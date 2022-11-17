«المال» ترصد مشكلات مستثمرى الرخام والجرانيت فى «شق الثعبان» ومقترحاتهم لمواجهتها

يواجه مستثمرو قطاع الرخام والجرانيت بمنطقة شق الثعبان تحديات تقف عائقا أمام توسعاتهم الاستثمارية وزيادة إنتاجهم، ومن أبرزها مشكلات نقص الخدمات اللوجستية ومستلزمات الإنتاج وتدهور الطرق ومزاحمة المستأجر الصينى، حسبما أكدوا لـ«المال».

وتحتل «شق الثعبان» المركز العاشر كأكبر منطقة لإنتاج الرخام فى العالم، وتتميز مصانعها بجودة منتجاتها المتفوقة على الرخام التركى والإيرانى عالى التكلفة مقارنة بالمصرى، الذى تمكن من غزو الأسواق الخليجية والأوروبية.

ورصدت «المال» فى جولة بمنطقة شق الثعبان أبرز تحديات ومشكلات الصناع والمستثمرين التى انعكست سلبا على عجلة الإنتاج والمنافسة فى الأسواق الخارجية، علاوة على تلبية الطلب المحلى، فضلا عن روشتة بمقترحاتهم لحل تلك المشكلات ودعم الصناعة.

بداية، أوضح خالد ديار، مالك مصنع ديار للرخام فى شق الثعبان، أن هناك حزمة معوقات تواجه المصنعين نتجت عن الأزمات العالمية والمحلية الراهنة، وأبرزها عدم القدرة على توفير مستلزمات الإنتاج من الخارج، والمعدات التى تستخدمها المحاجر بغرض الحفر مثل «اللوادر، والحفارات، والمولدات»، فضلا عن زيادة الرسوم التى فرضتها الدولة على استغلال المحاجر، والتى وصفها بأنها مبالغ فيها.

وأشار إلى أن أهم التحديات التى تواجه صناعة الرخام أيضا التسويق الدولى، موضحا أن جميع الجهود الخاصة بالتصدير تتم بصورة فردية، مؤكدا ضرورة اختراق السوق الإفريقية التى تعد منجما للفرص.

وقال إن تلك المعوقات أدت إلى توقف نسبة كبيرة من المحاجر عن العمل على مستوى الجمهورية لعدم تمكنها من سداد تلك الرسوم، مما أدى لنقص الإنتاج، وعدم القدرة على تلبية طلب المصانع.

وتتمركز أغلب المحاجر فى مناطق رأس غارب، والعين السخنة، والمنيا، وجبل الجلالة بالسويس، والبحر الأحمر، وأسوان.

وأكد ديار تراجع مكاسب المصانع مؤخرا فى ظل ارتفاع تكلفة الإنتاج ومستلزماته، وغلاء أسعار الكهرباء، والمياه، والنقل بالتوازى مع رفع الدعم تدريجيا.

واقترح أن تقوم الدولة بإطلاق حزمة من التسهيلات لتحفيز الاستثمار المباشر وغير المباشر فى تصنيع مستلزمات الإنتاج، والمعدات المستخدمة فى حفر وصناعة الرخام، بدلا من جلبها من الخارج، مما سيسهم فى طرح معروض أكبر وجذب صغار المصنعين للدخول فى القطاع وعودة الطفرة الإنتاجية والميزة التنافسية.

وشدد على ضرورة الاهتمام بتطوير صناعة الرخام والجرانيت باعتبارها واحدة من الصناعات الواعدة القادرة على المنافسة والمساهمة فى تحقيق هدف الرئيس عبد الفتاح السيسى فى الوصول بقيمة الصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار بحلول عام 2025.

وأضاف أن صناعة الرخام والجرانيت فى مصر مؤهلة لاختراق أسواق جديدة، لا سيما أن الأسواق الأوروبية تضع السوق المصرية نصب أعينهم الفترة القبلة كسوق بديلة عن الآسيوية، لتميزها بموقع استراتيجى يساهم فى تيسير عملية الشحن منها إلى تلك الدول بتكلفة أقل، علاوة عن ذلك الأفضلية فى أسعار المنتج المصرى مقارنة بمثيله بالأسواق المنافسة.

ومن أكثر الدول التى تصدر الرخام فى العالم «ايران، والصين، وباكستان، وتركيا، والبرازيل، وإيطاليا».

