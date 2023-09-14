«المال» تستعرض استعدادات «زادنا» و«إكسبشن» و«سيموندس» بشأن حلوى المولد

كشفت 3 شركات عاملة بقطاع الحلوى عن خططها لاستقبال المولد، ومتوسط أسعار منتجاتها فى الأسواق.

ورغم إرتفاع تكاليف الإنتاج والتصنيع، وفقا للشركات، إلا أن جميعها حرصت على تنويع معروضاتها من المنتجات وتقديمها بأسعار مختلفة لتلائم كافة الأذواق والفئات الاستهلاكية.

بداية توقع سيد محمد رئيس مجلس إدارة إكسبشن للحلويات انخفاض الطلب على منتجات حلاوة المولد للموسم الحالي.

وأرجع محمد فى تصريحات لـ«المال» أسباب تراجع الطلب لعدة عوامل أبرزها زيادة معدل التضخم، وأسعار الأصناف المطروحة بنسب متفاوتة تتراوح بين %40 و%60 مقارنة بالموسم الماضى.

وأرجع ارتفاع أسعار المنتجات لزيادة أسعار الخامات المستوردة التى تمثل نسبة كبيرة من مكونات الإنتاج، مشيرا إلى أنها زادت بمعدل زيادة الدولار مقابل العملة المحلية بنحو %60.

وأشار إلى أن الشركة قررت خفض نسبة الأرباح لتحقيق ضمان الوصول الى مستهدفاتها على صعيد المبيعات فى السوق المحلية.

ورجح ارتفاع حجم المبيعات مقارنة بالموسم الماضى مدفوعا بزيادة أسعار المنتجات والصادرات، إذ أن الشركة أرسلت أول طلبية لدولة الإمارات من حلوى المولد للموسم الحالي، معتبرا أنها خطوة تمهيدية للتوسع فى تصدير الحلوى والكعك والنواشف الحادقة.

وأضاف أن «إكسبشن» تعاقدت مع عدد من الجهات الحكومية لتوريد حلوى المولد لموظفيها، ضمن خطتها لزيادة حجم المبيعات.

و توقع أحمد السقا عضو مجلس إدارة شركة سيموندس للحلوى ارتفاع مبيعات حلاوة المولد الموسم الحالي بنسبة %10 مقارنة بالموسم الماضى، مدفوعا بزيادة أسعار المنتجات بالسوق المحلية.

وأشار إلى أن الشركة لجأت لابتكار أفكار جديدة خلال الموسم الحالى لزيادة التسويق، أبرزها تصميم عبوات اقتصادية بسعر بسيط يبلغ 35 جنيه تحتوى على أصناف متعددة، متوقعا زيادة الطلب عليها من المستهلك فى ظل التضخم.

وطرحت سيموندس عبوات من حلوى المولد يبدأ سعرها من 35 جنيه ويصل إلى 1800، وفقا للسقا.

وقال السقا إن أسعار حلوى المولد ارتفعت بنحو 60 % مقارنة بالموسم الماضى، مرجعا ذلك لزيادة أسعار الخامات المستوردة بنسبة %120، ومن ضمنها “الفول السودانى والسمسم والحمص والمكسرات” التى تدخل بنسبة كبيرة فى التصنيع.

على صعيد أخر رجح أحمد شبراوى المدير التنفيذى لشركة زادنا انخفاض مبيعات الشركة للموسم الحالى بفضل التضخم وتراجع معدلات الطلب من المستهلك كونها من الرفاهيات التى يمكن الاستغناء عنها وليست من السلع الاستراتيجية.

وذكر أن ارتفاع أسعار الخامات أثر سلبا على تكلفة الإنتاج، مما ساهم فى زيادة الأسعار المنتجات بالسوق المحلية.

وأشار شبراوى إلى عدم تمكنه من تحديد نسبة انخفاض المبيعات مقارنة بالعام الماضى لعدم استقرار السوق المحلية المتذبذبة.

وطرحت زادنا عبوات تبدأ أسعارها من 90 إلى 1500 جنيه تتضمن أصناف متعددة، وفقا لشبراوى.