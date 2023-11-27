«المال» تكشف تفاصيل أحدث تعاقدات استكشاف الذهب فى مصر

كشفت مصادر مطلعة لـ«المال» – عن تفاصيل أحدث تعاقدات البحث والتنقيب عن الذهب واستكشافه فى الصحراء الشرقية المرتقب توقيعها مع الحكومة المصرية خلال الفترة المقبلة، عقب توقيع «لوتس الكندية» عقدا جديدا مع القاهرة أمس.

يشار إلى أن وزير البترول المهندس طارق الملا شهد أمس الاحد توقيع عقد للبحث عن الذهب واستكشافه بين الحكومة ممثلة فى الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية، وشركة «لوتس جولد كوربوريشن» فى 3 قطاعات باستثمارات تقدر بحوالى 2.5 مليون دولار بحضور السفير الكندى بمصر لويس دوماس.

مصادر : تشمل قطاعين للبحث بالصحراء الشرقية

وقالت المصادر لـ«المال» إن شركة مارين لوجستيك الإنجليزية هى الكيان الجديد المرتقب أن يوقع قريبا عقدا جديدا للبحث والتنقيب عن الذهب فى مصر، مشيرة إلى أن التعاقد سيشمل حق الاستكشاف فى قطاعين بالصحراء الشرقية.

وأكدت أنه بتوقيع عقد «مارين لوجستيك» خلال الفترة القليلة المقبلة سيكون تم الانتهاء من إنجاز تعاقدات كامل الشركات التى فازت بالجولة الثانية من مزايدة الذهب لعام 2020.

جدير بالذكر أن الجولة الثانية من المزايدة العالمية للبحث والتنقيب عن الذهب لعام 2020 أسفرت عن فوز 4 شركات بنحو 8 قطاعات /امتيازات، وهى «AKH جولد»، ولوتس جولد الكندية ، ومارين لوجيستك الإنجليزية ، وإنك ريسورسز المصرية.

على صعيد الجولة الأولى، قالت المصادر إن الشركات التى فازت بها من المزايدة العالمية، والبالغ عددها 11 كيانا من ضمنها «سنتامين» و«باريك جولد» و«لوتس» و«مناجم النوبة» بدأت العمل فى امتيازاتها من فترة وهناك نتائج واعدة ومبشرة تمهد لاكتشافات ذهب جديدة فى مصر.

وتعد «لوتس» التى وقعت تعاقدها مع الحكومة المصرية أمس، من أكبر الشركات الكندية العاملة فى مجال التعدين، وقد شاركت فى مزايدة الذهب العالمية رقم (1) لسنة 2020 بجولتيها الأولى والثانية، وحصلت فى الجولة الأولى على 7 قطاعات تغطى حوالى 1219 كيلو مترا مربعا، ومن ثم وقعت على عقدى بحث تشمل هذه القطاعات وتم تسليمها إلى الشركة فى الربع الرابع من عام 2021، بعد استيفاء جميع الموافقات والاشتراطات اللازمة. وأكدت المصادر أن مناطق الامتياز والقطاعات التى فازت بها الشركات فى مزايدة 2020 تعد واعدة ومبشرة لاكتشاف احتياطيات كبيرة من المعدن الأصفر وتحقيق اكتشافات جديدة تخلق طفرة نوعية فى خريطة قطاع التعدين بمصر.