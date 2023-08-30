«المال» تكشف تفاصيل خطة حفر 5 آبار جديدة بحقل «ظهر»

كشفت مصادر مطلعة بقطاع البترول فى تصريحات خاصة لـ«المال» تفاصيل الخطة الاستثمارية لحفر 5 آبار جديدة فى حقل «ظهر» العملاق بالبحر المتوسط.

ولفت إلى أن إجمالى استثمارات الخطة يتراوح من 700 إلى 750 مليون دولار، قابلة للزيادة؛ إذ إنها محددة باحتساب متوسط تكاليف الحفر وإكمال الآبار، وربطها بالبنية التحتية.

وصرح المهندس طارق الملا، وزير البترول خلال لقائه الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء أمس، بأنه سيتم حفر 5 آبار إضافية فى حقل غاز ظهر لدعم معدلات إنتاجه البالغة نحو 2.2 مليار قدم مكعب غاز يوميًا.

وأوضحت المصادر لـ«المال» أنه حسب المخطط حتى الآن، فمن المرتقب بدء حفر أولى الآبار خلال العام المقبل، على أن يتم الأربع الأخرى تباعًا على مدار السنوات التالية .

وتتوزع ملكية «ظهر» بين شركة إيجاس، والشركاء الأجانب «إينى الإيطالية» (المشغل الرئيسى للحقل) و«بريتش بتروليم» و«روزنفت الروسية» و«مبادلة الإماراتية».

وقال المهندس أسامة كمال وزير البترول الأسبق، إن القطاع يعمل وفق خطط طموحة لزيادة استثمارات الحفر والتنقيب وتنمية الإنتاج والحقول الحالية.

وأضاف «كمال» لـ«المال» أن إنتاجية الحقول تتناقص بنسبة %10 سنويًا؛ لذلك فالتوسع فى إضافة آبار جديدة فى «ظهر» وغيره سيسهم فى الحفاظ على كفاءتها، ويرفع إنتاجها لمجابهة الاستهلاك المتزايد.

وأوضح أن الإعلان عن حفر 5 آبار إضافية فى حقل ظهر يأتى بعد كشف مجموعة بريتش بتروليوم عن اعتزامها ضخ 3.5 مليار دولار، وحفر 4 آبار جديدة خلال الربع الأخير فى 2023، بمناطق امتيازها الحالية والجديدة فى مصر.

وقال «كمال» إن إستراتيجية قطاع البترول تتضمن الإسراع بتنمية الاكتشافات المتحققة، ووضعها على خريطة الإنتاج فى أسرع وقت ممكن.

واستعرض الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء أمس مع المهندس طارق الملا وزير البترول الموقف التنفيذى لخطط تنمية «غاز ظهر»، والتى تضمنت حفر وإكمال 20 بئرًا، لافتًا إلى أنه من المخطط الانتهاء من الإجراءات المنفذة لدعم كفاءة أداء المحطة البرية للحقل منتصف العام المقبل.

وقال «الملا» إنه جار تنفيذ خطة لحفر 45 بئرًا للغاز الطبيعى بالبحر المتوسط والدلتا، باستثمارات نحو 1.9 مليار دولار، منها 10 آبار تم الانتهاء منها العام المالى 2022/2023، وأسفرت عن تحقيق عدد من الاكتشافات، أهمها «نرجس» بالبحر المتوسط باحتياطيات حوالى 2.5 تريليون قدم مكعب غاز.

وأضاف «الملا» أن هناك خطة خلال العامين الماليين 2024/2023 و2024/2025 تشمل حفر 35 بئرًا جديدة للغاز الطبيعى، باستثمارات تتخطى 1.5 مليار دولار، بهدف زيادة معدلات الإنتاج والاحتياطيات.

وأشار إلى أنه جار تقييم نتائج المزايدة العالمية للبحث عن الغاز الطبيعى فى 12 منطقة برية وبحرية بالبحر المتوسط والدلتا، عقب إغلاقها فى نهاية يوليو الماضى.