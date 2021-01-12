«المال» تكشف عن 10 أسهم تصدرت تصويت 7 بنوك استثمار لعام 2021

كشف مسح أجرته «المال» لتوصيات 7 بنوك استثمار كبرى تعمل بالسوق المحلية حول أبرز الفرص الاستثمارية فى البورصة المصرية خلال عام 2021 عن حصول 10 أسهم على أعلى نسب تصويت من بين جميع الكيانات المدرجة، وذلك بالتزامن مع استمرار تداعيات فيروس كورونا على محركات الاقتصاد.

وشملت قائمة بنوك الاستثمار المشاركة فى المسح كلا من: «المجموعة المالية هيرميس القابضة»، و«سى آى كابيتال»، و«فاروس المالية»، و«بلتون المالية»، و«برايم»، و«سيجما»، و«مباشر»، علما بأنه تم اختيار الأسهم الأعلى تصويتاً بدءا من التصويت بأربعة أصوات حتى 7.

واقتنص سهم المجموعة المالية «هيرميس» الصدارة إذ أجمعت 6 بنوك من أصل 7 على اختياره بقيمة عادلة تراوحت بين «17.3 و26 جنيها»، مع استبعاد وحدة التحليل الفنى الخاصة بالشركة من التصويت، وبالتالى جاء السهم فى مقدمة الأسهم المفضلة لدى بنوك الاستثمار.

يذكر أن سهم «هيرميس» يتداول على شاشات تداول البورصة عند مستوى 14.48 جنيه، وفقا لإغلاقات آخر جلسات الأسبوع الماضي.

وفى مركز الوصيف، وفقا للمسح، جاء سهما البنك التجارى الدولى وأوراسكوم كونستراكشون بعد حصول كل منهما على 5 أصوات من أصل 7 بأسعار تتراوح ما بين 73 و90 جنيها، للأول، و»110 و160 جنيها»، للثانى.

وحصلت 7 أسهم أخرى مقيدة على عدد أصوات متساوية بواقع 4 أصوات لكل منها، مثلت قطاعات مختلفة شملت الغذاء والبنوك والأسمدة والعقارات والمقاولات والسيارات.

وضمت الأسهم المذكورة كلا من «عبور لاند» بقيم تراوحت بين: «7.7 و9.8 جنيه»، ودومتى بين: «6.5 و10.6 جنيه، ثم بنك كريدى أجريكول «30 و40 جنيها».

وشملت قائمة السبعة : «السويدى إليكتريك» بقيم عادلة بين: «10.5 و14.2 جنيه»، وسوديك العقارية بأسعار بين: «20 و23 جنيها»، وسهم أوراسكوم للتنمية : «7 و 9.2 جنيه».

وأخيراً، ضمت القائمة سهم «جى بى أوتو» بأربعة أصوات أيضا وبقيمة عادلة تراوحت بين : «3.6 و6.5 جنيه».

وحصلت 4 أسهم أخرى على تصويت 3 بنوك استثمار من أصل 7، شملت كلا من أبو قير للأسمدة وطلعت مصطفى والقاهرة للاستثمار و»إم إم جروب»، بأسعار تراوحت بين: «17.7 و24.2 جنيه»، و«10.09 و16 جنيها»، و«15.5 و18.8 جنيه، و»10.6 و11.6 جنيه»، على التوالي.

وتضمن المسح اختيار أسهم مفضلة لدى بنوك الاستثمار أيضاً: «النساجون الشرقيون والشرقية للدخان، وإيبيكو، والمالية والصناعية، و«سى آى كابيتال»، والمصرية للاتصالات، و«إيدتيا»، والقابضة الكويتية، ومستشفيات كليوباترا، وحديد عز، وراميدا للأدوية.»

وتوقعت بنوك الاستثمار المشاركة فى التصويت انتعاشة فى حركة الأسهم ذات الأوزان النسبية الكبيرة، والتى لا تزال تحمل تقييمات جذابة، مع تفوق القطاعات الدفاعية مثل التعليم والصحة والاتصالات، مع عودة الأجانب بشكل أساسى خلال النصف الثاني، مشيرة إلى أن الانتعاشة مرتبطة بزيادة معدلات انتشار اللقاحات المضادة لفيروس كورونا.

وأكدت بنوك الاستثمار أن القيمة السوقية للبورصة المصرية ما زالت ضعيفة مقارنة بالناتج المحلي، لكنها ستدعمها الطروحات الخاصة والعامة المنتظر تنفيذها قريباً.

وتباين أداء مؤشرات البورصة المصرية، خلال العام المنقضى، إذ تراجع «EGX30» الرئيسى بنسبة %22.3 ليصل إلى 10845 نقطة، فيما ارتفع «EGX70ewi» بنسبة %69.3 ليغلق عند 2145 نقطة، وصعد «EGX100ewi» الأوسع نطاقا %41.81 إلى 3097 نقطة.

وخسر رأس المال السوقى لأسهم الشركات المقيدة نحو 57.4 مليار جنيه، خلال 2020، ليسجل 650.8 مليار.

جدول يوضح الأسهم التي حازت على اعلى نسب تصويت بين بنوك الاستثمار المشاركة في المسح السهم نطاق المستهدفات اغلاق جلسة امس هيرميس المالية 17.3 – 26 جنيه 15.5 جنيه البنك التجاري الدولي 73 – 90 جنيه 61.9 جنيه اوراسكوم كونستراكشون 110 – 160 جنيه 84.9 جنيه عبور لاند 7.7 – 9.8 جنيه 5.9 جنيه دومتي 6.5 – 10.6 جنيه 5.2 جنيه بنك كريدي اجريكول 30 – 40 جنيه 30 جنيه السويدي اليكتريك 10.5 – 14.2 جنيه 10.5 جنيه سوديك العقارية 20 – 23 جنيه 15.5 جنيه اوراسكوم للتنمية 7 – 9.2 جنيه 4.9 جنيه جي بي اوتو 3.6 – 6.5 جنيه 3.6 جنيه

إعداد: المال

المصدر: وحدات البحوث فى 7 بنوك استثمار