قامت جريدة المال بجولة داخل شركة حلوان للمسبوكات (مصنع 9 الحربى) لمتابعة عملية الإنتاج داخل خطوط تصنيع المسبوكات المغذية، والتعرف على أبرز منتجات الشركة التى تخدم الصناعة الوطنية سواء المدنية أو العسكرية، وكذلك التعرف على الكيفية التي يقضي بها عمال هذه الشركات أيام عملهم خلال نهار رمضان أمام المسابك والأفران.

منتجات مصنع 9 الحربى

وقال العمال إن منتجات (مصنع 9 الحربى) تتمثل فى تصنيع طنابير، وديسكات فرامل المركبات، وقبقاب فرامل السكة الحديد، وجسم وريشة طلمبات المياه، وكور طحن الأسمنت، وبلاطات تبطين الطواحين.

وأضافوا أن المصنع ينتج أيضًا شواكيش الكسارات، ودارفيل المطاحن ومصانع الصلب، وشمعات رباط الموانئ، ومستلزمات شبكات المياه والصرف الكبرى.

الطاقة الإنتاجية لمصنع 9 الحربى

وتسجل الطاقة الإنتاجية لجميع مسابك الشركة 30 ألف طن سنويًا بعد عمليات التحديث الأخيرة التى تمت فى قطاع المسبوكات المغذية أواخر عام 2019.

وأعرب العمال عن شعورهم بالفخر للعمل في مثل هذا الصرح الحيوي، فالعامل يلمس بنفسه التطوير المستمر الذي يتم بالشركة فمثلاً على سبيل المثال يعد خط التشكيل والصب هنا هو الأحدث عالميا، وكل فرد بالشركة يعي جيدا قيمة وأهمية ما يشارك في إنتاجه.

وأوضحوا أن العمل أمام النار رغم صعوبته ولكن مع الوقت يتم التأقلم معه، وكل مهندس وفني بالشركة يعلم أنه يساهم في تعزيز التنمية الاقتصادية بالدولة من خلال مساهمته في الحد من استيراد المسبوكات الهندسية التي تدخل في العديد من المشروعات القومية المهمة، لذلك نساعد بعضنا البعض دوماً لتحقيق أهداف الشركة وحتى في رمضان نقوم ببذل أقصى مجهود لدينا.

سير العمل فى شهر رمضان الكريم

وعن سير العمل فى شهر رمضان الكريم، أكد العاملون أن الحياة داخل بعض خطوط الإنتاج والمصانع بشركات الإنتاج الحربي لها شكل آخر حيث لا يعرف من يعمل فيها سوى النار والحديد، مؤكدين أنهم صامدون لا يكلون ولا يملون، يواجهون بإخلاص درجات الحرارة العالية، هدفهم الوحيد إنجاز مهامهم على أكمل وجه والخروج بمنتجات حيوية.

وقال العمال: «إحنا طمعانين في رضا ربنا علشان كده بنراعي ضميرنا في الشغل في رمضان وفي غير رمضان خاصةً أننا بنشتغل في صرح مهم زي الإنتاج الحربي .. وملتزمين بالصيام في الشهر الفضيل الحمد لله رغم التعب لأننا مؤمنين إن أجرنا فيه أجرين إن شاء الله .. وربنا يتقبل من الجميع».

إيرادات مصنع 9 الحربى

يشار إلى أن شركة حلوان للمسبوكات (مصنع 9 الحربى) قد حققت إيرادات بلغت 393 مليون جنيه خلال العام المالى الماضى من خلال أعمال التوريدات للمشروعات القومية للوزارات والهيئات الحكومية، وتستهدف زياداتها بنحو %10 خلال العام الحالى.

وتأسست «حلوان للمسبوكات» التابعة للهيئة القومية للإنتاج الحربى عام 1958 على مساحة 300 ألف متر مربع، ويعمل بها نحو 1500 موظف، وتضم 8 مسابك حاليًا متخصصة فى إنتاج الزهر الرمادى والزهر المرن والزهر السبائكى والصلب الكربونى والسبائكى، وبلغ رأس مال الشركة حتى نهاية يونيو 2021 نحو 359 مليون جنيه.

والشركة مجهزة بأحداث المعدات التكنولوجية القادرة على تلبية الاحتياجات العسكرية والمدنية من المسبوكات الهندسية الدقيقة والخفيفة والمتوسطة والثقيلة عالية التقنية مهما بلغت درجة تعقيدها وتحاليلها الكيميائية والمواصفات الفنية الخاصة بها.

وقال المهندس محمد مصطفى أبو النجا، رئيس مجلس إدارة شركة حلوان للمسبوكات (مصنع 9 الحربى) فى تصريحات سابقة لـ «المال»، إن الشركة تغطى نحو %85 من احتياجات السوق من ديسكات وطنابير فرامل السيارات، وتقوم بتوريد منتجاتها لشركات (جنرال موتورز، نيسان، سوزوكى إيجيبت، تويوتا، فولكس فاجن، هونداى، كيا موتورز، فولفو، جيلى، فيات، لادا، M.G، BYD، B.M.W).

وأضاف أن إنتاج الشركة من «كور طحن» الأسمنت يسجل 600 طن سنويًا بقيمة 13 مليون جنيه، ويتمثل أبرز عملائها فى شركة مصر بنى سويف للأسمنت وتيتان مصر «مصنع أسمنت بنى سويف».

ولفت إلى أن الشركة تصنع زهر المسابك لشركة مصر للألومنيوم بتعاقدات سنوية تصل إلى 1500 طن سنويًا بقيمة 18 مليون جنيه، كما تنتج شمعات رباط السفن بتعاقدات سنوية تصل إلى 500 شمعة بقيمة 22 مليونا.

وأكد أن الدور الرئيسى للشركة هو تلبية احتياجات القوات المسلحة من المسبوكات العسكرية، لكنها لم تغفل عن دورها فى مشاركة الدولة فى تنفيذ المشروعات القومية، وكذلك تلبية احتياجات السوق من المسبوكات الهندسية للحد من الواردات وتعظيم الناتج المحلى وزيادة القيمة المضافة للصناعة الوطنية.

المشاركة فى مبادرة حياة كريمة

وذكر أن المصنع يعمل على إنتاج أجزاء محابس المياه والصرف بجميع أنواعها، وكذلك الوصلات “الوصلات والكيعان والمشتركات” بأقطار تبدأ من 200 مم وحتى 2400 مم، بتعاقدات سنوية تصل إلى 600 طن بقيمة 14 مليون جنيه، وذلك لخدمة المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» .