المصرية خلال العام الحالى، لافتة إلى أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تتولى أعمال الإشراف والمتابعة على تنفيذ أعمال الشركات المشاركة فى المشروع ككل.

وأكدت أنه بمجرد الإنتهاء من أرشفة كافة المواد والبيانات ذات التراث الثقافى المصرى سيتم تقديم نسخة لكل من مسئولى إدارة دار الأوبرا، وعدد من الجهات الحكومية التى ستتولى رفعها على إحدى المنصات الإلكترونية التى تهدف لتسويقها محليًا وعالميًا خلال الفترة المقبلة.

على جانب آخر، أوضحت رئيس «سماكرز» أن الشركة مهتمة بالتوسع فى مشروعات التحول الرقمى لمختلف القطاعات ومن أبرزها «التعليم عن بعد» وذلك بالتعاون مع الجهات والمؤسسات التعليمية فى مصر والخارج.

وذكرت أن الشركة تمكنت خلال الفترة الماضية من توفير العديد من المنصات التعليمية بجانب أعمال تحويل المناهج الدراسية إلكترونيًا لصالح مجموعة من المؤسسات والهيئات التعليمية المختلفة، وسط تزايد الإقبال على وسائل التعليم الذكى مع انتشار جائحة «كورونا”.

كان وزير الاتصالات الدكتور عمرو طلعت أعلن فى تصريحات سابقة أن الفترة المقبلة ستشهد اطلاق مجموعة أخرى من المشروعات والفرص للشركات الصغيرة والمتوسطة للمشاركة فى تنفيذ مشروعات التحول الرقمى وبناء مصر الرقمية، مما يسهم فى خلق فرص عمل كثيفة للشباب ويفتح آفاقا واسعة لهذه الشركات من أجل اكتساب خبرات جديدة والحصول على سابقة أعمال حكومية تعزز من تنافسيتها فى السوقين المحلية والعالمية.

الصقار: «جولف يونايتد» تضع تصورا لميكنة محاكم الأسرة فى مصر

محمد الصقار ، المدير التنفيذى لشركة الخليج المتحد للاستشارات » جولف يونايتد »

وأشار محمد الصقار ، المدير التنفيذى لشركة الخليج المتحد للاستشارات » جولف يونايتد » ، إلى أن شركته تخطط لإعداد تصور مبدئى حول كيفية إدارة محاكم الأسرة إلكترونيا فى مصر يعتمد على خفض العنصر البشري والتوسع فى أنظمة الميكنة والربط مع مختلف جهات الدولة مثل وزارة الصحة وهيئات نيابات الأسرة، وذلك قبل إنتهاء مدة المشروع البالغة عام.

وقال الصقار إن تلك الخطوة تأتى تنفيذا لرؤية القيادة السياسية وتوجهات وزارة الإتصالات نحو بناء مجتمع متطور بحيث يتم خلق منظومة إلكترونية مترابطة ومتكاملة ، موضحا أن الشركة تأسست فى مدينة أبوظبى منذ 8 أعوام وتمتلك خبرات جيدة فى مشروعات التحول الرقمى، وبدأت عملها بمصر خلال شهر نوفمبر 2019 .

وبين أن » جولف يونايتد » نفذت أكثر من تجربة ناجحة بأسواق الخليج، منها تطوير وميكنة مطارات عُمان ودائرة المالية ودائرة التعليم والمعرفة فى أبوظبى ، بالإضافة إلى وزارة المالية فى الكويت .

عبد الواحد: «إى- أركيتك» تعيد هيكلة تطبيقات «التموين» و«التضامن» و«التوثيق»

سيد عبد الواحد ، مدير إدارة البنية الهيليكة لمشروعات التحول الرقمى فى شركة » إى -أركيتك»

ولفت سيد عبد الواحد ، مدير إدارة البنية الهيليكة لمشروعات التحول الرقمى فى شركة » إى -أركيتك»، إلى أن شركته تعمل كمقدم لخدمات الاستشارات فى مجال التحول الرقمى ، كما تعد أيضا وكيلا حصرياً لإحدى الشركات العالمية المتخصصة فى حلول الـ digital transformation والتى تمتلك خبرة كبيرة فى الأسواق العالمية ومنها دول الخليج مثل الكويت والسعودية والإمارات.

