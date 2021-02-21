«المال» ترصد معدلات تطور حركة تداول البضائع بميناء الإسكندرية خلال 5 سنوات

حققت هيئة ميناء الإسكندرية خلال العام الماضي 2020 قرابة 59.6 مليون طن، مقارنة بما تم تحقيقه خلال العام قبل الماضي 2019، والتي وصلت إلى 63.5 ملبون طن، فيما كانت في 2018 قرابة 63.4 مليون طن، بينما كانت في 2017 قرابة 56.6 مليون طن بينما كانت في عام 2016 قرابة 52.2 مليون طن.

وتوزعت تلك البضائع إلى بضائع غير محواه متداولة تصل إلى 39.4 مليون طن مقابل 45.9 مليون طن من تلك النوعية من البضائع خلال العام الماضي 2019، بينما كانت في 2018 قرابة 46 مليون طن، وفي عام 2017 بلغت 42 مليون طن، بينما كانت 38 مليون طن في 2016.

أما بالنسبة للبضائع المحواه فقد بلغت 20 مليون طن خلال العام الماضي، مقابل 17.5 مليون طن في عام 2019، بينما كانت في 2018 قرابة 17.4 مليون طن، وفي 2017 بلغت 14.5 مليون طن، فيما كانت في عام 2016 قرابة 14.2 مليون طن.

وأعلنت هيئة ميناء الإسكندرية مؤخرا، أنها اختتمت العام 2020 الماضي بتحقيق معدلات قياسية، خاصة في معدلات تداول البضائع إذا تم الأخذ في الحسبان تأثيرات فيروس كورونا على الموانئ المصرية خلال تلك الفترة.

وأشارت الهيئة في بيان لها أنها حققت مؤشرات إيجابية غير مسبوقة في شهر ديسمبر حيث بلغت نسبة الزيادة في تداول البضائع المحواه 22.5% عن ذات الشهر من عام 2019، كما حققت نسبة زيادة قدرها 13.86% في تداول البضائع الغير محواه، ليكون إجمالي الزيادة في حركة التداول لكافة أنواع البضائع 16.33%.

وفي ذات السياق، فإنه تجدر الإشارة إلى أن نسبة ما تداولته الهيئة العامة لميناء الإسكندرية وحدها في هذا الشهر يمثل 63% من إجمالي ما تداولته الموانئ المصرية بشكل عام.

وأشار الربان طارق شاهين، رئيس هيئة الميناء، إلى أنه تم توجيه تعليمات إلى كافة الإدارات للعمل على المحافظة على تحقيق تلك المعدلات، وذلك من خلال العديد من الإجراءات منها رفع معدلات السحن والتفريغ التي تقوم بها الشركات العاملة داخل الميناء.