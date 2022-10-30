«المال» تكشف تفاصيل جديدة فى نزاع «أوراسكوم» و«جولدن بيراميدز بلازا»

كشفت مصادر مطلعة لـ«المال» أن تحالف شركتى «أوراسكوم للإنشاء والصناعة» و«اتحاد المقاولين العالمية» قد حصل على حكم قضائى بالحجز على 5.6 ملايين دولار فى النزاع القائم بينهما وبين شركة «جولدن بيراميدز بلازا» – المالكة لسلسة فنادق ومولات «سيتى ستارز».

«التحالف» يحصل على 5.6 مليون دولار مستحقات الخصم لدى «سبينس ايجيبت»

يُذكر ان تحالف «أوراسكوم –المقاولين العالمية» لجأ فى 2006 لرفع دعوى تحكيمية ضد «جولدن بيراميدز» انتهت إلى صدور حكم بأحقيته فى مستحقات قيمتها تقترب من 1.4 مليار جنيه، عقب خلافات بين الطرفين حول التعاقد الذى تم بينهم لإجراء توسعات بمشروع مول سيتى ستارز.

وتواصلت «المال» مع ممثل الشئون القانونية بشركة «جولدن بيراميدز»، الذى أكد عدم علمه بموضوع الحجز على المبلغ المذكور، مفضلًا فى الوقت ذاته عدم التعليق.

ونص حكم مركز التحكيم الدولى على إلزام «جولدن بيراميدز» بسداد 248 مليون جنيه و%5 فوائد من تاريخ الحكم وحتى السداد النهائى، بالإضافة إلى 31 مليون دولار و%5 فوائد من تاريخ الحكم وحتى السداد النهائى، فضلا عن مبالغ أخرى بالعملة المحلية والدولار، وبناء على ذلك تم توقيع حجز إدارى على العلامات التجارية الخاصة بشركة «جولدن بيراميدز».

وأضافت المصادر أن الـ 5.6 ملايين دولار تمثل مستحقات «جولدن بيراميذز» لدى شركة «سبينس ايجيبت»، اذ قام التحالف بتعقب تلك الأموال بهدف الحصول عليها ضمن التعويضات المقررة سلفًا.

وأوضحت أن محكمة القاهرة للأمور المستعجلة ألزمت «سبينيس» بدفع المبلغ المذكور إلى التحالف وليس لحملة سندات جولدن بيراميدز، وذلك فى حكمها بتاريخ 26 أكتوبر الجارى بالقضية رقم 187 لعام 2019.

وأشارت إلى ان «جولدن بيراميدز» أفصحت فى ميزانياتها لعام 2019 عن حصولها على حكم تعويض بقيمة 5.6 مليون دولار من «سبينيس ايجيبت»، ومن ثم قام التحالف بتعقبها.

وأوضحت أن هذا الحكم واجب النفاذ إذ يأتى ضمن سلسلة من الإجراءات التى يباشرها التحالف فى سبيل تنفيذ حكم التحكيم ضد جولدن بيراميدز.

وذكرت المصادر أن هناك حجزا موقعا من جانب التحالف أيضا ضد العلامات التجارية سيتى ستارز وجولدن بيراميدز والعديد من العلامات الأخرى المملوكة لشركة جولدن بيراميدز.

وكان الممثل القانونى لجماعة حملة السندات بـ«جولدن بيراميدز» أقام دعوى أمام محكمة القضاء الإدارى مطالبا بإلغاء القرار السلبى بالامتناع عن التأشير على رهن العلامات التجارية المملوكة لجولدن بيراميدز رهنا تجاريا رسميا.

ونشرت «المال» فى وقت سابق أن تقرير «هيئة المفوضين» قد انتهى إلى التوصية بعدم قبول دعوى وقف الحجز على العلامة التجارية.

وقالت هيئة المفوضين إن الدعوى كانت تطالب ببطلان وعدم الاعتداد بالشهادة الصادرة من الإدارة العامة للعلامات التجارية بشأن توقيع الحجز التحفظى على العلامات التجارية لصالح شركة أوراسكوم للإنشاء والصناعة وشركة اتحاد المقاولين العالمية.