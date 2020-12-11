«المال» تكشف كواليس أزمة «يا أنا» بين صناع الأغنية رمضان محمد وشريف بدر

نشبت أزمة مؤخرا بين الشاعر الغنائي رمضان محمد، الذي قدم العديد من الأغنيات الناجحة لنجوم الغناء مثل تامر حسني، ومحمد حماقي، وإيهاب توفيق سابقا، وبين الملحن شريف بدر الذي تعاون أيضا مع نجوم كثيرين بينهم عمرو دياب وتامر حسني.

وبدأت بوادر هذه الأزمة بينهما بسبب قيام الملحن شريف بدر بطرح أغنية “يانا أنا” للمطرب أماني السويسي للجمهور إنتاج لايف ستايلز ستوديوز، التي قدمت العديد من الأغنيات الناجحة لكبار المطربين، بينهم عاصي الحلاني وراغب علامة وغيرهم، لكن طرحت الأغنية دون علم وموافقة الشاعر الغنائي رمضان محمد برغم أنها من كلماته.

مما استدعاه للإعلان عن السرقة التي تعرض لها في الأغنية من خلال بوست عبر حسابه الرسمي يقول فيه “فى أخبار منتشرة أن المطربة التونسية أماني السويسي نفذت وصورت مع شركة Lifestylezstudios أغنيه اسمها يا أنا من كلماتي، الحقيقة أن الموضوع تم بدون علمي وموافقتي وباتفاق غير سليم عن طريق الملحن شريف بدر، وأنا بطالب بوقف العمل ده والاتفاق معايا بشكل رسمي من خلال الشركة المحترمة لأني بدأت في اتخاذ إجراءاتي القانونية.

“المال” حرصت على تقصي الأمر وكشف كواليس القصة في السطور القادمة.

رمضان محمد : لن أسكت عن حقي المادي من شريف بدر وخسر نجوما لتعامله السيئ

كشف الشاعر الغنائي رمضان محمد الأمر فقال : إنه في عام 2017 تحديدا كانت هناك غنوة له ” ياأنا” وكان شريف بدر يقوم بعمل ورشة لإنتاج اغنيات ودعم مواهب جديدة معه ، وكان بدر يقوم بعمل أغنية لمطرب جديد قام باكتشافه وطلب منه إعطاءه أغنية يا أنا بسعر رمزي وقتها لكونهما كانا أصدقاء يدعمان بعضهما، وطلب منه عمل تصريح للأغنية، ووقتها لم يكن هناك تصنيف للكلمات في الماضي في المصنفات الفنية.

وأضاف طلب منه بدر تسمية الأغنية بـ”يا أنا” والموضوع لم يكتمل معه لسوء علاقات شريف بدر وتغير نفسيته وقراراته، ولذلك خسر فنانين كبار في الوسط الفني مثل “تامر حسني” لسوء تعامله معه برغم جدعنة حسني معه في كثير من المواقف وغير تامر أيضا.

وأشار أيضا أن معظم الأشخاص الذين كانوا يعرفونه ابتعدوا عنه ، مضيفا أنه كتب أغنية أخرى بعنوان” يأنا أتغيري” وفوجئ أن شريف بدر يتصل به ويطلب منه منذ 10 أيام كوبليه في الأغنية فسأله ” هل ستذهب الأغنية لمطرب معين ” فلم يقول له الحقيقة ثم تفاجأ رمضان محمد صدفة عبر حسابه ” فيس بوك ” من خلال رسالة لشخص يسأل عن حقيقة كتابته لأغنية بعنوان” يأنا ” للمطربة أماني السويسي وتم تصويرها بطريقة الفيديو كليب أيضا .

وتابع محمد أن بدر للاسف قام بعمل تصريح للأغنية الجديدة لاماني السويسي وقال إنه خاصة به واستغل اسم الاغنية القديمة ” يانا ” التي كان يريد تقديمها في 2017 ، وانتهز الفرصة وقدمها لشركة لايف ستايلز ستوديوز دون الرجوع لي واخذ مستحقاتي عن الأغنية.

وأكد محمد أن الأغنيتين من كلماته لكن قام بسرقة الأغنية الثانية ولم يرجع لي وخدع الشركة للأسف، مؤكدا أنه قام باتخاذ الإجراءات القانونية لاستعادة حقوقه المادية والأدبية في الأغنية التي طرحها شريف بدر دون علمه وموافقته.

يحيى الموجي : مافعله شريف بدر خطأ حتى لو كانت نيته تقديم الاغنية لها لتحقيق نجاحا أكبر

بينما يرى الموسيقار يحيى الموجي أن شريف بدر أخطأ حينما قام بهذا التصرف بإعطاء اغنية ” يانا ” المملوكة للشاعر الغنائي رمضان محمد لأماني السويس دون علمه.

وأكد أنه يجب أن يكون هناك أمانة وضمير أخلاقي في العمل؛ لأن ذلك فيه ضرر كبير للاثنان معنويا، وضرر مادي إضافي لرمضان محمد.

ولفت الموجي الى انه حتى لو كانت اغنية “يانا” لم تحقق نجاحا مع مطرب معين لرمضان محمد وقرر شريف بدر تقديمها لاماني السويسي لتحقيق نجاحا افضل ، فلايصح ابدا ان يقدمها لها دون رضا وموافقة كاتب الاغنية نفسها .