«المال» تكشف خطة «ألفا ماركت» للهروب من الأزمة المالية والتحول للربحية فى 2024

كشفت مصادر مطلعة عن تفاصيل خطة مجموعة «ألفا ماركت» للهروب من الأزمة المالية والتحول للربحية، بدءًا من 2024 المقبل، وذلك عبر إستراتيجية خمسية ترتكز على إعادة هيكلتها وتقليل المصروفات وزيادة المبيعات ثم فتح فروع جديدة، مع تدبير تمويلات من مصادر متنوعة.

وأضافت المصادر فى تصريحات خاصة لـ«المال» أن «ألفا ماركت» مرت بأزمة مالية عنيفة منذ مطلع 2022 بضغط من عدة عوامل، منها التوسعات الداخلية غير المدروسة، إلى جانب أخرى خارجية، أبرزها أزمة سعر الصرف وعدم توفير المواد الخام والبضائع.

وأوضحت المصادر أن مساهمى «ألفا ماركت»، وعلى رأسهم الدكتور ممدوح الأمين، تمسكوا باستمرار المجموعة خلال الفترة الماضية، إذ سددوا رواتب العاملين من أموالهم الخاصة لمدة 3 أشهر متتالية، فى ظل عدم تسجيل تدفقات نقدية وإيرادات.

وتابعت أن عملية توريد البضائع لفروع «ألفا ماركت» توقفت منذ منتصف 2022، عقب التعثر عن سداد مستحقات الموردين، الأمر الذى دفع المجموعة إلى إغلاق بعض الفروع لتقليل الخسائر وجلب إدارة جديدة للعمل على وضع خطة عمل تهدف لانتشال الشركة من وضعها السيئ.

ولفتت المصادر إلى أن مجموعة «ألفا ماركت» تكبدت خسائر منذ عملية الاستحواذ عليها من قبل المساهمين الحاليين فى عام 2019، وهم الدكتور ممدوح الأمين، والدكتور محمد حسين، والدكتور مصطفى الشريف.

وكشفت أن الخطة الخمسية المقبلة تتضمن الحصول على تمويلات جديدة، إذ يتم التفاوض حاليًا على قرض من أحد البنوك المحلية، إضافة إلى تعاون مرتقب مع صندوق استثمار فى لندن، مشيرة إلى أن المباحثات فى مراحلها الأخيرة.

وأفصحت المصادر لـ«المال» أن «ألفا ماركت» تقترب من الاتفاق مع مستثمر خليجى بشأن استحواذه على حصة تصل إلى %15 من أسهم المجموعة، متوقعة إتمام الصفقة خلال شهر تقريبًا، على أن يتم ضخ الأموال فى رأس المال العامل، والبدء تدريجيًا فى فتح الفروع الجديدة وإعادة تأهيل نظيرتها القائمة مرة أخرى .

وأشارت إلى وجود 6 فروع قائمة حاليًا بدلًا 9 فى وقت سابق، بينما نجحت الإدارة الحالية فى تقليل الخسائر بنحو %50 خلال الـشهور الثلاثة الأخيرة دون تسريح الموظفين، موضحة أن «ألفا ماركت» ستسدد كل ديونها وتحولها للربحية ومضاعفة المبيعات خلال الأعوام الخمسة المقبلة.

وتطرقت المصادر إلى أن الشركة سجلت مبيعات فى 2022 بقيمة 600 مليون جنيه، والتى من المحتمل أن تهبط إلى 300 مليون العام الحالي، على أن تعاود الارتفاع مجددًا فى 2024، لتسجل وفقًا للمخططات نحو 800 مليون، ثم تتخطى حاجز المليار جنيه بدءًا من 2025، بمعدل نمو مستهدف %25 سنويًا .

وتعمل «ألفا ماركت» فى مصر منذ عام 1983 كواحدة من أشهر مراكز تجارة التجزئة بالمفهوم الحديث وتمتلك العديد من الأقسام التى توفر احتياجات متعددة، مثل السوبر ماركت، والأدوات المكتبية، ومستلزمات الحيوانات الأليفة، وأدوات التنظيف، وألعاب الأطفال، كما توجد أقسام خاصة للأجهزة المنزلية.