«المال» تكشف تفاصيل الشراكة بين «عز العرب» و«السويدى» و«المكاوى» لتجميع سيارات «بروتون»

حصلت «المال» على تفاصيل الشراكة بين تحالف ثلاثى يضم مجموعة «عز العرب» و«السويدى كابيتال» و«المكاوى للسيارات M.Auto» لتجميع سيارات «بروتون» محليًا بأحد المصانع فى مدينة 6 أكتوبر.

وقال السيد المكاوى رئيس شركة «المكاوي» إنه من المستهدف بدء عمليات إنتاج سيارات «بروتون» خلال النصف الأول من العام المقبل.

وأكد أن التحالف قرر تأسيس شركة مستقلة للاستثمار فى المجال الصناعى وتنفيذ مشروع تجميع السيارات محليًا تحت مسمى «عز السويدي» تستهدف تنفيذ أهداف البرنامج الوطنى لتنمية صناعة المركبات «AIDP» الذى يعتمد على رفع نسب المكون المحلى وتشجيع المصنعين على التصدير للأسواق الخارجية، علاوة على التوسع فى إنتاج الطرازات صديقة البيئة.

ويشار إلى أن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء شهد الخميس الماضى، توقيع اتفاقية إطارية بين الحكومة المصرية وشركة مصانع عز السويدى لتصنيع سيارات «بروتون» فى مصر، باستثمارات تقدر بحوالى 15 مليون دولار، وبطاقة إنتاجية تصل إلى 50 ألف مركبة مستهدفة خلال السنوات المقبلة.

وأضاف «المكاوي» أنه جار تجهيز المصنع لعمليات تجميع طرازات «بروتون» من خلال تدشين خطوط الإنتاج ومعدات التشغيل على أن تبدأ فعلياً خلال 6 أشهر، موضحا أنه من المستهدف تصنيع طراز «ساجا» كمرحلة أولى على أن يعقبها التوسع فى تصنيع مركبات أخرى فى وقت لاحق.

وأشار إلى أن «المكاوى للسيارات M.AUTO» تعد شريكاً فى التحالف الجديد لتجميع سيارات بروتون بحصة تقدر بنحو %25 من خلال المساهمة بالمصنع البالغ مساحته 71 ألف متر، بينما تتوزع الحصص المتبقية على مجموعتى «عز العرب» و«السويدى كابيتال» وتتمثل فى تجهيز خطوط الإنتاج و استيراد المكونات.