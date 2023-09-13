«المال» تكشف تطورات عملية استحواذ «سيدبك – إيثيدكو» وربطها بتفعيل صفقة «أبوظبى القابضة»

كشفت مصادر مطلعة أن إتمام أكبر صفقة استحواذ بقطاع البتروكيماويات بين شركتى «سيدبك» و«إيثيدكو» بات مرهونًا بتفعيل عملية بيع %27 من الأخيرة لصالح «أبوظبى القابضة».

وأوضحت المصادر -فى تصريحات خاصة لـ«المال»- أن الهيئة العامة للرقابة المالية تدرس التقرير المالى الخاص بتقييم الشركتين، الصادر عن المستشار المستقل «بيكر تلي»، لاعتماد معامل المبادلة بينهما.

يُذكر أن «أبوظبى القابضة» وقعت اتفاقًا مع صندوق مصر السيادى لاقتناص %27 من شركة إيثيدكو بقيمة تصل إلى 280 مليون دولار، والحصص المتفق عليها مملوكة لبنك الاستثمار القومى و«جاسكو».

وأضافت المصادر أن «الرقابة المالية» تبحث حصص المساهمين المستقبلية بعد عملية مبادلة الأسهم التى ستتم عبر زيادة رأسمال «سيدى كرير – سيدبك» لصالح مساهمى «إيثيدكو»، وذلك تحسبًا لتخطى أحد المستثمرين النسب القانونية التى تستلزم معها تقديم عرض شراء إجباري.

يُذكر أن «سيدبك» أعلنت فى بيان للبورصة نهاية العام الماضى سعيها للاستحواذ على كامل أسهم «إيثيدكو»، باستخدام آلية تبادلها.

فيما أعلنت الشركة فى يوليو الماضي، عن موافقة مجلس إدارتها على زيادة رأسمالها بحد أقصى 876.9 مليون سهم، تخصص لمساهمى شركة إيثيدكو المستجيبين لصفقة المبادلة.

وقالت المصادر إنه من المرتقب تفعيل صفقة استحواذ «أبوظبى القابضة» رسميًا عبر عدة إجراءات، أبرزها تمثيل الجانب الإماراتى بما لا يقل عن عضوين جديدين فى مجلس إدارة «إيثيدكو»، وانعقاد جمعية عمومية مرتقبة.

وكشفت المصادر أنه من المرتقب طرح حصة من الكيان الجديد الناتج عن عملية الدمج فى البورصة، بعد الانتهاء من الصفقة الحالية.

ووفقًا لتصريحات نشرتها «المال» يوليو الماضى، سيتم تنفيذ الصفقة بمعامل مبادلة أسهم فى حدود 1.5 سهم «سيدبك» لكل 1 من «إيثيدكو».

وتأسست «إيثيدكو» فى عام 2011 باستثمارات حوالى 1.85 مليار دولار، ويتوزع هيكل ملكيتها بين الشركة القابضة للبتروكيماويات بنسبة %20 و«سيدى كرير» %20 و«جاسكو» %11 و«الأهلى كابيتال القابضة» %21 وبنوك: «مصر» %10 و«ناصر» %4 وبنك الاستثمار القومى الباقى.

بينما انشئت «سيدبك» فى عام 1997 وتم إدراج أسهمها فى البورصة منذ 2005، ويتوزع هيكل ملكيتها بين «المصرية القابضة للبتروكيماويات» بنسبة %20 وصندوق التأمين الاجتماعى للعاملين بالقطاع الحكومى %19 ونظيره بقطاع الأعمال العام والخاص %12 و«الأهلى كابيتال» %7 وبنك الاستثمار القومى %7 وشركة البتروكيماويات المصرية %7 ومصر للتأمين %3 وبنك ناصر الاجتماعى %2 والباقى طرح عام بنحو %23 وفقا للمنشور على الموقع الإلكترونى للشركة.