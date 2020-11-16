«المال» تكشف كواليس أزمة هاني محروس والملحن فارس فهمي

بسبب اتهام الأخير لمحروس أنه قام بسرقة لحن أغنية له قام بطرحها لمصطفى حجاج والسادات اليومين الماضيين "تعظيم سلام للمخلصين"

أثيرت مؤخرًا على مواقع التواصل الاجتماعي أزمة بين الموزع والمنتج الموسيقي الشهير هاني محروس والملحن فارس فهمي؛ بسبب اتهام الأخير لمحروس أنه قام بسرقة لحن أغنية له قام بطرحها لمصطفى حجاج والسادات اليومين الماضيين “تعظيم سلام للمخلصين”.

واشتعلت الأزمة داخل الوسط الفني بعد قيام فهمي بنشر فيديو عبر صفحته الشخصية يتهم فيها هاني محروس بسرقة أغنيته وتقديمها كأنها أغنية له، وأعاد فهمي منذ ساعات قليلة نشر فيديو عبر حسابه يوضح فيه كيف تم سرقته من هاني محروس مرة ثانية.

“المال” تحققت من هذه الأزمة وأسبابها للوقوف على تفاصيلها من أطرافها.

هاني محروس: عزيز الشافعي بتاريخه لن يسرق فارس فهمي ولم أسرق أحدًا خلال 22 سنة نجاحا

قال المنتج هاني محروس في بداية حديثه عن هذه الازمة ” لاحب الحديث في هذا الامر” حيث إن الأمر سيصل للقضاء الفترة المقبلة، مؤكدا أن فارس شتمني وقال عني “حرامي” وطيلة عمري أقف بجانب الكثيرين، ولم أسرق أحدا أبدا، و22 سنة ناجحا.

وأضاف أن فارس اتهمه بسرقة موسيقى الأغنية والمزيكا تقوم على 99 أورج في العالم، وليس اللحن، وهم 4 موازير أي شخص في الموسيقى يمكن أن يقوم بها.

وأكد أنه بالتأكيد الملحن عزيز الشافعي بتاريخه لن يسرق فارس فهمي أبدا، مشيرا إلى أنه حينما أرسل لي فيديو الاغنية التي يتهمني بها لم افتحه على ” واتس اب” وظهر ذلك خلال الفيديو التي قام بنشره على صفحته بانني لم افتح الفيديو ابدا.

وتابع محروس انه لم يفعل ذلك مع اي شخص بالوسط الموسيقي طيلة مشواره الفني السنين الماضية ، موجها الشكر لاي مطرب او مطربة قاموا بالوقف معه ودعمه عبر صفحاتهم الشخصية اليومين الماضيين .

فارس فهمي: هاني محروس تجاهلني وتسبب في سبي من الناس

بينما كشف الملحن فارس فهمي ان ازمته مع الموزع الموسيقي هاني محروس وقعت بسبب ارساله للاخير لحن اغنية بعنوان” اللي باعنا في عز المحنة ” وكان سيقدمها للفنان ايهاب توفيق وقام بارسالها لمحروس سبتمبر الماضي ، مضيفا انه حينما يعجبه لحن اغنية معينة يشيد بها على ” واتس اب” .

وأضاف أرسلت له لحن أغنية هو نفسه لحن أغنية المطربين الشعبيين مصطفى حجاج والسادات ” تعظيم سلام للمخلصين” التي طرحت مؤخرا ، وفوجئ ان ابناؤه يقولون له ان هذا اللحن مشابه تماما للحن اغنية حجاج والسادات ، مؤكد ان اللحن الذي قام بتنفيذه للاغنية التي ارسلها لمحروس فيها مزيج من موسيقى المهرجانات بشكل جديد لكن لم يقول رايها فيه حينما أرسله له عبر “واتس اب “.

وأشار فهمي إلى أنه فوجئ أيضا الشاعر محمد سعيد الذي كتب كلمات أغنية “اللي باعنا في عز المحنة” يقول له “انترو الأغنية هاني محروس استخدمه في أغنية حجاج والسادات بالضبط”، منوها أنه قام وقتها بعمل فيديو يتهم فيه محروس بسرقة اللحن الخاص بأغنيته، مؤكدا أن محروس استخدم تيمة اللحن في منتصف الأغنية لحجاج بصوت الصولو الموسيقي وحذف صوت الدرامز وترك أصوات الآلات فقط حتى لا تلفت النظر بسهولة.

وأكد فارس فهمي أنه قام بالاتصال فورا بالمنتج نصر محروس لتدارك الامر لكن قال له انه لن يستطيع افادته بشئ ، فقام بمراسلة هاني محروس ولم يرد عليه فقام بنشر هذا الفيديو عبر حسابه الشخصي مؤخرا.