«المال» تكشف كواليس أزمة مصطفى قمر ومنتجي خمس نجوم

تسببت دعاية برنامج المقالب خمس نجوم الذي يُعرض على شاشة إم بي سي في رمضان، هذا العام، في أزمة كبيرة بين المطرب مصطفى قمر ومنتجي البرنامج طارق فهمي ومحمد عبد الوهاب، حيث شعر قمر بتجاهل قيمته الفنية واسمه وتاريخه الفني من صُناع البرنامج لحساب باقي الفنانين المشاركين معه في البرنامج محمد الشرنوبي ونور وغادة عادل وكريم فهمي.

حيث قام قمر بنشر فيديو عبر حسابه إنستجرام معلقًا عن استيائه الشديد من الدعاية التي تم طرحها للبرنامج في الشوارع وعلى شاشة إم بي سي، مؤكدًا أنه لن يترك حقه نتيجة ما حدث معه وعدم تقدير قيمته الفنية.

المال ترصد في السطور التالية كواليس الأزمة بين مصطفى قمر ومنتجي برنامج خمس نجوم، ومنهم المنتج طارق فهمي الذي أنتج حوالي 35 برنامجًا تليفزيونيًّا لكبار نجوم مصر والوطن العربي خلال السنوات الماضية.

طارق فهمي : مصطفى قمر كسر سرية البرنامج وقام بسبّي أنا وشريكي على واتساب

تحدّث المنتج طارق فهمي للمال عن هذه الأزمة فقال: إن المستشار القانوني للشركة أشرف عبد العزيز وهو محامٍ شهير حينما قرأ العقد بينهما وبين مصطفى قمر، وجد أن هناك نقاطًا محددة خالفها قمر في عقده معهم.

وأضاف فهمي أن أولى هذه النقاط أن مصطفى اخترق بند السرية المكتوب في العقد عن البرنامج وقام بالتحدث لوسائل الإعلام عنه قبل انطلاقه على شاشة إم بي سي في شهر رمضان وقبل تصوير الحلقات كاملة، وذلك أضرّ بهما ماديًّا، حيث أعلن أسماء الفنانين المشاركين معه في البرنامج وأعلن أيضًا اسم البرنامج؛ وذلك مخالف لشروط العقد الذي وقَّعه معهم.

وتابع قائلًا إنه لم يكمل عقده معهم بأن يقوم بتصوير 10 حلقات، لكنه لم يصور سوى 9 حلقات فقط منها بسبب عدم انتظام وسماح مواعيده مع توقيتات تصوير حلقات البرنامج، مما أضر بهم ماديًّا وإنتاجيًّا.

وأشار أيضًا إلى أن مصطفى قمر قام بالسب والقذف له ولشريكه محمد عبد الوهاب، وهذه الأمور موجودة على هواتفهما الشخصية عبر واتساب، بالإضافة لرسائل صوتية قام بسبِّنا فيها، لذلك فهو عليه شرط جزائي حاليًّا بقيمة 5 ملايين جنيه؛ لعدم تنفيذه بنود العقد.

وعن استياء مصطفى قمر من عدم تصدره دعاية البرنامج، خلال الأيام الماضية، علّق فهمي فقال: هو لا يستطيع أن يفهم أن كل فنان من الخمسة وقّع على تصوير 10 حلقات، وكل واحد فيهم يتصدر بحلقاته، وذلك أمر طبيعي، لكنه حاول إلغاء كل الفنانين المشاركين معه، وإعلاناته فقط هي التي يتم طرحها في الدعاية للبرنامج، مؤكدًا أن ذلك أمر غير منطقي بالمرة وغير مقبول أبدًا؛ لأن الفنانين الآخرين لهم حقوق أيضًا مثله.

مصطفى قمر يحاول مساومتنا ماديًّا للحصول على أجر ليس من حقه

ولفت إلى أن قمر تصدَّر بالفعل الدعاية في أفيشات تم طرحها في الشوارع، وأفيشات أخرى الفنانون المشاركون معه في البرنامج يتصدرونها؛ وذلك أمر طبيعي؛ لأن ذلك منطقي في كل شيء، ويحدث في المسلسلات الرمضانية، فذلك أمر طبيعي؛ لأنهم نجوم ومحترمون ولهم قاعدة جماهيرية مثل غادة عادل ونور، بالإضافة لكريم فهمي والشرنوبي لهم جمهورهم وأفلامهم وأفيشات خاصة بهم،

موضحًا أن مصطفى يحاول مساومتهم بهذه الأمور حتى يحصل على أموال إضافية، وذلك لن يحدث أبدًا لأنه ينفذ القانون والعقود رغم أنه تقاضى أموالًا بدرجة أكبر من الموقَّع في العقد، وذلك ما أكده المحامي حينما قرأ العقود مؤخرًا.

وأكد طارق فهمي، في حديثه، أن مصطفى قمر حاول الاستفادة من نجاح البرنامج، لنفسه؛ لأنه مختفٍ منذ فترة طويلة، ولأنه برنامج ناجح ويُعرض على شاشة إم بي سي مصر، رغم أنه فنان كبير وله تاريخ فني ويعي جيدًا أن الأفيش في السوشيال ميديا له قيمة كبيرة، موضحًا أن قمر قام بالحديث عنهم بشكل غير لائق عبر حساباته الرسمية على السوشيال ميديا، لذلك سيلجئون للقضاء، خاصة بعد أن كسر سرية البرنامج، وذلك أضرّ بهم كثيرًا ماديًّا.

مستاء من طريقة تعامل قمر معنا في البرنامج فتاريخي فيه 35 برنامج لكبار النجوم

وأعرب عن استيائه مما فعله مصطفى معهم في البرنامج، حيث إنه أنتج العديد من البرامج التليفزيونية خلال السنوات الماضية لفنانين كثيرين منذ 20 عامًا حتى الآن، وانتج لفنانين عديدين وحوالي 35 برنامجًا لأشرف عبد الباقي وهاني رمزي ومحمد هنيدي وفنانين من الخليج ومذيعين مشهورين على الساحة الفنية ولم يحدث أي أزمات معهم مطلقًا، حتى الفنانون المشاركون في البرنامج معه يحتفون به عبر حساباتهم الرسمية على مواقع التواصل.

مصطفى قمر كانت نظرته ضيقة للأمور وحاول استغلال شهرة البرنامج لنفسه

لكن مصطفى كان ينظر تحت قدميه وطالبني بأجر الحلقة 10 وهو لم يصورها من الأساس، فهو يفكر بطريقة قديمة تمامًا ويطالب بحقوق ليست من حقه وحقيقة حزنت في التعامل معه بهذه الصورة والأسلوب، وهو يحاول استغلال شهرة البرنامج من أجل أن يشهر مسلسله الرمضاني فارس بلا جواز، لذلك قام بكسر سرية البرنامج حينما أجرى معه برنامج “اي تي بالعربي” عن مسلسله فتحدث عن البرنامج وذلك مخالف لعقده معنا.