يشار إلى أن صادرات الرخام والجرانيت المصرى قفزت خلال أول 9 شهور من العام الحالى لتسجل 255 مليون دولار، مقابل 240 مليونا خلال الفترة المقابلة من2021.

وتتصدر ليبيا قائمة الدول المستوردة للرخام من مصر، تليها السعودية، ثم كوريا الجنوبية.

وأضاف أن مصر تمتاز بعدد هائل من الثروات الطبيعية من الرخام والجرانيت المصرى الذى يعد من أفضل الأنواع، مطالبا هيئة الثروة المعدنية بالاهتمام بشكل أكبر بعمليات المسح الجيولوجى بغرض اكتشاف مزيد من المحاجر الغنية بالموارد، واستغلالها بالشكل الأمثل لزيادة الدخل وتوطين الصناعات المهمة المرتبطة بالقطاع، لا سيما الرخام والجرانيت.

وطالب الحكومة بالتوسع فى صناعة معدات المحاجر والمصانع من خلال مشاركة القطاع الخاص عبر تدشين مصانع جديدة على غرار شركة الشرق الأوسط فى التسعينيات «إحدى شركات مقاولين العرب»، والتى كان لديها مصنع لتلك المعدات، تزامنا مع تنفيذ مصر عددا لا بأس به من المشروعات القومية العملاقة بقطاع البنية التحتية والبناء.

وشدد أيضا على ضرورة تضافر جهود وزارة الصناعة مع اتحاد الصناعات لنقل التكنولوجيا الحديثة الخاصة بصناعة الرخام الجرانيت، وإدخالها للمصانع من خلال عقد ورش عمل لتعريف المصنعين بها، لتحقيق التطوير والنهوض بالصناعة والمصانع القائمة فى ظل زيادة الطلب الخارجى على المنتج المصرى.

جدير بالذكر أن عدد مصانع وورش منطقة شق الثعبان يبلغ 1858 لتصنيع وتصدير الرخام ويعمل بالمنطقة 45 ألف عامل من العمالة المباشرة وما يقترب من مثل هذا العدد من عمالة غير مباشرة، وتقع المنطقة على مساحة 1608 أفدنة بمساحة تقديرية 6.5 مليون متر تقريبا.

وتابع: تباطؤ سلاسل الإمدادات وزيادة تكلفة الشحن من الدول الآسيوية إلى أوروبا ودول والخليج بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، سيزيد الطلب على الرخام والجرانيت المصرى للفترة القادمة.

وأكد أن دعم الحكومة للمعارض التسويقية يتيح الفرص للمصانع الصغيرة والمتوسطة لتأهيلهم ودخولهم حلبة المنافسة بالأسواق الخارجية.

واقترح إحياء ملف مشروع تدريب العمالة الذى كان من المقرر تفعيله فى 2010، مضيفا أنه لم ينفذ دون أسباب معلومة، وكانت تتبنى التنفيذ وزارة الصناعة بالتعاون مع اتحاد الصناعات، متمثلة فى غرفة مواد البناء وشعبة الرخام والجرانيت بدعم من المعونة الأوروبية.

وعلى صعيد متصل، قال محمود طه، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للصناعة وتنمية المبانى بشق الثعبان، إن الصناعة تفتقر للأيدى العاملة الماهرة والمدربة بالمنطقة، لافتا إلى أن شركته تقدم فرص التدريب للعمالة الجديدة مما يحملها أعباءً إضافية.

وأشار إلى أن العمالة المدربة والماهرة المتخرجة من المدارس الفنية التى تقدم تدريبا ومناهج على أعلى مستوى ترفض العمل فى منطقة شق الثعبان، معللا ذلك بعدم توافر عوامل الأمان والخدمات بالمنطقة، الأمر الذى يحتم تدريب غير المؤهلين لسد العجز.

وأكد أن من أبرز الخدمات غير الموجودة المرافق الحيوية، مثل وحدة الإسعاف وعيادة صحية، ووحدة الإطفاء ونقطة الشرطة وخدمات الحراسة، متسائلا «هل يعقل أن توجد منطقة اقتصادية كثيفة المصانع والعمالة ولا توجد بها تلك الخدمات؟!».

