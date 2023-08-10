«المال» تكشف كواليس لقاء وزير البترول بـقيادات «سى واى بلس الألمانية» لإنتاج «السينايد صوديوم»

كشفت مصادر حكومية عن تفاصيل لقاء وزير البترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا بقيادات شركة «سى واى بلس» الألمانية أمس لمناقشة إنتاج «السينايد صوديوم» لأول مرة فى مصر.

مصادر حكومية : التعاون إحدى ثمار منتدى التعدين الدولى..ومرسى علم أبرز المواقع المرشحة للتنفيذ

وأوضحت المصادر أن «السينايد صوديوم» هو مركب كيميائى يستخدم فى استخلاص وإنتاج الذهب من الصخور، مؤكدة أن الشركات المنتجة للذهب فى مصر مثل «سنتامين» و«شلاتين» وغيرها تقوم باستيراده بنسبة %100.

وقالت إن « سى واى بلس» الألمانية من أكبر الكيانات العالمية المتخصصة فى إنتاج «السينايد صوديوم» التى تتمتع بالخبرات والتكنولوجيات التى تؤهلها لتنفيذ وتمويل المشروع، بالتوازى مع امتلاك مصر جميع المقومات اللازمة فى هذا الشأن.

وأوضحت – فى تصريحات خاصة لـ «المال» – أن الشركة الألمانية شاركت فى منتدى التعدين الدولى الذى استضافته القاهرة مؤخرا، وأبدت رغبة واهتماما بالاستثمار فى قطاع التعدين المصرى.

النشاط الجديد يغنى كيانات استخراج الذهب عن استيراده

وأكدت أن لقاء وزير البترول مع قيادات الشركة الألمانية أمس يعد إحدى ثمار منتدى التعدين الدولى، إذ تم خلاله بحث آليات تنفيذ أول مشروع فى مصر لإنتاج «السينايد صوديوم».

وأشارت إلى أن المشروع الجديد سيوفر العملة الصعبة على الكيانات المنتجة للذهب، ويخلق قيمة مضافة لصناعة ومشروعات إنتاج واستغلال المعدن الأصفر.

وأوضحت المصادر أن الصحراء الشرقية وتحديدا مرسى علم من أبرز المناطق المؤهلة لتنفيذ المشروع الجديد.

وقالت إن الفترة المقبلة ستشهد إعداد دراسات الجدوى التفصيلية والتمويلية تمهيدا لاتخاذ خطوات فعلية.

وشددت على أن إنتاج «السينايد صوديوم» يتطلب إجراءات وقائية مشددة ومحكمة نظرا لخطورته كمركب كيمائى، مؤكدين أن الشركة الألمانية تمتلك ما يؤهلها لتحقيق مستويات الأمان المطلوبة لإنتاج تلك المادة.

واستقبل وزير البترول أمس ستيفان ولبرز رئيس «سى واى بلس» الألمانية والوفد المرافق له وتم بحث الفرص الاستثمارية المتاحة أمام الشركة فى مصر فى مجال التعدين والصناعات المكملة له فى ظل رغبة الأخيرة فى إنشاء مصنع لإنتاج مركب «السيانيد صوديوم».

ولفت «الملا» إلى أن إستراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية لتطوير قطاع التعدين تولى أهمية قصوى لتنفيذ اشتراطات التعدين الأخضر والالتزام بالتوافق البيئى للأنشطة التعدينية وخفض الانبعاثات من خلال الاستفادة من الشركات الرائدة عالميا فى هذا المجال والتى تمتلك خبرات وتكنولوجيات متطورة.

من جانبه، أكد رئيس الشركة الألمانية أنها تقدم استخدامات آمنة ومسئولة لـ «السيانيد صوديوم» بداية من الإنتاج ومرورا بعمليات النقل والتداول وحتى التطبيق والصرف وتكرس إمكاناتها لتقديم حلول جديدة تركز على دفع الإنتاجية وتطويرعملية معالجة التعدين للذهب بشكل مبتكر.

كما أشاد بما شهده مجال التعدين فى مصر من تطور كبير والذى جذب الشركات المختلفة للعمل والاستثمار فى مجال الثروة المعدنية إليها.