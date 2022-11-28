«المال» ترصد نتائج أعمال 12 شركة سياحة فى البورصة وسط توقعات متفائلة للعام الجديد

كشف مسح أجرته «المال» على نتائج أعمال 12 شركة سياحية مقيدة فى البورصة المصرية عن تماسك نسبى فى الأداء خلال النصف الأول من العام الجارى برغم التداعيات التى مرت بها السوق بسبب الحرب الروسية الأوكرانية وبعض التبعات التى فرضتها جائحة كورونا.

«جولدن بيراميدز» تتصدر الرابحين .. والذراع الفندقية لأوراسكوم للتنمية فى المرتبة الثانية

وأوضح المسح الذى تم إجراؤه على المؤشرات التشغيلية ظهور 5 كيانات فى قائمة الربحية خلال الفترة المذكورة محققة إجمالى أرباح قدره 1.1 مليار جنيه تقريبا، إذ قفزت أرباح شركات «جولدن بيراميدز» وأوراسكوم للتنمية وعبر المحيطات فى حين تحولت للربحية مصر للفنادق وبيراميزا للفنادق.

على الجانب الآخر، سجلت 7 شركات خسائر مجمعة قدرها 350 مليون جنيه تقريبا خلال الفترة نفسها حيث تمكنت شركة رمكو للسياحية من تقليص خسائرها، بينما تحولت للخسارة كل من الوادى العالمية، وجولدن كوست، ورواد السياحة، فى حين ارتفعت خسائر المصرية للمنتجعات، وشارم دريمز، ومرسى علم.

ارتفع مؤشر القطاع السياحى بنسبة %20 تقريباً منذ بداية العام الحالى ليصل إلى مستوى 1203 نقطة.

كيانات رابحة

البداية كانت من الكيانات التى استمرت أو تحولت نحو تحقيق الربحية وكان فى مقدمتها شركة جولدن بيراميدز بلازا المالكة لسلسة فنادق ومولات «سيتى ستارز».

وقفزت أرباح الشركة بنسبة %158 خلال النصف الأول لتصل إلى 27.41 مليون دولار ما يعادل 650 مليون جنيه تقريبا وفقا لأسعار الصرف الحالية مقابل 10.64 مليون دولار أرباح الفترة المقارنة تعادل 250 مليون جنيه مع الأخذ فى الاعتبار حقوق الأقلية.

وفى المرتبة الثانية، جاء القطاع الفندقى لمجموعة أوراسكوم للتنمية المملوكة لرجل الأعمال سميح ساويرس إذ ارتفعت الأرباح التشغيلية للقطاع بنسبة 397.7 لتصل إلى 264.6 مليون جنيه مقابل 53.2 مليون فقط خلال النصف المماثل، بحسب نتائج الأعمال المرسلة للبورصة.

واستفادت الفنادق فى الجونة وطابا من تحسن أداء قطاع السياحة حيث وصلت نسبة الإشغال إلى %66 فى الجونة و%16 فى طابا خلال النصف الأول، واستحوذ الأجانب على %72 من إجمالى نسبة الإشغال فى الجونة.

وتتوقع أوراسكوم للتنمية زيادة الطلب السياحى من السوق الألمانية خلال الفترة المقبلة والتى تعتبر من العملاء الدائمين لها خاصة فى منطقة الجونة.

وتستهدف الشركة الانتهاء من أعمال التجديد لفنادقها فى الجونة خلال الربع الرابع من العام الجارى لتصبح لديها المرونة فى زيادة أسعار الغرف الفندقية لهذه الفنادق.

يذكر أن مجموعة أوراسكوم للتنمية القابضة حققت %15.3 نموا فى صافى الربح خلال النصف الأول لتسجل 858.3 مليون جنيه مقابل نحو 744.6 مليون خلال النصف الأول من العام الماضى.

ومن ضمن الكيانات التى حققت أرباحا خلال الفترة المذكورة شركة عبر المحيطات للسياحة التى سجلت 0.93 مليون جنيه، مقابل أرباح قدرها 0.47 مليون للفترة المماثلة من 2021، بنمو قدره %98.

التحول للربحية

وتصدرت شركة مصر للفنادق، إحدى الشركات التابعة لقطاع الأعمال العام، قائمة الشركات التى تمكنت من التحول إلى الربحية خلال النصف الأول من العام الحالى.