واعتبر أن مزاحمة الصينيين من أكبر تحديات مصنعى «شق الثعبان»، حيث يقومون باستئجار المصانع من أصحابها المصريين من الباطن ويصنعون منتجات رديئة بتكلفة أقل ويبيعونها بسعر أقل على حساب مصنعى السوق المحلية.

وتابع: الصينيون يعملون تحت مظلة الاقتصاد غير الرسمى، ولا يوقع عليهم أى قوانين ضريبية.

وعن التحديات الأخرى، يرى سامح سليمان، رئيس مجلس ادارة الشركة العربية المصرية، أن المصانع فى شق الثعبان تعانى من انقطاع الكهرباء المتكرر وعند عودتها بشكل مفاجئ تؤدى إلى تلف الماكينات والمنتجات معاً، بالإضافة إلى مشكلات تلوث مياه الشرب وندرة المياه وعدم وجود صرف صحى.

ويقول سليمان إن المنطقة ما زالت تعانى من تدهور الطرق والبنية التحتية، بالرغم من أعمال التطوير القائمة والمستمرة بها، مرجعا ذلك لسيارات نقل مخلفات الرخام والجرانيت التابعة لشركات نقل خاصة والتى تتعاقد معها المصانع، واصفا حالتها بالمتهالكة وقديمة الصنع مما تتسبب فى عدة كوارث أبرزها الأعطال المستمرة التى تؤدى لشلل مرورى فى اتجاهات الطريق.

واستطرد: سيارات النقل المتهالكة غير مطابقة للمواصفات وغير مؤهلة لنقل الرخام مما يؤدى لتساقط أكوام كبيرة من المخلفات أثناء سيرها، ويتسبب ذلك فى تعرج الطرق وعدم استقامتها بالرغم من تطويرها باستمرار، مؤكدا أن تلك السيارات تفسد ما تم إصلاحه وتتسبب حوادث مرورية.

من جانبه، أكد إبراهيم غالى، رئيس شعبة المحاجر باتحاد الصناعات، أن أبرز المشكلات الموجودة فى «شق الثعبان» هو الخدمات اللوجستية، لافتا إلى أن محافظة القاهرة تجرى حاليا تطويرات بالمنطقة تشمل الطرق، وإحلال وتجديد كابلات الكهرباء بالكامل الأمر الذى يتسبب أحيانا فى انقطاعها، ويتضمن التطوير أيضا شبكة الصرف الصحى بالمنطقة.

وأضاف أن من ضمن خطة المحافظة للتطوير، إدخال خدمات الإنترنت، والتليفون تدريجيا لجميع المصانع ومكاتبها الإدارية الملاحقة لها.

وأعرب عن أمله فى سرعة الانتهاء من التطوير، مشددا على ضرورة اتخاذ إجراء لحسم تنفيذ المشروع الذى أعدته المحافظة سابقا الخاص بإعادة تدوير مخلفات الرخام والجرانيت.

وطالب وزارة الصناعة بطرح أراضٍ قريبة جغرافيا من المناطق كثيفة المحاجر، لكى تكون امتدادا لشق الثعبان، حيث أن المنطقة أصبحت لا تستوعب توسعات جديدة للمصانع القائمة بها لكثرة معارض الرخام التى استحوذت على نسبة كبيرة من مساحتها.

واقترح غالى تكوين جمعية خاصة لمستثمرى الرخام والجرانيت بشق الثعبان تحت إشراف محافظة القاهرة، مهمتها إدارة مشاكل المستثمرين، وتقديم خدمات اجتماعية وتسويقية واقتصادية للمصنعين بالمنطقة، على أن تتكون من أعضاء تابعين لشعبة المحاجر والرخام باتحاد الصناعات، وآخرين من المعنيين بالملف من الجهات الحكومية.

يذكر أنه خلال عام 2018 أعطى الرئيس عبد الفتاح السيسى، توجيهات بسرعة تقنين أوضاع أصحاب الورش والمصانع، وإدخالهم فى منظومة الاقتصاد الرسمى، لحل مشاكل صناعة الرخام فى مصر وخصوصا ورش شق الثعبان.

وكان اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، صرح سابقا أن العاصمة مستمرة فى تطوير منطقة شق الثعبان لنقلها من اقتصاد عشوائى إلى منظم، وتحويلها لمدينة صناعية عالمية متخصصة فى الرخام والجرانيت، من خلال رؤية متكاملة للتطوير والتنمية.