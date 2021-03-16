«المال» تكشف تفاصيل طرح 49% من «تعليم» فى البورصة

علمت «المال» من مصادر مطلعة أن شركة «تعليم» لخدمات الإدارة – إحدى استثمارات مجموعة «سى آى كابيتال» القابضة – قد اقتربت من طرح حصة من أسهمها للتداول فى البورصة المصرية.

وتعتزم «تعليم» طرح %49 من أسهمها فى البورصة عبر الاكتتاب العام والخاص، بعد أن تقدمت للرقابة المالية بطلب تسجيلها تمهيدا للقيد والتداول بسوق الأسهم.

وتوقعت المصادر إدراج أسهم «تعليم» وقبول تداولها خلال أسبوع، على أن يتم البدء فى تداول الأسهم خلال أبريل المقبل، وهى توقيتات زمنية قابلة للتعديل، ومرهونة بالانتهاء من الاكتتاب العام والخاص.

واطلعت «المال» على نشرة طرح الشركة فى البورصة والموجهة إلى المكتتبين من الصناديق الاستثمارية والمؤسسات المالية ذات الملاءة بالخارج، والتى يتولى فريق الطرح الترويج لها حالياً فى عدد من الدول بطريقة افتراضية.

وأوضحت النشرة الصادرة باللغة الإنجليزية أن نطاق سعر الطرح يتراوح بين 5.48 إلى 6.02 جنيه للسهم، وسيتحدد السعر النهائى للطرح بعد إغلاق الاكتتاب الخاص وبالترتيب مع «الرقابة المالية»، لافتة إلى أن التقييم الإجمالى للشركة وفقا للنطاق السعرى بالنشرة يتراوح بين 4 إلى 4.4 مليار جنيه.

تكوين صندوق حساب استقرار السهم فى السوق بإجمالى حجم الطرح العام

وأشارت النشرة إلى أن الطرح سيتضمن تكوين الملاك الرئيسيين صندوق حساب استقرار السهم فى السوق- ويمثل إجمالى قيمة الأسهم المطروحة فى الطرح العام – ويبلغ %5 أو 17.89 مليون سهم من إجمالى قيمة الأسهم المبيعة.

وأكدت المصادر أنه لم يتم الاستقرار بشكل نهائى على الحصة التى سيتم طرحها والتى تم الإفصاح عنها فى وقت سابق عند %49 موضحة أنها محل نقاش حاليا.

339.931 مليون سهم للطرح الخاص.. و17.891 للاكتتاب العام

وبحسب نشرة الطرح، ستبيع شركة «سفنكس أوبليسك بي.فى» مالكة «تعليم» بحد أقصى 357.822 مليون سهم من الأسهم المملوكة لها، موزعة بواقع 339.931 مليون سهم للطرح الخاص، و17.891 مليون للطرح العام.

وتشير نشرة الطرح إلى أن «تعليم» تعد واحدة من مقدمى خدمة التعليم العالى فى مصر وتدير جامعة النهضة فى بنى سويف، أول وأكبر جامعة خاصة فى الصعيد.

وأوضحت أن جامعة النهضة لديها مستهدف لإضافة كليتين على قطعة أرض تبلغ 27 فدانا بجوار الحرم الجامعى الحالي.

وأشارت إلى أن «تعليم» دخلت فى مشروع مشترك لتطوير جامعة «بادية»، أحد مشروعات شركة بالم هيلز للتعمير، على مساحة 133 ألف متر فى مدينة 6 أكتوبر، وهى قيد التطوير حالياً، والتى من المقرر افتتاحها فى 2022-2023.

وأعلنت «تعليم» لخدمات الإدارة، فى وقت سابق، عن توقيع اتفاقية مع «بالم هيلز» لإنشاء شركة تعليمية بهدف تطوير جامعة فى «بادية» – مشروع بالم هيلز غرب القاهرة.

وبحسب نشرة الطرح فإن المجموعة من المتوقع أن تتأثر بعوامل استراتجية فى قطاع التعليم هى الطلب على التعليم العالى الخاص ، ومستويات تسجيل الطلاب، والرسوم الدراسية.

وذكرت أنه مع تولى «تعليم» إدارة جامعة النهضة زاد عدد الطلاب المسجلين بالجامعة بنسبة %34 خلال الفترة من 2015-2016 إلى 2020-2021 ، كما زادت نسبة الاستيعاب %103 من 867 طالبا فى 2015-2016 إلى 1760 فى 2020-2021 خلال الفترة نفسها.

وأشارت نشرة الطرح إلى أن الإيرادات التشغيلية المجمعة للمجموعة ارتفعت من 273.6 إلى 354.2 ثم 450.2 مليون جنيه بالترتيب، بمعدل نمو سنوى %28 خلال أعوام 2018 و2019 و2020، علما بأن السنة المالية تنتهى فى 31 أغسطس من كل عام.

وأوضحت أن الإيرادات التشغيلية للمجموعة بلغت 134.8 مليون جنيه فى الثلاثة أشهر المنتهية فى 30 نوفمبر 2020 مقارنة مع 133.9 مليون للثلاثة أشهر المنتهية فى 30 نوفمبر 2019.

وتتولى شركة سى آى كابيتال لترويج وتغطية الاكتتابات دور المنسق الدولى الوحيد، ومدير الطرح لشركة «تعليم» بينما يقوم كل من «رنيسانس كابيتال إيجيبت» لترويج وتغطية الاكتتابات وبنك أبو ظبى الأول بدور مساعدين خارجيين لمدير الطرح.

ويتولى مكتب «نورتن روز فولبرايت» دور المستشار القانونى الدولى للشركة فى عملية الطرح، كما يقوم مكتب معتوق بسيونى وحناوى بدور المستشار القانونى المحلي، ومكتب «وايت آند كيس» المستشار القانونى المحلى والدولى لمدير الطرح.