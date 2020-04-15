«المال » تستطلع أراء شركات البورصة عن تجربة الجمعيات العمومية «أون لاين»

طرحت الهيئة العامة للرقابة المالية للمرة الأولى حلولاً إلكترونية لعقد الجمعيات العمومية للشركات المقيدة بالبورصة، تسمح للمساهمين بعرض بنود اجتماعات الجمعية والتصويت عليها عن بعـد «أون لاين»، فى إطار خطة الهيئة لمواجهة تفشى فيروس كورونا المستجد وتعليق الفعاليات التى تتضمن تجمعات كبيرة حفاظًا على صحة وسلامة المواطن.

تواصلت «المال» مع شركات مقيدة أجرت جمعياتها باستخدام تقنيات الاتصال الحديثة من خلال الكونفرنس كول لتقييم التجربة الجديدة، أو تلك الكيانات التى تستعد لعقد جمعياتها فى وقت قريب، ورؤيتهم للأمر بشكل عام، تزامنًا مع موسم انعقاد الجمعيات لأغلب الشركات المقيدة والخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة.

طالب محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية الشركات المقيدة بالالتزام بإعداد نظام التصويت عن بعد، وإتاحة آلية الإنابة عن طريق أحد أمناء الحفظ أو الملاك المسجلين عن طريق استمارة تصويت يحدد فيها الموضوعات المعروضة على جدول أعمال الجمعية ويؤشر المساهم أمام كل موضوع معروض بالموافقة أو الرفض أو الامتناع عن التصويت.

انتهت شركة مصر لنشر المعلومات التابعة للبورصة المصرية من تطوير نظام للتصويت الإلكترونى تحت اسم « E-Magles» يمكن مساهمى الشركات من التصويت عن بعد فى إطار دعم توجه الدولة لعملية التحول الرقمى والمساهمة فى تسريع إجراءات اعتماد قرارات مجالس إدارات الشركات وجمعياتها العمومية، ما يؤدى إلى توفير الوقت والجهد والتكلفة.

أكد محمد فريد، رئيس مجلس إدارة البورصة، أن نظام التصويت الإلكترونى يسهل المشاركة بفاعلية فى اجتماعات مجالس الإدارة واجتماعات الجمعيات العامة والتعليق على كل بند من بنود جدول أعمال الاجتماع.

إيديتا: سجلنا معدل حضور إلكترونى %12 .. والتجربة إيجابية

قالت منة شمس الدين، مدير علاقات المستثمرين بشركة «ايديتا» للصناعات الغذائية، إن الشركة اكتفت أن يكون الحضور من خلال تقنية الاتصال الصوتى والتصويت من خلال استمارة تصويت تتضمن البنود المدرجة بجدول أعمال الجمعية دون التجمع الفعلى المعتاد عبر قاعة مخصصة كما تتضمن 3 خيارات: «الموافقة على البند، أو رفضه، أو ممتنع عن التصويت».

يذكر أن الجمعية العامة العادية لشركة إيديتا التى أجريت الأسبوع الماضى بشكل إلكترونى اعتمدت تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية ومراقب الحسابات وتوزيع الأرباح على المساهمين بقيمة 145.07 مليون جنيه عن عام 2019.

أوضحت أن قائمة الاختيارات اتيحت على موقع الشركة الإلكترونى وبمقر الشركة يوم الانعقاد لكنها اشترطت على المساهمين اخطار الشركة قبلها بيومين لمن يرغب فى العمل عبر هذه الآلية على أن ترسل الشركة للمساهم رابطا عبر البريد الإلكترونى يتضمن رقم مخصص للدخول على تقنية الاتصال الصوتى أثناء انعقاد الجمعية.

لفتت إلى ان تقنية الفيديو الكونفرنس تسمح بتسجيل المكالمات كجزء من من توثيق الحضور للجمعية، مؤكدة أن نسبة الحضور فى الجمعية العمومية الأخيرة بلغت 74% منهم حوالى 12% حضروا عبر آليات التواصل الإلكتروني.

أوضحت أن معدل الحضور الإلكترونى جيد والتجربة ايجابية قياسا على أنها المرة الأولى، مشيرة إلى أن نسبة مساهمة المستثمرين الأجانب بالشركة كبيرة وبالتالى فوضوا أمناء الحفظ المركزى للقيام بالتصويت ما سهل عليهم إجراءات الحضور فى ظل الظروف الاستثنائية.