وأوضح عبد الواحد أن دور » إى- أركيتك » فى مبادرة » فرصتنا رقمية » يتمثل فى إعادة هيكلة تصميمات التطبيقات التكنولوجية الخاصة بمشروعات وزارتى التموين والتضامن ومكاتب التوثيق على مستوى الجمهورية طبقا لأعلى المعايير العالمية وفق خطة وزارة الإتصالات ورؤية مصر 2030 والتى تشمل تنمية البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والخدمات الرقمية فى الجهات الحكومية، وتحسين الأداء ورفع جودة الخدمات المقدمه للمواطنين والحرص على سرعة الاستجابة لطلبات وشكاوى المواطنين، فضلاً عن توفير الدعم لعملية صناعة القرار، وإيجاد حلول للقضايا التى تهم المجتمع

وألمح إلى أن وزارة الاتصالات تستهدف وضع مرجعية هيكلية جديدة لبرامج الخدمات الحكومية من الناحية التقنية من خلال الفصل بين مقدم خدمات تصميم برامج السوفت وير المتخصصة وبين الشركات التى تتولى مهمة التنفيذ على أرض الواقع، بما يجعل التطبيقات المستخدمة أكثر مرونة وقابلة للتكامل طبقا لمعايير موحدة تسمح بإضافة أى خدمات مبتكرة .

وتابع قائلا: «على سبيل المثال إذا كان هناك مواطن يريد الحصول على خدمة من مكتب تموين فإنه سيتم الربط الالكترونى تلقائيا مع قواعد بيانات مصلحة الأحوال المدنية للتأكد من صحة الرقم القومى وبيانات الأسرة بما يوفر الوقت والجهد على كل من مقدم ومتلقى الخدمة» .

كما توجه بالشكر إلى الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات ونائبه لشئون التنمية الإدارية والتحول الرقمى الدكتور خالد العطار لاختيار الشركة ضمن الفائزين فى المبادرة، والتى تعكس ثقة المسئولين فى الكوادر المصرية من أبناء الوطن- على حد تعبيره.

ولفت إلى أن مدة تنفيذ المشروع 12 شهرا متضمنة تدريب وتأهيل الكوادر المصرية من قبل شركة عالمية تم اختارتها بواسطة وزارة الاتصالات لفترة من 3 إلى 5 شهور، يلى ذلك دراسة الوضع الحالى للتطبيقات فى غضون 3 شهور ثم وضع تصميم معيارى جديد للتطبيقات ، على أن تتولى الوزارة اختيار الشركات العاملة فى مجال برامج السوفت وير بعد ذلك .

صلاح: «بلو كلاود» تفوز بربط 120 نقطة اتصال حكومى إلكترونيا

مى صلاح، مديرة إدارة الخدمات التكنولوجية بشركة «بلو كلاود» للحلول التكنولوجية

وذكرت مى صلاح، مديرة إدارة الخدمات التكنولوجية بشركة «بلو كلاود» للحلول التكنولوجية ، أن شركتها بصدد تنفيذ مشروع الربط الإلكترونى بين كافة المؤسسات والجهات الحكومية التى تصل إلى 120 نقطة إتصال موزعة بين مختلف الهيئات خلال الفترة المقبلة.

‏‎وتابعت قائلة: «من المخطط تنفيذ مشروع الربط الإلكترونى والتكامل بين كافة المؤسسات الحكومية على 3 مراحل مختلفة بواقع تنفيذ 40 نقطة اتصال فى المرحلة الواحدة»، موضحة أن «بلو كلاود» شرعت فى أعمال التخطيط وبدء تنفيذ مشروع الربط الإلكترونى بالتعاون مع مسئولى الوزارات والمؤسسات الحكومية على أن يتم عمل الربط بشبكة موحدة تهدف لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

‏ ‎ولفتت إلى أن الشركة تولى اهتماما بتنفيذ المخطط الزمنى لمشروع الربط الإلكترونى بين الجهات والمؤسسات الحكومية البالغة 120 نقطة اتصال خلال عام، وذلك وفقًا للبروتوكول المعلن من قبل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

‏ ‎وألمحت إلى أن دور «بلو كلاود» يقتصر على أعمال الربط بين الجهات الحكومية، وربطها بشبكة متصلة على أن تقوم وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالإشراف على تنفيذ باقى مراحل المشروع المتعلقة بإطلاق المنصة الموحدة خلال الفترة المقبلة.

‏ ‎فى سياق آخر، أكدت على أهمية مشروع التحول الرقمى فى مختلف القطاعات بما ينعكس بالايجاب على تحسن الخدمات المقدمة للمواطنين، معتبرة أن الشركة تمكنت من تنفيذ العديد من مشروعات التحول الرقمى فى مجال التعليم عن بعد من خلال تدشين منصات تعليمية ومواقع خدمية لصالح بعض المؤسسات التعليمية والجامعات الأهلية فى مصر.

‏ ‎وكشفت عن تمكن «بلو كلاود» من إنشاء المنصة الموحدة للتعليم عن بعد التى تم إطلاقها من قبل وزارة التعليم العالى والبحث العلمى والمجلس الأعلى للجامعات وتستوعب 30 جامعة مصرية بإجمالى 3 ملايين طالب وعضو هـيئة تدريس خلال الآونة الماضية.

