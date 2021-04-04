«المال » تكشف تفاصيل بيع 270 فدانا مملوكة لمصر الجديدة بقيمة 2.5 مليار نقداً

أبو العطا: «البيهانيا شيراتون» المشترى ..و2263 جنيها سعر المتر فى الصفقة بعد مزايدة مع أحد المستثمرين

كشف المهندس هشام أبو العطا، رئيس الشركة القابضة للتشييد أن شركة «البيهانيا شيراتون هايتس» للتطوير والاستثمار العقارى استحوذت – فى مزايدة علنية – على قطعتى أرض بمساحة 270 فدانا تابعتين لشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير فى مدينة هيلوبوليس الجديدة بقيمة إجمالية قدرها 2.5 مليار جنيه تقريباً حال سداد الشارى بشكل نقدي.

وأكد – فى تصريحات خاصة لـ «المال»- أن المزايدة شهدت منافسة بين «البيهانيا» وأحد المستثمرين المحليين، موضحا أن الأخير عرض 2000 جنيه للمتر فقط.

أبو العطا: «البيهانيا شيراتون» المشترى ..و2263 جنيها سعر المتر فى الصفقة بعد مزايدة مع أحد المستثمرين

وأوضح أن «البيهانيا» رفعت السعر على المستثمر المحلى إلى 2263 جنيها تقريباً، وذلك بخلاف عمولة شركة القومية لإدارة الأصول العقارية بنسبة %1.1، لتتم ترسية المزايدة عليها فى النهاية.

وأشار إلى أن «البيهانيا» سددت 2.4 مليون ريال سعودى قيمة تأمين المزاد، تعادل 10 ملايين جنيه، موضحاً أنه جار سداد مقدم الحجز.

وأكد أن قيمة الأرض تصل إلى 2.5 مليار جنيه حال تنفيذ الصفقة بشكل نقدى وتصل إلى 4 مليارات جنيه حال التقسيط وهو الأمر محل النقاش بين مصر الجديدة للإسكان و«البيهانيا».

وحددت كراسة شروط المزايدة طريقة السداد، إما بدفع %20 من الإجمالى مقدما وسداد الباقى على سنتين بدون فوائد، أو سداد %10 وتقسيط الباقى على عشر سنوات بفائدة %7 سنوياً.

وقالت مصادر مطلعة – فى تصريحات خاصة لـ «المال» – إن شركة «البيهانيا» مصرية ولكن بها مساهمات سعودية، ولم تخض المصادر فى مزيد من التفاصيل.

وتابعت إن تنفيذ المشروع المفترض على قطعتى الأرض سيترتب عليه توفير 250 ألف فرصة عمل واستثمارات بحوالى 30 مليار جنيه، علما بأن كراسة شروط المزاد قد اشترطت أن يتم تنفيذ مشروع سكنى متكامل الخدمات على الأرض.

وأعلنت مصر الجديدة للإسكان فى إفصاح للبورصة الخميس الماضي، أن الأرض بيعت فى مزايدة علنية كان مقرراً عقدها فى فبراير الماضى ثم أجُلت إلى 31 مارس الماضى.

وتقع قطعتا الأرض بالحى العشرين من مدينة هيلوبوليس الجديدة، وتم بيعهما فى صفقة واحدة، على أن يسدد الثمن وفقا لكراسة الشروط.

وتمتلك مصر الجديدة للإسكان والتعمير قطع أراض بمدينة هليوبوليس الجديدة بمساحة 5407 أفدنة، تعادل 22.7 مليون متر مربع.

وباعت الشركة فى مارس 2020، 3 قطع أراضٍ بمدينة هليوبوليس الجديدة ومنطقة شيراتون بحى مصر الجديدة فى مزاد علنى بقيمة 122 مليون جنيه تقريبا.

وسبق للشركة فى الشهر نفسه من العام الماضى بيع 15 قطعة أرض بمنطقة شيراتون بمصر الجديدة فى مزاد علنى 4 مارس بقيمة إجمالية 171 مليون جنيه.

وقالت الشركة إن عمليات البيع تجرى فى إطار الخطة الإستراتيجية المعتمدة فى فبراير 2018، لبيع جزء من محفظة الأراضى غير المستغلة لتوفير السيولة اللازمة لتمويل الخطة الاستثمارية.

وتعد «مصر الجديدة للإسكان» حالياً كراسة الشروط الخاصة بمناقصة تطوير 1695 فدانا بـ»هليوبارك» تمهيدا لطرحها أمام الشركات العقارية، وذلك ضمن خطة التطوير أيضاً.

وقالت الشركة فى إفصاح سابق للبورصة إن كراسة الشروط ستظل متاحة أمام المطورين العقاريين خلال الفترة من اليوم وحتى 16 يونيو المقبل .

ويمتد مشروع «هليوبارك» على مساحة 1695 فدانا فى نطاق مدينة القاهرة الجديدة على طريق القاهرة – السويس الصحراوي.