«مصر للفنادق» تتحول للمكسب بحوالى 216.7 مليون جنيه بدعم من نمو إيرادات النشاط وعوائد «ريتز كارلتون»

وحققت مصر للفنادق صافى ربح قدره 216.7 مليون جنيه تقريباً خلال النصف الأول مقابل خسائر قدرها 60.3 مليون الفترة المماثلة، وفقا لحسابات «المال».

وافتتحت الشركة مؤخرا فندق « دهب ريزورت» بعد تطويره بتكلفة بلغت 280 مليون جنيه، والتى تعول عليه الشركة فى دعم الإيرادات والعوائد الفترة المقبلة.

وتتبنى مصر للفنادق 3 محاور إستراتجية للتطوير خلال الفترة المقبلة هى تنويع المحفظة الاستثمارية، وتقليل المخاطر، وإنشاء فنادق جديدة فى مناطق سياحية واعدة مثل الغردقة والإسكندرية، إلى جانب تطوير مرافق جديدة بفندق «النيل ريتز كارلتون» المملوك لها.

وأظهرت نتائج أعمال الشركة للعام المالى المنتهي تحقيق صافى أرباح بقيمة 351 مليونا مقابل خسائر 183 مليونا، بدعم نمو إيرادات النشاط بنسبة %734 لتبلغ 526 مليونا مقابل 63 مليونا فقط للعام المالى المقارن.

وحقق فندق «النيل ريتزكارلتون» زيادة ملحوظة فى نسب الإشغال بلغت فى المتوسط حوالى %74 الأمر الذى وصل بالعوائد إلى نحو 322.8 مليون.

فنادق جديدة

فى سياق متصل، تحولت شركة بيراميزا للفنادق والقرى السياحية إلى الربحية خلال النصف الأول لتسجل 11.5 مليون جنيه مقابل خسائر بقيمة 967.9 ألف جنيه، مع الأخذ فى الاعتبار حقوق الأقلية.

وقفزت إيرادات الشركة خلال الفترة ذاتها إلى 180.8 مليون جنيه مقابل 52.5 مليون فقط خلال 2021.

عزب: «بيراميزا» تعتزم افتتاح 3 فنادق بطاقة 700 غرفة.. والإشغالات %100 فى الغردقة وشرم الشيخ

وتوقع مجدى عزب رئيس مجلس إدارة الشركة تحقيق نتائج ايجابية خلال الربع الرابع من العام الحالى ما لم يحدث تطور جديد فى الحرب الروسية الأوكرانية.

ولفت إلى أن استمرار الوضع كما هو فى الحرب الروسية الأوكرنية سيدفع لتحسن نسبى خاصة فى إعداد الوافدين على مناطق الغردقة والقاهرة والصعيد.

ورجح انخفاض التشغيل فى شرم الشيخ بعد قمة المناخ وأن يبدأ النشاط فى المنطقة من جديد خلال شهر فبراير المقبل، موضحا أن زيادة التشغيل فى شرم خلال الفترة الحالية مؤقتة بسبب القمة.

ولفت «عزب» إلى أن نسب الإشغال الحالية فى شرم الشيخ والغردقة تصل إلى %100.

وأشار إلى أن شركته مستمرة فى أعمال تطوير فنادقها مرجحا افتتاح 3 فنادق بحلول الربع الأول من 2023 إذ تم الانتهاء منهما وينتظران التشغيل.

وقال إن الفنادق المذكورة هى «Sunset» وتبلغ طاقته الاستعابية 100 غرفة، و«Paradise» حوالى 400 غرفة باستثمارات تقدر بنحو 400 مليون جنيه، إلى جانب الانتهاء من فندق دبى بطاقة استيعابية 170 غرفة بتكلفة استثمارية تصل إلى 250 مليون جنيه.

شركات خاسرة

وفيما يتعلق بالكيانات الخاسرة خلال الفترة جاءت شركة المصرية للمنتجعات السياحية فى المقدمة إذ ارتفعت خسائرها بأكثر من %500 لتسجل 77.2 مليون جنيه خلال النصف الأول، مقابل خسائر قدرها 12.7 مليون عن الفترة نفسها من العام السابق.