‏ ‎وتطرقت إلى أنه جار العمل حاليًا مع بعض الجهات والوزارات الحكومية ومنها «التضامن، والتعليم العالى، والبنوك المصرفية» فى مشروعات شتى منها تحديث المواقع الإلكترونية الخاصة بها والبنية التحتية، بخلاف تنفيذ عدد من المشروعات مع شركات خارجية فى بعض الدول العربية والأفريقية ومنها «سلطنة عمان، والأردن، وكينيا، وتنزانيا ، وزيمبابوى، و، الامارات ، وقطر، وفلسطين، وتونس».

‏ ‎ورأت أن تداعيات جائحة «كورونا» أسهمت بشكل كبير فى زيادة معدلات إقبال المؤسسات والقطاع الخاص على التحول الرقمى فى الخدمات المقدمة للمواطنين؛ لافتة إلى أبرز القطاعات التى استفادت من برامج تنفيذ التحول الرقمى هى «التعليم، والشراء أونلاين والخدمات المقدمة للمواطن من قبل الهيئات الحكومية».

مجدى: «تيست برو » تستهدف تغيير مقولة «السيستم واقع !»

أيمن مجدى، الرئيس التنفيذى للعمليات فى شركة «تيست برو» لاختبارات جودة البرمجيات

والمح أيمن مجدى، الرئيس التنفيذى للعمليات فى شركة «تيست برو» لاختبارات جودة البرمجيات، ، إلى أن شركته ستتولى اختبار جودة برامج مكاتب التوثيق على مستوى الجمهورية للتأكد من عمل كافة الأنظمة الإلكترونية بشكل سليم دون حدوث أى أعطال فنية فى تقديم الخدمة سواء عند إدخال بيانات المواطنين أو ملء استمارات إلكترونية لمنع تكرار المقولة المشهورة » السيستم واقع للأسف «- على حد تعبيره .

وتابع مجدى أن أعمال الاختبار تتضمن أى تطبيق للمحمول أو موقع إلكترونى أو نظام عمل داخلى ، لافتا إلى أن التعاون مع الحكومة هو الثانى من نوعه منذ تأسيس الشركة فى عام 2012 بعد المساهمة فى تنفيذ مشروع الوثائق الرقمية .

وأشار إلى أن «تيست برو» لديها سابقة أعمال قوية خلال السنوات الماضية فى مشروعات مع وزارتى الاتصالات والعدل فى السعودية ووتقدم خدماتها للعديد من البنوك فى الكويت والامارات وكذلك الأسواق الأوروبية والأفريقية.

يذكر أن وزارة الاتصالات أعلنت عن فوز أربع شركات صغيرة ومتوسطة عن فئة إدارة الجودة والاختبار وهى: شركة «يو ترست» لمشروع إدارة الجودة والاختبار لمنظومة نظام إدارة الأصول، وشركة «بى مايسترو» لإدارة الجودة والاختبار لمنظومة «نظام تراث مصر”، وشركة «ديجيتال بلوكس» لمشروع إدارة الجودة والاختبار لمنظومة التأمين الصحى الشامل، وشركة «تست برو» عن إدارة الجودة والاختبار لمنظومة «نظام التوثيق».

بينما فازت شركتان عن فئة خدمات التكامل مع المحول المركزى الحكومى (الربط الإلكترونى بين الجهات الحكومية) وهما: شركة «بلوكلاود”، وشركة «الأنظمة الذكية المؤمنة للبرمجيات”؛ بينما فازت ثلاث شركات عن فئة رقمنه المحتوى (لبوابة الثقافة الرقمية المصرية) وهى: شركة «أى تى بلوكس”،وشركة «سماكرز”، وشركة «نماء لتكنولوجيا المعلومات والخدمات اللوجستية”.

وحصدت سبع شركات تسع فرص أعمال عن فئة التحليل والتصميم وهندسة المشاريع وهى: «شركة أرك ديفيلوبمينت» بعدد من التطبيقات الخاصة بالمرور، وشركة «سمبل واى» للحلول الرقمية بعدد من التطبيقات الخاصة بالسجل التجارى، بينما فازت شركة «أى-أركيتك» لخدمات التحول الرقمى بثلاثة فرص لعدد من التطبيقات الخاصة بوزارة التضامن وأخرى خاصة بوزارة التموين وعدد من التطبيقات الخاصة بالتوثيق، وفازت شركة «بيزنس بوردر لاينز» بتنفيذ عدد من التطبيقات الخاصة بالشهر العقارى.

فى حين فازت شركة «جولف يونايتد» بتنفيذ عدد من التطبيقات الخاصة بمحاكم الأسرة، وشركة «سفن هاندرد أبس» بعدد من التطبيقات الخاصة بالمحاكم الابتدائية، وشركة «سامرج» بعدد من التطبيقات الخاصة بالتمويل العقارى.