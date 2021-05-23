طاقة

المال تشرح تكنولوجيا «الإنفرتر» وكيفية توفيراستهلاك التكييف من الكهرباء

مع دخول فصل الصيف
عمر سالم 8:14 ص, الأحد, 23 مايو 21 8:14 ص, الأحد, 23 مايو 21

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تستعد مصر لدخول فصل الصيف خلال الاسابيع المقبلة مما سيرتفع معها استهلاك الاجهزة الكهربائية وخاصة التكييف ، وفي الآونة الأخيرة قامت بعض الشركات بالاعلان عن خاصية تكنولوجيا الإنفرتر والتى تساهم في خفض استهلاك التكييف مما يقلل من فاتورة الكهرباء.

تكييفات إل جي
تكييف

وتقوم المال في التقرير التالي بشرح تقنية تكنولوجيا الانفرتر التى تعد أحدث تطور للتكنولوجيا فيما يتعلق بالمحركات الكهربائية لكباس التكييف ، وكيفية الاستفادة من تكنولوجيا الانفرتر لتقليل كمية الطاقة الكهربائية المستخدمة في الأجهزة الكهربائية بشكل عام و تكييف الهواء بشكل خاص.

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وتكنولوجيا الانفرتر هي تكنولوجيا تتيح التحكم في سرعة كباس التكييف ، وهو ما يعني قيام الكباس بدلا من الدخول في مرحلة الإيقاف والتشغيل ويستهلك كهرباء كثيرة يمكن من خلال الانفرتر تشغيل التكييف على سرعات عاليه ومنخفضة يعني يتم تشغيله بالسرعة المطلوبة حسب الحمل مما سيوفر في استهلاك الكهرباء.

ويأتي ذلك علي عكس مكيفات الهواء العادية التي يكون الكباس الخاص بها إما مغلقًا أو قيد التشغيل عندما تعمل بكامل طاقتها وتستهلك الكهرباء الكاملة التي تم تصميمها لاستهلاكها.

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ومكيفات الهواء العادية عندما يصل الترموستات إلى مستوى درجة الحرارة المحدد ، يتوقف الكمبرسور او الكباس وتستمر المروحة في العمل، عندما يشعر الترموستات أن درجة الحرارة قد زادت، يبدأ الكباس مرة أخرى في العمل.

لذلك فان تكنولوجيا الانفرتر تساعد على الحفاظ على كهرباء المنزل وعدم اهدار الطاقة بشكل كبير ومفرط على عكس الاجهزه الاخرى .

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بقلم عمر سالم

محرر صحفي التحق بالعمل في جريدة المال نهاية 2010 محرراً لشئون الطاقة "كهرباء وطاقة نووية والبترول"وشارك بالعديد من الفعاليات الدولية.

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