خسائر «المنتجعات» ترتفع 5 مرات.. و«شارم دريمز» تعد خطة تطوير ومصادر تمويل لمدة 7 سنوات

كما ارتفعت خسائر شركة «شارم دريمز» للاستثمار السياحى بنسبة %19 تقريبا لتصل إلى 40.5 مليون جنيه خلال النصف الأول من العام الجارى مقابل 34.14 مليون للفترة المماثلة من 2021.

وأعدت “شارم دريمز” خطة لمدة 7 سنوات تستهدف إيرادات ومصادر تمويل ذاتية تصل إلى أكثر من 1.5 مليار جنيه مما قد يدفعها إلى تحقيق أرباح مع آمال استقرار الأوضاع العالمية وحركة السياحة والسفر.

«مرسى علم» تعد هيكلة لـ«بدوية» التابعة.. و«الوادى للسياحة» تبحث عن موارد جديدة لزيادة الإيرادات

فى السياق ذاته، ارتفعت خسائر شركة مرسى علم للتنمية السياحية خلال النصف الأول بنسبة %45 لتصل إلى 1.26 مليون جنيه مقابل 0.87 مليون خلال النصف المماثل من 2021.

ولم تتضمن القوائم المالية إيرادات خلال النصف الأول من العام الجارى والنصف المقارن من العام الماضى.

وتسعى الشركة إلى إعادة هيكلة قرية بدوية والتى تمثل النشاط الأساسى للشركة سواء فيما يتعلق بالبنية التحتية أو التجهيزات الأساسية والغرف.

وتتوقع إعادة تشغيل القرية بنهاية العام الجارى أو بداية عام 2024، مشيرة إلى أنها تقوم بدراسة أكثر من عرض مقدم لتشغليها منها عروض تأجير وعقود تشغيل إدارة.

وباعت شركة “مرسى علم” فى وقت سابق، أرض الساحل التابعة، والتى تقع فى غزالة – الضبعة على طريق إسكندرية مطروح بقيمة إجمالية 3.41 مليون جنيه.

التحول للخسارة

وعلى صعيد الشركات التى تحولت من الربحية إلى الخسارة كانت شركة الوادى العالمية للاستثمار والتنمية، الأبرز لتسجل 2.07 مليون جنيه مقابل أرباح بقيمة 6.1 مليون خلال الفترة نفسها من 2021.

وتراجعت الإيرادات خلال الفترة المذكور لتسجل 5.6 مليون جنيه، مقارنة بحوالى 14.1 مليون خلال الفترة ذاتها من العام السابق.

عادل: القطاع تعافى سريعا وتحسن كثيرا فى الفترة الحالية.. والتعويم ساهم فى زيادة حجم التدفق لمصر

وقال عادل مراد مدير علاقات المستثمرين بشركة الوادى العالمية إن الشركة تستهدف فتح أشكال جديدة للموارد مثل تأسيس مركز طبى بفندق “جراند بيراميدز” بمنطقة الهرم وتدشين مركز تجارى بأرض مجاورة.

وأوضح أن أوضاع السياحة المتعثرة دفعت بالشركة إلى دخول أنشطة بديلة بهدف الاستمرارية وتحقيق عوائد، لافتا إلى أن إشغالات فنادق الهرم قد تحسنت مع العودة التدريجية للتشغيل بعد كورونا.

كما تحولت شركة “جولدن كوست” للاستثمار إلى الخسارة بالنصف الأول وفقا لنتائج الأعمال غير المدققة لتسجل صافى خسارة 2.8 مليون جنيه مقابل صافى ربح 2.8 مليون عن الفترة نفسها من العام السابق.

إلى ذلك، تحولت شركة رواد السياحة إلى الخسارة خلال الستة أشهر، لتسجل 42 مليون جنيه مقابل أرباح 1.7 مليون عن الفترة المقابلة من العام السابق.

وتمكنت شركة رمكو لإنشاء القرى السياحية من تقليص خسائرها النصف الأول بنسبة %29.3 لتصل إلى 187.7 مليون جنيه مقابل 265.7 مليون فى الفترة المقارنة من 2021، مع الأخذ فى الاعتبار حقوق الأقلية.

