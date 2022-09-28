«المال» تكشف تفاصيل الاستحواذ على 70% من «الإسكندرية للخدمات الطبية» بقيمة 535 مليون جنيه

تكشف «المال» عن تفاصيل جديدة فى صفقة الاستحواذ على %70 من أسهم شركة الإسكندرية للخدمات الطبية، بقيمة 535 مليون جنيه، بعد انتهاء مدة عرض الشراء المقدم من تحالف «لايم فست – تواصل هولدنجز» أمس الثلاثاء.

قالت مصادر مطلعة لـ«المال» إن حصص التحالف عقب نجاح العرض، ستتوزع كالآتى: %61.3 من “الإسكندرية للخدمات الطبية” لصالح «لايم فست بارتنرز»، بينما ترفع «تواصل هولدنجز» حصتها من %25 إلى %34.7 ليبلغ إجمالى النسبة المستحوذ عليها %70.

ولفتت إلى أن استجابة بنك أبوظبى التجارى –المالك لـنحو %51.5 من «الإسكندرية للخدمات الطبية»- وترسيه بتنفيذ صفقة بيع حصته بسعر 49 جنيهًا،- فى اللحظات الأخيرة- ليعوض جزءًا من مستحقاته لدى رجل الأعمال الهندى «بى ار شيتى» المالك السابق للشركة، دفع باقى المساهمين لسلوك نفس المسار.

يذكر أنه تم إسدال الستار أمس على صفقة شركة الإسكندرية للخدمات الطبية، بعد استجابة 10.9 مليون سهم، تُمثل %94.71 من إجمالى المطلوب شراؤه من جانب تحالف «تواصل – لايم فست»، والبالغ 11.536 مليون، بسعر 49 جنيهًا للسهم، وبقيمة إجمالية 535.427 مليون جنيه.

جاء ذلك بعد مرور تلك الصفقة بمحطات عدة، تضمنت محاولات متكررة من جانب أطراف منافسة لشراء الشركة، كان آخرها «الإمارات القابضة» التى رفعت سعر عرضها قبل عدة أيام إلى 48.8 جنيه للسهم.

وأضافت المصادر فى تصريحات خاصة لـ«المال» أن أعضاء التحالف سيمولون الصفقة من مواردهم الذاتية، مشيرة إلى أن «لايم فست» جذبت مستثمرين جددًا خلال الفترة الماضية، للمشاركة فى تدبير التمويلات.

وأوضحت أن تحالف «لايم فست – تواصل هولدنجز» لا يعتزم شطب «الإسكندرية للخدمات الطبية» من جداول القيد البورصة، فى ظل انخفاض نسبة التداول الحر عن %10 إذ سيمتلك الطرفان نحو %95 من أسهم الشركة بموجب عرض الشراء.

وتابعت أن التحالف يُخطط لتوفيق أوضاع «الإسكندرية للخدمات الطبية»، عقب انتهاء الإجراءات المرتبطة بعملية الاستحواذ، وعقد الجمعية العمومية، دون توضيح آلية تحقيق ذلك.

ورجحت المصادر، نقل ملكية أسهم «الاسكندرية للخدمات الطبية» خلال يومين، موضحة أن طرفى التحالف يحققان قيمة مضافة للشركة فى ظل الخبرات الطبية الكبيرة لهما.

وكانت شركة الاسكندرية للخدمات الطبية-المركز الطبى الجديد، أعلنت فى 31 ديسمبر 2020، عن استحواذ بنك أبوظبى التجاري، على 7.4 مليون سهم، تمثل %51.545 من أسهمها، وذلك مقابل عقد الرهن القائم مع «بى ار شيتى».

وشهدت الصفقة التى استمرت من شهر مايو 2021 وحتى سبتمبر 2022، منعطفات كثيرة، أبرزها ضرورة حصول مقدمى عروض الاستحواذ على موافقة وزارة الصحة، ما أدى إلى انسحاب تحالف تانا كابيتال الأفريقية ومجموعة العصافرة، وكليوباترا، فيما استمر فى السباق «لايم فست – تواصل» وهو العرض الوحيد الذى حصل على موافقة الوزارة.

ويبلغ رأسمال الإسكندرية للخدمات الطبية 124.5 مليون جنيه، فيما يتوزع هيكل ملكيتها الحالى بين بنك أبوظبى التجارى (%51.5) وتواصل هولدنج للاستثمارات المالية (%25.9).

ويستحوذ المستثمر تامر عبد الله على %9.8 إضافة إلى آخرين ممن يتداولون على الأسهم الحرة فى البورصة تحت سقف %5 وفقًا لآخر إفصاح ملكية بتاريخ 7 يوليو الماضى (من المقرر تحديثه بعد الصففة).