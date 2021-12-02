«المال» تفوز بجائزة الصحافة المصرية عن تحقيق للزميل حسين القباني

يرصد التحقيق الذي جاء بعنوان مطروح بأشهر كورونا «العجاف».. «كنز اقتصادى» تحيطه مكاسب «سمان» الواقع الذي واجهته المحافظة، وفرص الاستثمار والتنمية التي لم يعيقها الفيروس

فاز الزميل حسين القباني ، الصحفي في جريدة المال، بجائزة الصحافة المصرية الفئة الاقتصادية حاصدا المركز الثاني، عن تحقيق يرصد مواجهة محافظة مطروح لتداعيات فيروس كورونا.

ويرصد التحقيق الذي جاء بعنوان: “مطروح بأشهر كورونا «العجاف».. «كنز اقتصادى» تحيطه مكاسب «سمان» ” الواقع الذي واجهته المحافظة، وفرص الاستثمار والتنمية التي لم يعيقها الفيروس.

ويستكشف تحقيق «المال» المدعوم بإحصائيات، خط سير»مطروح» وسط ألغام «كورونا» منذ أواخر فبراير2020 وحتى نهاية العام ذاته، باعتبارها أول محافظة تصدرت «الحرب» ضد الجائحة، واستطاعت جني مكاسب لاحت بشكل لافت من بين التراجعات ذات الأبعاد العالمية.

وأعلنت نقابة الصحفيين اليوم الخميس جوائز الصحافة المصرية للأعمال المنشورة خلال 2020.

وتنافس هذا العام 395 زميلا وزميلة فى جميع فروع المسابقة والتى تشمل 12 فرعًا فى مسابقة جوائز الصحافة المصرية ،و13 فرعًا فى مسابقة الجوائز الخاصة.

وكانت دعاء النجار، عضو مجلس نقابة الصحفيين المشرف العام على مسابقة الصحافة المصرية، قالت الأربعاء، إن اللجنة الثقافية بصدد الترتيب لحفل توزيع الدروع علي الزملاء الفائزين وتكريم الحاصلين على درجتى الماجستير والدكتوراه.

وتقرر عقد احتفال المسابقة وتوزيع الدروع عن عامى 2020 و2021 خلال شهر ديسمبر الجاري، وفق بيان سابق لنقابة الصحفيين.

النتيجة الكاملة لجوائز الصحافة المصرية