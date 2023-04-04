«المال» تستعرض قائمة المشروعات الممولة من البنك الدولى فى 6 سنوات

حصلت «المال» على قائمة المشروعات التى سيمولها البنك الدولى بالتعاون مع الحكومة المصرية منذ العام الحالى وحتى 2027 بإجمالى تمويلات 7 مليارات دولار.

وقالت وثيقة إطار الشراكة للسنوات المالية 2027-2023، إن عدد المشروعات يبلغ نحو 14، تتوزع بين 5 فى العام الحالى بتمويلات 2.340 مليار دولار، و3 فى 2024 بقيمة 2.250 مليار.

وأضافت أن البنك سيخصص 700 مليون دولار لصالح تنفيذ مشروعين فى عام 2025 ، و1.200 مليار لـ3 أخرى فى 2026، و440 مليونًا لمشروع فى 2027.

كان مجلس المديرين التنفيذيين لمجموعة البنك الدولى وافق مؤخرًا على إطار شراكة إستراتيجية جديد لمصر للسنوات المالية 2027-2023 تحصل بموجبه القاهرة على تمويلات بقيمة 7 مليارات دولار.

ويتضمن إطار الشراكة تقديم مليار دولار سنويًا من البنك الدولى وحوالى مليارى دولار أخرى خلال فترة الشراكة بأكملها من مؤسسة التمويل الدولية التابعة له، وتستهدف دعم جهود مصر لتهيئة الظروف الملائمة لتحقيق تنمية خضراء شاملة وقادرة على الصمود.

وبحسب بيانات إطار الشراكة، تتمثل مشروعات العام الحالى فى «تعزيز شبكة الأمان الاجتماعية»، ويبلغ إجمالى حجم التمويل المخصص له نحو 900 مليون دولار، وأيضًا التنمية المحلية لصعيد مصر بتمويل 500 مليون.

وتابعت بيانات الوثيقة أنه جار تنفيذ مشروع تحويل نظام الرعاية الصحية فى مصر وخصص له 530 مليون دولار، ومستهدف إغلاقه فى 31 ديسمبر 2023.

أما المشروع الرابع من حزمة العام الحالى فهو النمو الشامل من أجل التعافى المستدام، بإجمالى استثمارات مستهدفة 360 مليون دولار.

كما يجرى حاليًا تنفيذ مشروع الاستجابة الطارئة للعلاج من وباء كورونا بتمويلات 50 مليون دولار، ومن المتوقع إغلاقه فى 30 يونيو المقبل.

وفيما يتعلق بمشروعات العام المقبل، أظهرت بيانات البنك الدولى أنه من المقرر تنفيذ 3 مشروعات بتمويلات قدرها 2.250 مليار دولار، تتوزع بين مليار دولار لصالح برنامج تمويل الإسكان الشامل، و850 مليون دولار لخدمات الصرف الصحى المستدام فى المناطق الريفية، مضيفة أنه سيتم الانتهاء من تنفيذ مشروع دعم نظام التأمين الصحى الشامل فى مصر، بإجمالى التزامات 400 مليون دولار.

وفيما يتعلق بعام 2025، أوضح البنك أن هناك مشروعين جارٍ تنفيذهما بقيمة 700 مليون دولار، وهما دعم إصلاح النظام التعليمى، بنحو 500 مليون دولار، بجانب «تسريع ريادة الأعمال» من أجل خلق الوظائف بقيمة 200 مليون.

ويستهدف البنك الانتهاء من تنفيذ 3 مشروعات بتمويلات 1.200 مليار دولار بحلول عام 2026، منها 200 مليون دولار لصالح إدارة تلوث الهواء والتغير المناخى بالقاهرة الكبرى.

وأشارت الوثيقة كذلك إلى تخصيص 500 مليون دولار لصالح مشروع دعم برنامج الغذاء الطارئ، بجانب 500 مليون لبناء وتوسعة أنظمة الصرف النقدى لتكافل وكرامة خلال 2026.

ولفتت إلى أنه مستهدف الانتهاء من مشروع أمان وتحسين السكك الحديدية فى 30 سبتمبر 2027، بحجم تمويلات تبلغ 440 مليون دولار.