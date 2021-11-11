اتصالات وتكنولوجيا

«المال» تكشف تفاصيل جديدة فى صفقة «فودافون – مصر»

شراء «VODACOM» حصة المجموعة العالمية
أحمد علي 10:10 ص, الخميس, 11 نوفمبر 21 10:10 ص, الخميس, 11 نوفمبر 21

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تكشف «المال» تفاصيل جديدة فى صفقة استحواذ مجموعة VODACOM الجنوب أفريقية على حصة «فودافون العالمية» فى شركة «فودافون مصر» البالغة %55 بقيمة إجمالية تقدر بنحو 2.7 مليار دولار.

يُذكر أن «فودافون العالمية» تمتلك نحو %60 من أسهم VODACOM الجنوب أفريقية، فيما تتوزع النسبة الباقية بين مؤسسة الاستثمارات العامة بجنوب أفريقيا، وشركة Yebo Yethu ومساهمى التداول الحر. 

مؤسسة الاستثمارات العامة بجنوب أفريقيا وYeboYethu وأخرى تستحوذ بشكل غير مباشر على 20 % من الشركة المصرية

وقالت المصادر إن الصفقة تأتى فى إطار استراتيجية المجموعة تقليل استثماراتها فى الأسواق التى تشهد منافسة كثيفة مع انخفاض العوائد الاستثمارية المتاحة، مثلما تم تطبيقه فى السوق الهندية مؤخرًا.

وأضافت المصادر -وفقًا لمستندات اطلعت عليها «المال»- أن VODACOM سترفع رأسمالها بنسبة %13.18 بقيمة 2.1 مليار دولار تمثل نحو 242 مليون سهم جديد بسعر 135.75 راند جنوب أفريقى، ما يُعادل 8.8 دولار للسهم وفقًا لسعر صرف أمس الأربعاء.

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 وأوضحت أن «فودافون العالمية» ستحصل على أسهم جديدة عبر زيادة رأسمال شركة VODACOM توازى 80 % من قيمة حصتها فى فودافون مصر، لترتفع حصة “فودافون العالمية” في VODACOM لنحو %65.1.

«فودافون» تملك حصة غير مباشرة فى «فودافون مصر» تقدر بنحو 35.75 %

ولفتت إلى أن شركة VODACOM ستسدد بنسبة 20 %المتبقية من تكلفة الاستحواذ على 55 % من أسهم فودافون مصر بشكل نقدى بقيمة 548 مليون دولار، تمول عبر تسهيلات ائتمانية، بالإضافة إلى دراسة خيارات التمويل الأخرى، ومنها قروض بنكية وسندات مقومة بالعملة الجنوب أفريقية.

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وأفصحت المصادر عن أن «فودافون العالمية» ستدرس بيع جزء من حصتها فى VODACOM قبل مرور عام من تاريخ إغلاق الصفقة، موضحة أن الشركة ستتشاور مع إدارة VODACOM حول تفاصيل ذلك وتوقيت تلك العملية.

وأشارت إلى أن حصة فودافون العالمية فى شركتها بمصر ستنتقل بشكل مباشر إلى شركة VODACOM وبشكل غير مباشر إلى كل من فودافون العالمية بنسبة 35 % تقريبًا، تعادل حصتها في VODACOM عقب إتمام الصفقة، فيما ستتوزع النسبة المتبقية والبالغة نحو 20 %على كل من شركة الاستثمارات العامة بجنوب افريقيا -الصندوق السيادى الجنوب أفريقي- وشركة YeboYethu ومساهمى التداول الحر.

وكشفت المصادر أن شركة VODACOM تعتزم تعديل سياسة توزيع الأرباح فى فودافون مصر عقب إتمام الصفقة وذلك عبر رفع الحد الأدنى للتوزيع من 60 % إلى 75 % سنويًا.

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يذكر أن «فودافون العالمية» وقعت مع «المصرية للاتصالات» التى تملك %45 من أسهم «فودافون مصر» اتفاقية المساهمين المعدلة فى 7 يونيو الماضى، التى حصلت بمقتضاها «المصرية للاتصالات» على عدة مزايا، أبرزها قيام شركة فودافون مصر بتوزيع أرباح نقدية استثنائية من الأرباح المرحلة بإجمالى 10 مليارات جنيه خلال 2021، بالإضافة الى توزيع أرباح بحد أدنى بنسبة %60 سنويًا.

وحصلت «فودافون العالمية» على حق نقل ملكية حصتها إلى داخل المجموعة دون اعتراض «المصرية للاتصالات»، شريطة أن يتقدم المساهم الجديد – VODACOM – بصك التزام بكل البنود الواردة فى اتفاقية المساهمين المعدلة.

وأعلنت «المصرية للاتصالات» أمس أن مجموعة فودافون العالمية أكدت التزام VODACOM بتقديم صك الالتزام باتفاقية المساهمين المعدلة.

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بقلم أحمد علي

كاتب صحفي بجريدة المال، حاصل على بكالوريوس إقتصاديات التجارة الخارجية، ودبلومة في الدراسات البرلمانية، التحق بجريدة المال منذ مطلع عام 2013.

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