«المال» تكشف تفاصيل بيع 50% من «توتال – مصر» إلى «أدنوك» الإماراتية

علمت «المال» من مصادر مطلعة فى قطاع البترول أن شركة «توتال» الفرنسية تعتزم الاحتفاظ بحصة %50 من وحدتها فى مصر – شركة توتال إنرجيز مصر – كحد أدنى، ضمن اتفاقية الشراء المزمع تنفيذها لصالح شركة «أدنوك» الإماراتية لتوزيع الوقود ومتاجر التجزئة.

يذكر أن «أدنوك» أعلنت أنها وقعت اتفاقية قبل أيام مع «توتال إنرجيز ماركتنج أفريك إس. إيه. إس» للاستحواذ على %50 من «توتال إنرجيز مصر» بقيمة تقارب 186 مليون دولار، إلى جانب مبلغ إضافى يصل إلى 17.3 مليون دولارفى حال استيفاء شروط معينة (للاستحواذ) مما يصل بإجمالى الصفقة إلى 203 ملايين دولار – ما يعادل 3.8 مليار جنيه.

وأكدت المصادر أن الشركة الفرنسية تمتلك حوالى %84.6 من أسهم «توتال إنرجيز مصر» فى حين تمتلك «بى إنفستمنتس القابضة» وإحدى الشركات ذات العلاقة بها نحو %15.4.

وأوضحت أن إتمام العملية مرهون بموقف «بى إنفتسمنتس» من الصفقة، متابعة إن هناك خيارين لإتمام العملية، الأول : قيام «بى إنفستمنتس» ومجموعتها المرتبطة، ببيع كامل أسهمهما البالغة %15.4 على أن تشترى «أدنوك» نحو %34 من توتال الفرنسية، فى ظل تمسك الأخيرة بامتلاك نصف الشركة على الأقل.

وتابعت إن السيناريو الثانى يتمثل فى احتفاظ «بى إنفستمنتس» بحصتها فى «توتال» المصرية، مع تقديم عرض لشراء نسبة الـ %34 من الكيان الأم.

وأوضحت المصادر أن «بى إنفستمنتس» القابضة تدرس مع مستشاريها مصير حصتها البالغة %15.4 مضيفة: «كل الاحتمالات واردة».

وقالت إن استثمارات «بى إنفستمنتس» المقدرة وفقا للقيمة العادلة بشركة «توتال إنرجيز مصر» بحوالى 381.5 مليون جنيه، وفقا للقوائم المالية المجمعة للشركة عن فترة الربع الأول من 2022.

وقالت «توتال» إنرجيز، فى بيان سابق أنه بموجب الصفقة ستطور «أدنوك للتوزيع» و«توتال إنرجيز» فرص النمو المستقبلى لشركة «توتال إنرجيز مصر» عبر الاستفادة من الإمكانات المتاحة واستكشاف أوجه التعاون المثمر فى مجال توزيع الوقود وزيوت التشحيم وأعمال الطيران معزّزة بالنمو الاقتصادى فى أعقاب التعافى من تداعيات جائحة «كوفيد-19».

ويتضمن الاستحواذ أيضا تجديد عدد من محطات الخدمة لتتوافق مع معايير العلامة التجارية لـ «أدنوك» بالإضافة إلى إنشاء مواقع جديدة مختارة فى المستقبل تحمل علامتها التجارية، مما يعزّز حضورها فى السوق المصرية لتوزيع الوقود بالتجزئة والذى يشهد نموا سريعا.

ومن المتوقع إتمام الاستحواذ خلال الربع الأول من 2023 حيث يخضع الاتفاق لاستيفاء شروط معينة، بما فى ذلك موافقات الجهات التنظيمية المختصة، بحسب بيان «توتال إنرجيز».