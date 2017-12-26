المال تكشف آلية حساب الأسعار الجديدة لتذكرة المترو

وفق مسؤول حكومي سيتم تقسيم المحطات لفئات بواقع 9 محطات لكل فئة.





مدحت إسماعيل:





قال مسؤول حكومي، إن نظام ربط سعر تذكرة مترو الأنفاق بعدد المحطات سيتم وفقا لآلية وبرامج فنية موجود فعلياً فى ماكينات التذاكر التي يتم تركيبها فى الوقت الحالي، لافتاً إلى أنه سيتم تقسيم المحطات لفئات بواقع 9 محطات لكل فئة.



وأضاف في تصريحات إلى الـمال قائلاً:” أي راكب هيدخل على شباك التذاكر هيبلغ الموظف بمحطة النزول وعليه سيمنحه التذكرة المحددة، لو كانت ضمن الـ9 محطات الأولي هيدفع 3 جنيه”.

وتابع “ولو كانت بعدها هيدفع زيادة وإذا خالف الراكب المحطة لن يتمكن من الخروج، ومن ثم سيضطر للرجوع مرة أخرى إلى المحطة المحدد بها قيمة التذكرة”.



وموضحا تفاصيل أكثر عن هذه الآلية، قال المسؤول الحكومي: “ لو قلنا إن الفرد هيركب على سبيل المثال من محطة كوبري القبة وعاوز ينزل فى الأوبرا يبقى هيدفع قيمة 9 محطات، لكن يخرج بالتذكرة من محطة الدقي عشان كدا هيكون دخل فى الفئة التانية”.



وأشار إلى أنه تم الإنتهاء من تركيب 450 ماكينة جديدة من إجمالي 850 ماكينة مقرر تركيبهم فى خطي المترو الأول ” حلوان ـ المرج”، والثاني ” شبرا الخيمة ـ المنيب”.



ولفت إلى أنه سيتم الإنتهاء من تركيب العدد المتبقي نهاية مارس على اقصي تقدير”، حتي تتمكن شركة المترو من اضافة البرامج الفنية فى شبابيك المحطات والتي من خلالها سيتم تطبيق نظام سعر التذاكر الجديدة.

ورداً على الماكينات القديمة التي يجرى استبدلها بأخرى جديدة، أوضح المصدر أن يتم حالياً إصلاحها فى الورش المركزية للمترو، لاستخدامها بعد تطويرها فى المحطات الجديدة التي سيتم افتتاحها فى الخط الثالث، مشيراً إلى أن البعض منها متهالك بدرجة كبيرة ومن ثم سيتم تخريده وبيعه عبر مناقصة عامة.



** دراسة متأنية



وأمس الاثنين، أعلن محمد عز المتحدث الاعلامي لوزارة النقل، أن الأسعار الجديدة للمترو ستطتبق من أول يوليو، مشيرا إلى أن تقسيم شرائح المترو يخضع حاليًا لدراسات متأنية ومتخصصة ومستفيضة.

ولفت إلى أن هذا النظام يحقق العدالة الاجتماعية ومطبق في كل دول العالم.



وذكر أن أن شركة المترو تتحمل نحو 100 مليون جنيه فرق سعر الكهرباء منذ يوليو الماضي حتى يوليو من العام المقبل لافتا إلى أن الخط الأول يحتاج إلى 26 مليار جنيه لأعمال التحديث والتطوير.



