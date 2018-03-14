المال تكشف كواليس اجتماع رابطة مصنعي السيارات مع التجارة والصناعة

أحمد عوض:عرضت وزارة الصناعة والتجارة الخارجية استراتيجيتها المستقبلية لقطاع السيارات ومكوناتها خلال اجتماعها أمس مع ممثلى رابطة مصنعى السيارات ولجنة صناعة مجلس النواب. واعتمدت الوزارة ثلاثة محاور رئيسية لقطاع السيارات، منها إعادة النظر في نسبة المكون ليتماشى مع المعايير الدولية، و مراعا

أحمد عوض:

عرضت وزارة الصناعة والتجارة الخارجية استراتيجيتها المستقبلية لقطاع السيارات ومكوناتها خلال اجتماعها أمس مع ممثلى رابطة مصنعى السيارات ولجنة صناعة مجلس النواب.

واعتمدت الوزارة ثلاثة محاور رئيسية لقطاع السيارات، منها إعادة النظر في نسبة المكون ليتماشى مع المعايير الدولية، و مراعاة تحديد نسبة القيمة المضافة فى الصادرات، وإدراج مواصفات قياسية جديدة تعتمد على أنظمة اليورو العالمية لتقليل الانبعاثات.

وحصلت المال على نسخة من محضر الاجتماع، والذى كشف عن تغير نسبة المكون المحلي مع زيادة مساهمة خط التجميع من 15% حاليا – إلى 20%، واعتماد القيم الحقيقية للمكونات بقيمتها المضافة.

وأكد أحد مصنعى السيارات من الحاضرين فى الاجتماع لن كافة ممثلى الشركات ابدو اعتراضهم على تحديد نسبة المكون المحلي الحقيقي بالمنتجات المصنعة.

وأوضح أن ذلك يعتبر مخالفة لقانون 21 لسنة 58 – الخاص بتنظيم الصناعة والذي اعتبر المكون محلياً بالكامل فى حالة استخدام 25%فقط قيمة مضافة .

وقال إن الوزارة أعلنت عن استمرار العمل على دراسة مشروع قانون استراتيجية صناعة السيارات بالتعاون مع المكتب اﻷلماني حتى الآن

وتوقع أن يتم الإعلان عنها – بعد الانتخابات الرئاسية ومناقشتها بالدورة البرلمانية الجديدة.

وأضاف أن الاتجاه السائد بالنسبة للمواصفات القياسية للسيارات يسير ناحية تطبيق مواصفات “يورو 4و5″، بهدف تقليل معدل الابعاثات بجانب الأمان والسلامة، كما سيتم العمل على مطابقة البنزين المطروح مع تلك المواصفات – اعتبارًا من 2019.

ويذكر أنه حضر الاجتماع كل من حسام الخطيب مساعد وزير التجارة والصناعة، وأحمد سمير رئيس لجنه الصناعة بمجلس النواب، حمدي عبد العزيز رئيس مجلس إدارة شركة أوتوكول، وكذا عدد من مندوبي شركات السيارات المجمعة من “المجموعة البافارية للسيارات، جي بي غبور أوتو، نيسان، العربية للتصنيع، الهيئة العامة للتنمية الصناعية، تويوتا”.