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المال ترصد معدلات نمو سوق التأمين السعودية بنهاية 2019 ( جراف)

2.89 مليار ريال زيادة في الأقساط المكتت
ماهر أبو الفضل 5:57 ص, الثلاثاء, 21 يوليو 20 5:57 ص, الثلاثاء, 21 يوليو 20

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كتب- ماهر أبو الفضل والشاذلي جمعة:

شهدت سوق التأمين السعودية ، نموًا في حصيلة أقساطها المكتتبة ، بنهاية 2019 ، مقارنة بالعام السابق 2018 ، وفقًا للبيانات الصادرة خلال اليومين الماضيين، من مؤسسة النقد العربي السعودي “سما” – حصلت المال علي نسخة منها-.

37.89 مليار ريال إجمالي الأقساط المكتتبة في نهاية 2019

ووفقًا للبيانات الرسمية، المتاحة، إرتفع إجمالي أقساط التأمين المكتتبة، لتصل الي 37.89 مليار ريال، بنهاية 2019 ، مقابل 35 مليار ريال، في نهاية العام السابق 2018 ، بزيادة قيمتها 2.89 مليار ريال.

تصدر، نشاط التأمين الصحي، قائمة أنشطة وفروع التأمين، بالسوق السعودي، من حيث الحصة السوقية وقيمة الأقساط سواء في عامي 2019 أو 2018 ، محافظًا علي مكانته، بإعتباره أكبر أنشطة التأمين حجمًا ، يليه فرع التأمين العام – يقصد بها تأمين الممتلكات- يليه فرع تأمين الحماية والإدار- يُقصد بها تأمينات الحياة-.

2.6 مليار ريال زيادة في الأقساط المكتتبة بالتأمين الصحي

وبلغ إجمالي الأقساط المكتتبة بفرع التأمين الصحي، بالسوق السعودي، 22.5 مليار ريال تقريبًا ، بنهاية 2019 ، مقابل 19.9 مليار ريال، في العام السابق 2018 ، بزيادة قيمتها 2.6 مليار ريال تقريبًا، فيما بلغ الأقساط المكتتبة بفرع التأمين العام- أو تأمين الممتلكات-، بالسوق السعودي 14.3 مليار ريال تقريبًا، في نهاية 2019 ، مقابل ما يزيد علي 14 مليار ريال، في العام السابق 2018 ، بزيادة تلامس 300 مليون ريال.

وفي المقابل، بلغ إجمالي الأقساط المكتتبة بفرع تأمين الحماية والإدخار، بالسوق السعودي ما يتجاوز 1.13 مليار ريال، بنهاية 2019 ، مقابل 1.1 مليار ريال في نهاية 2018 ، بزيادة تصل الي 0.03 مليون ريال.

إنخفاض الحصة السوقية للتأمين العام بنسبة 2.4%

ووفقًا للبيانات الرسمية الصادرة، عن مؤسسة النقد العربي السعودي، إنخفضت الحصة السوقية ، لفرع التأمين العام- أو تأمين الممتلكات- من إجمالي الأقساط المكتتبة في 2019 ، بنسبة تصل الي 2.4% مقارنة بحصته السوقية، من الأقساط المكتتبة في العام السابق 2018.

في السياق ذاته، حافظ نشاط تأمين الحماية والإدخار- يقصد بها تأمينات الحياة– علي ترتيبه كثالث فرع من فروع التأمين بالسوق السعودي، بنهاية 2019 ، وفي الوقت ذاته، تقلصت حصته السوقية بنسبىة 0.1% من إجمالي الأقساط المكتتبة في نهاية 2019 ، مقارنة بحصته في العام السابق 2018.

الجراف التالي، يوضح نسبة نمو فروع التأمين، بالسوق السعودي، وفقًا للبيانات الرسمية الصادرة من مؤسسة النقد العربي السعودي “سما”.

الجراف التالي يوضح الحصص السوقية ، لفروع التأمين، بالسوق السعودي ، بنهاية 2019.

الجراف التالي يوضح الحصص السوقية ، لفروع التأمين، بالسوق السعودي ، بنهاية 2018.

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بقلم ماهر أبو الفضل

صحفي إقتصادي - نائب مدير تحرير جريدة المال للبوابة الإلكترونية - رئيس قسم التأمين بجريدة المال - دراسات عليا في الفلسفة- باحث في الفلسفة الحديثة والمعاصرة

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