“المال” تكشف كواليس اقتباس زحمة الأيام لنجوم التسعينيات من fake love لـ bts

حقق كليب زحمة الأيام الجديد الذي طرحته كامب ميوزييك مؤخرا لنجوم التسعينات حميد الشاعري ومصطفى قمر وهشام عباس وإيهاب توفيق نسبة مشاهدة جيدة تخطت 3 ملايين ونصف حتى الآن على يوتيوب، وأشاد به كثيرين لأنه يعيد حالة النوستالجيا والذكريات الجميلة للجمهور الذي عاصر فترة التسعينات مع هؤلاء النجوم وارتبط بأغنياتهم وأعمالهم الموسيقية، بالإضافة لتميز الأغنية بمشاعر الشجن والحزن على رحيل الأحبة الذين كانت تجمعهم صداقة قوية بالمطربين الأربعة في الكليب وهم صناع الأغنية الشاعر الغنائي سامح العجمي والملحن أشرف سالم.

لكن تكشف “المال” في هذا التقرير برغم نجاح الكليب الأيام السابقة، إلا أنه تبين وجود بعض المشاهد فيه المقتبسة من كليب ” fake love” لفرقة bts الشهيرة ، فهل تم أخذ هذه المشاهد من الاغنية الاجنبية ووضعها في كليب زحمة الأيام كنوعا من الاقتباس فقط أم أنها صدفة أم غير ذلك.

في السطور القادمة منتج الأغنية يتحدث للمال عن ما حدث ورأى أحد مخرجي الكليبات الغنائية أيضا.

ياسر القصراوي: ما حدث خطأ من الجرافيكيس ويتم تدراكه حاليا بطرح نسخة جديدة للكليب

قال منتج أغنية زحمة الأيام دكتور ياسر القصراوي وصاحب شركة كامب ميوزييك للمال أن : من قام بعمل الجرافيكيس في أغنية زحمة الايام قام بهذا الخطأ ويقوم هو حاليا بمحاولة تغييرها لكنها خطا من ” teckinition “الخاص بالجرافيك”.

وأكد القصراوي أنه لا يمكن أبدا التصور أنه يمكن ان يقدم هذا الانتاج الضخم والميزانية الكبيرة للاغنية وناتي في 7 ثوان من الكليب نتعمد أخذ لقطات من كليب أجنبي ، موضحا انه حينما سأل المسؤول عن الجرافيكيس قال له انه اخذ اللقطات من مكتبة معينة والفرقة الاجنبية أيضا قامت باخذ نفس اللقطات من هذه المكتبة كنوع من الجرافيكيس الموضوعة في الاغنية لكنه أصر على تغييرها في كليب زحمة الأيام.

وتابع قائلا أن يخشى تغيير الكليب حاليا حتى لاتضيع عدد المشاهدات التي حققها خلال الايام الماضية حيث تجاوزت 2مليون ونصف ويحاول التفاوض مع يوتيوب لتغييرها .

واندهش المنتج ياسر القصراوي من تركيز البعض في هذا الامر برغم تميز الكليب وفكرته الجديدة ونجاح الاغنية ، لافتا الى ان هناك مايقرب من 9000 تعليق ايجابي على الاغنية والكليب لكن لايمكن اغفالنا لهذه الغلطة في الكليب .

وكشف القصراوي انه وصلته الساعات الاخيرة نسخة جديدة من الكليب بعد تغيير هذه اللقطات المشابهة لاغنية الفرقة الاجنبية برغم انها لاتتجاوز 13 ثانية ، مندهشا هل 13 ثانية وفقا لحقوق النسخ ليويتوب يمكن ان تلغي او تحذف كليب كامل برغم ان الاوديو الخاص به نسخة أوريجينال .

ولفت الى انه مازال في أولى خطواته في مجال الانتاج الفني والموسيقي ، وبالطبع ليس هناك قصد أوتعمد في أخذ لقطات من كليب أجنبي ، مؤكدا انه أول مرة يسمع عن هذه الفرقة الأجنبية ، برغم ذلك يقوم بعمل اجراءات حاليا لتغيير نسخة كليب زحمة هذا الايام التي تم طرحها للجمهور مؤخرا .

ياسر عصام : ماحدث اقتباسا وتوارد أفكار وليس سرقة

وأوضح المخرج ياسر عصام ان مايحدث يعتبر اقتباسا وذلك ليس عيبا وليس سرقة ، فالكليبات العربية احيانا تاذخ من الاجنبية والاخيرة تاخذ ايضا من بعض الكليبات العربية .

واستطرد قائلا أنه ليس مقصودا سرقة كليب fake love لانه قد يحدث توارد أفكار معينة بين مخرج كليب زحمة الايام والكليب الاجنبي ، فقد يقوم بتجميع رسمة معينة في عقله منذ سنوات ويقوم بتخزينها لطرحها في كليب جديد له وتكون موجودة مسبقا في كليب أجنبي .

ولفت عصام الى ان ظاهرة تشابه افكار الكليبات والمشاهد فيها بين الاغنيات العربية والاجنبية ، موجودة منذ سنوات لكن الاهم الا تكون المشاهد المشابهة نفسها بين الكليبين ويجب تغيير اي شئ فيها قبل طرحها للمشاهد .