وبحسب القوائم المالية، بلغ نصيب الحقوق المسيطرة من الخسائر خلال الستة أشهر نحو 184.8 مليون جنيه، مقابل 265.9 مليون خلال الفترة المقارنة.

وحقق النشاط الفندقى للشركة إيرادات بقيمة 78.37 مليون جنيه خلال النصف الأول من العام الجارى مقابل 47.73 مليون فى النصف الأول من 2021.

وتلقت «رمكو» مؤخرا عرضا من الشركة الوطنية للفنادق والخدمات السياحية «توليب» للاستحواذ على فندق ستيلا شرم المملوك لشركتها التابعة “الإسكندنافية” للاستثمارات والتنمية السياحية بخليج نعمة مقابل 700 مليون جنيه.

تحسن فى الأداء

وأكد محللون فى بنوك استثمار أن القطاع السياحى شهد تحسنا واضحا هذا العام بعد أداء صعب بسبب جائحة كورونا، لكن هذا التحسن لم ينعكس على الأسهم فى البورصة نتيجة ضعف الوضع العام للسوق.

الألفي: النتائج المالية لا تعنى تأثر الأسهم إيجابيا نظرا للطبيعة المختلفة للأوراق التى يغلب عليها المضاربة

وقال عمرو الألفى، رئيس قطاع البحوث ببنك الاستثمار «برايم»، إن شركات السياحة المقيدة فى البورصة تعد أسهمها صغيرة وجزء كبير منها للمضاربات السريعة، مشيرا إلى أن الاختلاف بين نتائج أعمال الشركات وحركة الأسهم هى سمة القطاع المقيد فى البورصة.

وأضاف: «بالتالى الأسهم لا تعكس الوضع الحالى لقطاع السياحة الذى تحسن بالفعل، والدليل على ذلك، نمو الميزان الخدمى بفضل ارتفاع الإيرادات السياحية وفقا للأرقام الصادرة عن البنك المركزى».

وتوقع «الألفى» أن يشهد الربع الثانى من العام المالى الحالى بعض التباطؤ فى النتائج المالية لكن تظل الأوضاع أفضل من العام الماضى خلال العام الجديد.

عادل: القطاع تعافى سريعا وتحسن كثيرا فى الفترة الحالية.. والتعويم ساهم فى زيادة حجم التدفق لمصر

من جانبه، قال على عادل، المحلل المالى ببنك الاستثمار «بلتون»، إن هناك تحسنا ملحوظا خلال الفترة الحالية فى أداء الشركات المقيدة بالقطاع السياحى فى البورصة وبالأخص القطاع الفندقى بمجموعة أوراسكوم للتنمية.

وأرجع التحسن فى الأداء إلى عدة عوامل منها، السماح للفنادق بالوصول إلى نسب إشغال %100 بدلًا من %75 خلال أزمة كورونا، بالإضافة إلى الإقبال على المقصد السياحى المصرى من قبل الأجانب.

وأشار إلى أن أوراسكوم للتنمية لم تتأثر بالسلب جراء الحرب الروسية – الأوكرانية، منوها بأنه كان من المتوقع أن يتأثر القطاع السياحى بشكل أكبر بعد الحرب ولكنه تعافى سريعًا.

ولفت إلى أن التعويم ساهم أيضا فى زيادة حجم التدفق السياحى لمصر، مرجعا ذلك إلى رخص المقصد السياحى المصرى بالنسبة للأجانب مما جعله مقصدا جاذبا بشكل أكبر.

الاداء التشغيلي لـ12 شركة مقيدة في البورصة النصف الاول من 2022

الشركات الرابحة القيمة الشركات الخاسرة القيمة جولدن بيراميدز 650 رمكو للسياحة 187.7 القطاع الفندقي لاوراسكوم 264.6 المصرية للمنتجعات 77.2 مصر للفنادق 216.7 رواد السياحة 42 بيراميزا للفنادق 11.5 شارم دريمز 40.5 عبر المحيطات 0.93 جولدن كوست 2.8 الوادي العالمية 2.07 مرسى علم 1.26 الإجمالى 1000.1 الإجمالى 350

اعداد: المال .. القيمة: بالمليون جنيه

المصدر: القوائم المالية المرسلة للبورصة