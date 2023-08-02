«المال» ترصد 64 سهما تتداول بمضاعفات ربحية أقل من 10 مرات فى البورصة

كشف رصد أجرته جريدة «المال» للقيم السوقية لأسهم البورصة المصرية عن تداول حوالى 64 سهما بمضاعفات ربحية أقل من 10 مرات خلال الوقت الراهن، من بينهم 20 شركة بارزة فى السوق المحلية.

وتضمنت القائمة حوالى 10 قطاعات، بقيادة البنوك والعقارات والأدوية والرعاية الصحية، والسياحة، والاتصالات، والأغذية والمشروبات.

ووفقًا لرصد «المال» الذى اعتمد على البيانات المتاحة على موقع البورصة المصرية، فإن الـ20 شركة الأبرز تراوحت مضاعفات ربحيتها من 9.8 إلى 0.23 مرة، وكانت الأولى من نصيب شركة «الشرقية للدخان – إيسترن كومبانى» والثانية لصالح «القلعة للاستثمارات المالية» وهى الأقل على صعيد القائمة الإجمالية ككل.

وتصدر البنك «التجارى الدولى – مصر» قائمة الشركات الأبرز بمضاعف 9.4 مرة، وحوالى 4.4 لقطر الأهلى الوطني، والمصرية للاتصالات 4.6.

كما شملت القائمة أبو قير للأسمدة والبتروكيماويات بنحو 6.3 مرة، و«سى آى كابيتال» القابضة للاستثمارات المالية 5.5 ومدينة نصر للإسكان والتعمير بنحو 9.7 و مجموعة طلعت مصطفى بمضاعف 8.2.

وجاء سهم شركة السويدى إليكتريك بمضاعف 7 مرات، و أوراسكوم للتنمية مصر حوالى 6.11 إلى جانب المصرية الدولية للصناعات الدوائية – إيبيكو بنحو 3.5 و أيضًا حديد عز عند 3.2.

وسجل بنك كريدى أجريكول مضاعف ربحية 7.01 مرة، و الإسكندرية للزيوت المعدنية – أموك 8.9 والصناعات الغذائية العربية – دومتى 9 و عبورلاند للصناعات الغذائية 8.3.

وجاءت شركة العاشر من رمضان للصناعات الغذائية والمستحضرات التشخيصية – «راميدا» بمضاعف ربحية 8.7 مرة، وبى إنفستمنتس القابضة 2.2 و بنك التعمير والإسكان 3.8.

تجدر الإشارة إلى أن غالبية الكيانات التى تم ذكرها ضمن قائمة الـ20 شركة الأبرز والتى تتمتع بمضاعفات ربحية منخفضة، شهدت اهتماماً كبيراً للاستحواذ من جانب كيانات خارجية.

وخلال شهر أبريل 2022 استحوذت شركة إيه دى كيو القابضة التابعة لصندوق أبو ظبى السيادى على حصة فى «أبو قير للأسمدة» إلى جانب وجود اهتمام خليجى راهن بـ«الشرقية للدخان» وفقًا لما نشرته «المال» مؤخرًا.