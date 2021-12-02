لايف

«المال» تفوز بجائزة الصحافة المصرية عن تحقيق للزميل حسين القباني

يرصد التحقيق الذي جاء بعنوان مطروح بأشهر كورونا «العجاف».. «كنز اقتصادى» تحيطه مكاسب «سمان» الواقع الذي واجهته المحافظة، وفرص الاستثمار والتنمية التي لم يعيقها الفيروس
حسين القباني 5:51 م, الخميس, 2 ديسمبر 21 5:51 م, الخميس, 2 ديسمبر 21

شارك الخبر مع أصدقائك

فاز الزميل حسين القباني ، الصحفي في جريدة المال، بجائزة الصحافة المصرية الفئة الاقتصادية حاصدا المركز الثاني، عن تحقيق يرصد مواجهة محافظة مطروح لتداعيات فيروس كورونا.

ويرصد التحقيق الذي جاء بعنوان: “مطروح بأشهر كورونا «العجاف».. «كنز اقتصادى» تحيطه مكاسب «سمان» ” الواقع الذي واجهته المحافظة، وفرص الاستثمار والتنمية التي لم يعيقها الفيروس.

اقرأ أيضا  إصابة 7 أشخاص في انقلاب ميكروباص بطريق مصر - السويس الصحراوي (صور)

ويستكشف تحقيق «المال» المدعوم بإحصائيات، خط سير»مطروح» وسط ألغام «كورونا» منذ أواخر فبراير2020 وحتى نهاية العام ذاته، باعتبارها أول محافظة تصدرت «الحرب» ضد الجائحة، واستطاعت جني مكاسب لاحت بشكل لافت من بين التراجعات ذات الأبعاد العالمية.

نقابة الصحفيين تعلن فوز الزميل حسين القباني بـ جائزة الصحافة المصرية

وأعلنت نقابة الصحفيين اليوم الخميس جوائز الصحافة المصرية للأعمال المنشورة خلال 2020.

وتنافس هذا العام 395 زميلا وزميلة  فى جميع فروع المسابقة والتى تشمل 12 فرعًا فى مسابقة جوائز الصحافة المصرية ،و13 فرعًا فى مسابقة الجوائز الخاصة. 

اقرأ أيضا  خالد عبدالغفار : متحور كورونا الجديد «أوميكرون» يصيب من لديه نقص في المناعة (فيديو)

وكانت دعاء النجار، عضو مجلس نقابة الصحفيين المشرف العام على مسابقة الصحافة المصرية، قالت الأربعاء، إن اللجنة الثقافية بصدد الترتيب لحفل توزيع الدروع علي الزملاء الفائزين وتكريم الحاصلين على درجتى الماجستير والدكتوراه.

وتقرر عقد احتفال المسابقة وتوزيع الدروع عن عامى 2020 و2021 خلال شهر ديسمبر الجاري، وفق بيان سابق لنقابة الصحفيين.

اقرأ أيضا  رئيس الوزراء : الحكومة الإسبانية أهدتنا مليونًا و580 ألف جرعة من لقاح «أسترازينيكا»

النتيجة الكاملة لجوائز الصحافة المصرية

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم حسين القباني

ملف الكاتب حسين القباني

اقرأ أيضاً

حالة الطقس غدا الجمعة.. بارد ليلًا ونشاط للرياح غرب البلاد

دعاء محمود 4:55 م, الخميس, 2 ديسمبر 21

وزير التعليم العالي يتفقد المنشآت الجديدة بالجامعة المصرية اليابانية

جهاد سالم 4:32 م, الخميس, 2 ديسمبر 21

احتفالا بيوم التحدي.. فتح الحدائق العامة بالقاهرة لذوي الهمم مجانا

عصام عميرة 4:21 م, الخميس, 2 ديسمبر 21

وزير التعليم العالي: جامعة سنجور تلعب دورًا مهمًا في تعزيز التعاون بين مصر وأفريقيا

جهاد سالم 3:31 م, الخميس, 2 ديسمبر 21

محافظ مطروح يوافق على تخفيض سن القبول بالمدارس ذات الكثافة المنخفضة

معتز محمود 2:56 م, الخميس, 2 ديسمبر 21

درجات الحرارة غدا.. العظمى في القاهرة 22 ونشاط للرياح على السواحل الشمالية

عصام عميرة 2:53 م, الخميس, 2 ديسمبر 21