اوضحت أن أنظمة التعامل الإلكترونى أحد الوسائل المهمة فى المستقبل لأنها اتجاه عالمى ومحلى وهى تعمل فى النهاية على زيادة الإنتاجية، لافتة إلى أنه من المقرر تجربة نظام « e-magles» الذى أتاحته شركة مصر لنشر المعلومات فى الفعاليات المقبلة.

يشار إلى أن نظام e-magles يسهم فى إقامة اجتماعات مجالس الإدارة فى موعدها بشكل يضمن صحة انعقادها كما يمكن التصويت التراكمي، ويتيح عمل تقارير وافية بنتائج التصويت تتضمن عدد الحضور ونوعية التصويت، بحسب بيان سابق للبورصة المصرية.

أكدت أن الشركة لم تواجه أى صعوبات فى التعامل عبر التقنيات الآلية كما أن المساهمين كان لديهم أكثر من خيار للحضور والتصويت.

على صعيد العملية الإنتاجية أشارت منة شمس الدين إلى أن الشركة بدأت تتوافق مع أوقات حظر التحرك من خلال تقليص ورديات العمل من 3 إلى 2 مع زيادة ساعات العمل بالوردية الواحدة.

نعيم: اجريناها بشكل اعتيادي.. ومتاح آلية «عن بعد» لمن يرغب

أكدت إيمان صادق، مدير علاقات المستثمرين بشركة «نعيم» القابضة أن شركتها عقدت الجمعية العمومية الأخيرة بالشكل الاعتيادى من خلال الحضور لمقر انعقاد الجمعية الأمر المنصوص عليه فى إخطار المساهمين بالصحف مع اتباع الإجراءات الاحترازية.

أضافت: «الآلية الإلكترونية كانت متاحة وبعض المساهمين وأعضاء مجلس الإدارة تمكنوا من الدخول عبر الفيديو كونفرانس لكن نسبتهم كانت قليلة».

أوضحت أنه من الوارد عقد الجمعيات المقبلة بشكل إلكترونى لافتة إلى أنها وسيلة ستشجع الشركات على التحول إلى النظام الإلكترونى فى وقت لاحق لأنها أكثر سرعة.

يذكر أن الجمعية الأخيرة للنعيم وافقت على تقرير مجلس الإدارة والحوكمة ومراقب الحسابات والقوائم المالية لعام 2019، ولإبراء ذمة مجلس الإدارة والترخيص لإبرام عقود المعاوضة، فضلا عن انتخاب أعضاء مجلس الإدارة.

دومتي: التواصل «عن بعد» مستمر بين جميع الإدارات.. ونبحث شكل الجلسة المقبلة

قال أحمد القطان، العضو المنتدب للقطاع التجارى بشركة الصناعات الغذائية العربية «دومتي»، إن فريق التطوير التكنولوجى والشؤون القانونية بالشركة يبحث فى الوقت الحالى الآليات المناسبة لعقد الجمعية العمومية المنتظرة للشركة خلال النصف الثانى من شهر ابريل عن طريق الفيديو كونفرانس.

تبحث الجمعية العامة العادية المقبلة للشركة تقرير مجلس الإدارة والميزانية ومجلس الإدارة وتوزيعات الأرباح عن 2019، بينما تبحث العمومية غير العادية تعديل النظام الأساسى وإضافة فرع جديد للشركة فى مدينة 6 أكتوبر.

أكد القطان أن الشركة تعول على اتباع التكنولوجيا بعيداَ عن الجمعيات العمومية مثل اجتماعات مجلس الإدارة والموردين والتصدير والموارد الأساسية والتسويق وعلاقات المستثمرين التى يتم عقدها عن بعد وجميع الإدارات التى يمكنها العمل من المنزل.

أوضح أن شركته عقدت اجتماعاً الأسبوع الماضى مع مجموعة من المستثمرين الأجانب، وعقدت إدارة علاقات المستثمرين لقاء إليكترونيا مع شركات الوساطة المالية ومجموعة من المستثمرين الأجانب.

لفت إلى أن شركته شكلت فريقًا لإدارة أزمة كورونا، وتم وضع أجهزة قياس حرارة على جميع مداخل الشركة وإدارات المبيعات والمخازن وغيرها لقياس درجة العاملين مع إتاحة الكمامات بجميع الفروع وتعقيم سيارات البيع والمخازن وتوزيع الكحول والمطهرات.

لفت إلى أن من ضمن الإجراءات توفير طبيب مقيم على مدار اليوم لمتابعة الحالة الصحية وتوفير سيارة مجهزة لنقل المشتبه بهم إلى أقرب مستشفى، ووضع لافتات إرشادية فى مقرات الشركة، ومنع سفر العاملين للخارج لحين إشعار آخر.

