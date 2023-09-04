«المال» تكشف تفاصيل جديدة فى استحواذ «جلوبال» على 30% من «الشرقية للدخان»

كشف عماد الدين مصطفى، العضو المنتدب التنفيذى للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، أن «جلوبال للاستثمار القابضة» التى استحوذت على %30 من أسهم «الشرقية للدخان – إيسترن كومبانى» هى كيان تابع لمساهمى «المتحدة للتبغ» الاماراتية.

يُذكر أن مجلس الوزراء أعلن أمس –الأحد- عن توقيع عقود بيع %30 من «الشرقية للدخان» إلى شركة «جلوبال للاستثمار القابضة المحدودة» الإماراتية بقيمة 625 مليون دولار -بما يعادل 19.336 مليار جنيه- مع قيام المشترى بتوفير مبلغ 150 مليون دولار لشراء المواد التبغية اللازمة للتصنيع.

وأضاف «مصطفى» -فى تصريحات خاصة لـ«المال»- أن «الشرقية للدخان – إيسترن كومبانى» ستحتفظ بحصتها فى شركة «المتحدة للتبغ»، والبالغة %24 فى ظل تابعية الطرف المشترى بنسبة %99 لمساهمى الأخيرة.

يذكر أن اتفاق بيع الرخصة الثانية للسجائر، ينص على أنه فى حال قيام أى شركة تبغ مصرية أو أجنبية بشراء %10 من أسهم «إيسترن كومبانى»، فإنه يحق لباقى ملاك «المتحدة للتبغ» -وهم مستثمرون إماراتيون- شراء حصة الأولى فى شركتهم بالقيمة الإسمية، إضافة إلى مبلغ نقدى يقدر بـنحو 108 ملايين دولار.

وأكد «مصطفى» أن الشركة القابضة للصناعات الكيماوية لم تتلق سوى عرضين فقط للاستحواذ على حصة من «الشرقية للدخان»، وهما اليابانية الدولية» و«المتحدة للتبغ»، مشيرًا إلى أنه لا توجد شبهة احتكار، إذ تم عرض الصفقة على جهاز حماية المنافسة كأحد الشروط المسبقة لإتمامها.

وأوضح أنه ستتم دراسة استغلال حصيلة البيع فى عدة طرق، منها تطوير الشركات التابعة وسداد جزء منها لخزينة مصر، إضافة إلى إمكانية فض منازعات قديمة مع جهات رسمية فى الدولة.

وأشار «مصطفى» إلى أن الصفقة شهدت مفاوضات مباشرة بين الطرفين دون أن يكون هناك أى مستشارين، لافتًا إلى أن عرض «جلوبال للاستثمار» كان الأفضل مقارنة بنظيره الياباني.

وقال وزير قطاع الأعمال محمود عصمت، فى بيان مجلس الوزراء أمس –الأحد- إن الاتفاقية ضمن مخطط الدولة لطرح الشركات المملوكة للحكومة وتوسيع قاعدة الملكية، والاستفادة من عوائد طرح الأسهم فى عمليات التطوير والتحديث وإعادة الهيكلة، إضافة إلى تحسين المركز المالى للكيانات وتحقيق أكبر قدر من الحوكمة.

وبموجب الاتفاقية تحتفظ الشركة القابضة للصناعات الكيماوية بحصة قدرها %20.9من رأس مال «الشرقية للدخان».

وحققت الشرقية للدخان أرباحًا بلغت 5.29 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو حتى مارس 2023، مقابل 4.25 مليار فى نفس الفترة من 2022.

وارتفعت إيرادات الشركة إلى 14.6 مليار جنيه، مقابل 12.78 مليار فى الفترة المقارنة من العام المالى الماضي، بنسبة نمو بلغت %14.

وسيتوزع هيكل ملكية «الشرقية للدخان» عقب الصفقة بين «جلوبال للاستثمار القابضة» بنحو %30 و«القابضة للصناعات الكيماوية» بـنسبة %20.9 وصندوق استثمار «ألان جراى» بـحوالى %7.2 من الأسهم، و«اتحاد العاملين المساهمين» %5.2 والباقى أسهم تداول حر، ويبلغ رأسمالها نحو 2.250 مليار جنيه.