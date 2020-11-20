«المال» تكشف أزمة بعض الفنانين مع حفل القنوات الفضائية

أثار حفل القنوات الفضائية الأخير غضب بعض الفنانين من القائمين عليه

تقام ما يعرف بـ حفلات التكريمات للفنانين كل فترة في مصر دون وجود رقابة عليها، بهدف تحقيق أموال للقائمين عليها، من خلال الرعاة لهذه المهرجانات، إضافة لتحقيق مزيد من الأضواء بالتواجد بجانب فنانين كبار أثناء تكريمهم في هذه الحفلات.

ورغم أن حفل القنوات الفضائية الذي يقيمه “أحمد عليوة” ومعه وفاء ماهر نائب الحفل سنويا يوجد لديه لجنة للتقييم واختيار الفنانين الفائزين بالجوائز كل عام، فإن الكثيرين يرون أن بعضهم يستحق هذا التكريم لتميزه في الأعمال الفنية التي قدمها هذا العام في الموسم الدرامي الرمضاني 2020 والبعض الاخر لا يستحقون هذا التكريم، وهناك من هو احق منهم.

وقد أثار حفل القنوات الفضائية الأخير غضب بعض الفنانين من القائمين عليه، منهم الفنانة إيمان السيد التي شاركت في مسلسل “ونحب تاني ليه” مع الفنانة ياسمين عبد العزيز وشريف منير رمضان الماضي، وخرجت بتصريحات عبر حسابها الشخصي.

مؤكدة أنها غاضبة من هذا الحفل الذي تجاهلها ولم يكرمها برغم اشادة الجمهور بدورها في المسلسل الذي أضاف له روحا خفيفة كوميدية، فكتبت معلقة عبر حسابها الرسمي “أن إشادة الجمهور بها أهم عندها من اي شيء حتى لو تجاهلتها المهرجانات، وتجاهلها حفل القنوات الفضائية الأخير”.

وأثار ذلك ردود أفعال متضامنة معها، منهم الفنانة بدرية طلبة التي علقت لها قائلة: “أدوارك ومحبة الناس ليكي كبيرة يا حبيبتي، وما تقلقيش الاستفتاءات دي غير صادقة، وانا جربت بنفسي واتأكدت”.

“المال” تحرت مصداقية الحفل وآراء المتخصصين فيه بعد موجة غضب فنانين منه.

وفاء ماهر : ليس من حق إيمان السيد أن تغضب منا

أوضحت نائب رئيس حفل القنوات الفضائية وفاء ماهر أن هذه التكريمات يتم منحها للفنانين بناءً على تصويت من الجمهور، وليس لديهم تدخل في ذلك، ولا يقومون باختيار المكرمين كما يعتقد البعض.

وأكدت لـ المال أنهم جهة التكريمات في الحفل، لكن بناءً على تصويت الجمهور وليس في يديها أو يد أحمد عليوة الذي يقيم الحفل سنويًا، لافتة إلى أنها لا تتذكر نسبة التصويت تحديدًا التي تحققت قبل إقامة الحفل.

وأشارت إلى أن هناك لجنة للنقاد أيضا تقوم باختيار الفنانون، مضيفة أنه ليس من حق إيمان السيد أن تغضب من حفل القنوات الفضائية، لأن المسئول عن منح هذه التكريمات الجمهور فقط وليس إدارة حفل القنوات الفضائية.

وتابعت ماهر أن الفنانة سلوى عثمان حصلت على نسبة تصويت عالية، لذلك كرمت في الحفل مشددة بقولها” احنا مش بنقي”.

فايزة هنداوي: من حقها الغضب.. ولديها جمهور كبير محب لها وتستحق التكريم

وترى الناقدة فايزة هنداوي أنه من حق الفنانة إيمان السيد أن تغضب من حفل القنوات الفضائية الأخير، لأننا بصدق شديد أصبحنا في هوجة للتكريمات التي تعطى لفنانين في هذه الحفلات بالسنين الأخيرة، ولا يعرف أحد هل هذه النتائج حقيقية وصادقة ام لا، لأننا كنا نشاهد تكريمات لفنانين سابقًا في استفتاءات وحفلات معينة تضحك جدا.

وأضافت أن الجمهور الذي يهتم بالتصويت في هذه الاستفتاءات قليل للغاية؛ لذلك النتائج لا تكون فيها مصداقية كبيرة، إضافة إلى أن هناك لجانًا معينة تقوم بالدخول في هذه الاستفتاءات، وهناك حسابات مزورة كثيرة، وفي ظل تجاهل الجمهور الحقيقي لهذه الحفلات والاستفتاءات فذلك يوفر فرصة كبيرة لهذه اللجان لتزييف النتائج.

وتابعت قائلة إن هناك فنانين يستحقون التكريم في هذه الحفلات، لكن يوجد آخرون لا يستحقون أيضًا، وإيمان السيد لديها جمهور كبير يحبها، لكن هناك فنانين يكون لديهم “لوبي” أكبر كعدد، لذلك يسهم في استحقاقه لجائزة أو تكريم في هذه الحفلات.

وأكدت أيضًا أن إيمان السيد قدمت بالفعل دورًا جيدًا في مسلسل ونحب تاني ليه، وأضفت حالة مختلفة كوميدية ومرحة في المسلسل، وكانت تستحق التكريم، لكن لا يهتم كل الناس للتصويت في هذه الاستفتاءات.

يذكر أن حفل القنوات الفضائية الأخير كرم العديد من الفنانين، منهم يسرا ونيلي كريم وشريف منير ومحمد رمضان واللاعب مؤمن زكريا وغيرهم.