أشار إلى أن إدارة الشركة رفعت البصمة للعاملين مع العمل بطريق التناوب لتقليل الزحام والتجمعات، موضحاً أن «دومتي» لديها مخزونها من الخامات يكفى 3 أشهر.

القاهرة للدواجن: بريد إلكترونى وأرقام تليفونية لحل المشاكل التقنية للمساهمين

قال هيثم شعراوي، مدير علاقات المستثمرين بشركة «القاهرة للدواجن»، إن شركته كانت أجلت جمعيتها العمومية فى وقت سابق نظرا للأحداث الحالية وعقدتها «عن بعد» من خلال عدة إجراءات تمثلت فى عرض جدول الأعمال.

أضاف: «حددت الشركة مجموعة أرقام وبريد وبريد لكترونى للرد على الاستفسارات وتسهيل التواصل ومساعدة المساهمين فى حل أى مشكلة تقنية تواجههم، كما طلبت إرسال تفويضات الحضور وصورة من البطاقة الشخصية للمساهم وشهادات التجميد الخاصة بالأسهم».

أوضح «شعراوي» أنه تم مراجعة الإجراءات بمعرفة جامعى الأصوات وإشراف مراقب الحسابات للحفاظ على صحة المساهمين وتقليل الاختلاط بينهم حتى يمكن تجاوز هذه الظروف.

أشار إلى أن آلية التعامل عن بعد تأتى تطبيقاً لقرار الجهات المختصة بجواز انعقاد الجمعيات العمومية التى تم توجيه دعواتها وتعذر انعقادها فى الأماكن الواردة بجداول الأعمال بواسطة تقنيات الاتصال الحديثة شرط إخطار المساهمين بنفس وسيلة النشر الأولى.

روبكس: تكليف فريق التطوير التكنولوجى لبحث الوسيلة المناسبة للفعاليات المقبلة

أكد محمد بذارعة، مدير علاقات المستثمرين بشركة «روبكس» العالمية لتصنيع البلاستيك والأكريلك، أن شركته عقدت جمعيتها العمومية منذ أيام بشكل تقليدي، ولم يتح الوقت لعقدها عن طريق «الفيديو كونفرانس» لكنه أوضح أنه من المقرر توصية مجلس الإدارة بعقد الجمعيات المقبلة عن بعد ووضعها ضمن الآولويات نظراُ لإيجابيتها فى هذه الظروف.

أكد أن الجمعية العمومية المقبلة للشركة من المقرر أن تعقد من خلال برامج التواصل الإلكترونى مثل «سكايب» وجار تكليف فريق التطوير التكنولوجى لبحث الأمر.

أوضح «بذارعة» أن الرقابة المالية أعطت الضوء الأخضر لهذه الآليات وأنه ليس بالضرورة أن يكون منصوص عليها فى النظام الأساسى للشركة، موضحا أنها وسيلة مهمة لإدخال التكنولوجيا فى إدارة الأعمال.

أشار إلى أن عقد الجمعيات العمومية عن بعد يوفر عدة مميزات فى مقدمتها توفير الجهد والتكلفة ونفقات الانتقال، ويمكن من خلالها استقبال أكبر قدر من استفسارات المساهمين.

قال إن الشركة أغلقت أبوابها لمدة 10 أيام بشكل كامل بسبب فيروس كورونا، بعد الانتهاء من جميع الطلبيات العالقة الخاصة بالتصدير والمحلي، ثم بدأت فى العودة من جديد تدريجياً الأسبوع الماضى.

لفت إلى أن الشركة لجأت إلى تقليص عدد الورديات من 3 إلى ورديتين فقط مع الالتزام بفترة الحظر التى وضعتها الدولة.

يشار إلى ان الجمعية الأخيرة لروبكس اعتمدت تقرير مجلس الإدارة عن نشاط 2019، وتقرير مراقب الحسابات والحوكمة والموافقة على عدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية.

يذكر أن قرارات الرقابة المالية بإتاحة آليات التعامل عن بعد جاءت تفعيلاً لبعض الخيارات التى يتيحها القانون، التى تجيز استخدام أى من الأنظمة الإلكترونية لعرض بنود اجتماعات الجمعيات والتصويت عليها عن بعد، وإتاحة القانون لحضور مندوبين عن المساهمين بموجب توكيل أو تفويض كتابى مع إجازة الإنابة لأحد أمناء الحفظ أو الملاك المسجلين وفقا لأحكام قانون الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية.