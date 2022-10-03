«المال» ترصد مشروعات شمال القاهرة للكهرباء خلال 2021- 2022 باستثمارات 2.165 مليار جنيه

عقد الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة، اجتماعًا مع قيادات شركة شمال القاهرة للكهرباء؛ للمتابعة الدورية لخطط التطوير بشركات الكهرباء؛ ومن بينها شركات التوزيع التسع على مستوى الجمهورية، وتحسين مستوى الأداء؛ وذلك لضمان استقرار واستمرار التغذية الكهربائية طبقًا لمعايير الجودة وتقليل فترات انقطاع التيار ومواجهة الزيادة المستمرة فى استهلاك الطاقة الكهربائية والأحمال المتوقعة فى أنماط الاستهلاك.

وشركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء تضم شمال وشرق القاهرة- مدينة القاهرة الجديدة، وجزءًا من محافظة القليوبية متمثلًا في (مدينة العبور- الخانكة- شبرا الخيمة- القناطر- بهتيم)،

وتخدم الشركة حوالى 6 ملايين مشترك على أربعة قطاعات بالشركة تشمل قطاع الحلمية (الحلمية- المطرية- المرج- الخانكة)، وقطاع شبرا (شبرا مصر- شبرا الخيمة- بهتيم- القناطر الخيرية)، وقطاع مدينة نصر (مدينة نصر- العباسية- القاهرة الجديدة)، وقطاع مصر الجديدة (مصر الجديدة- السلام- العبور).

محمد شاكر

بلغت قيمة ما تم استثماره خلال الفترة 2021/ 2022 حوالى (2.165) مليار جنيه متضمنة: مشروعات الإحلال والتجديد والتوسعات، والخطة الطموح (مراكز التحكم والعدادات الذكية)، ومشروعات التحكم الآلي بالحلمية (المموَّلة بقرض الجايكا)، والخطوط الهوائية.

وتستهدف الشركة، من خلال نشاطها الفني، تحقيق أعلى معايير الجودة الكهربائية من حيث:

• ضمان استمرارية التغذية الكهربائية بتقليل زمن الانقطاع وعدد مرات الانقطاع.

• الارتقاء بجودة التغذية الكهربائية وتحسين الجهد لدى المشتركين وتلافي أي اضطرابات في الجهد وتحسين معامل القدرة.

• مواجهة الزيادة المستمرة على الطلب على الطاقة نتيجة التوسع والتغير في أنماط الاستهلاك.

• العمل على ترشيد الطاقة.

حيث بلغ إجمالى مكونات الشبكة حتى نهاية 30/ 6/ 2022 حوالى:

525 موزعًا

120 كم خطوط هوائية جهد متوسط

20 ألف لوحة جهد متوسط

أكثر من 20 ألف محول توزيع (جهد 11 ك.ف- جهد 22 ك.ف)

3600 كم خطوط هوائية جهد منخفض

41 ألف كم كابلات جهد منخفض.

15 ألف لوحة جهد منخفض

56 ألف صندوق توزيع جهد منخفض

وحول التحكمات الآلية:

المرحلة الأولى:

تغطي النطاق الجغرافي للقاهرة الجديدة ومدينة نصر بتكلفة تبلغ حوالى (790مليون جنيه + 70 مليون يورو)، حيث تم تركيب واختبار وتشغيل تجريبي للآتي:

Ø تحكم القاهرة الجديدة لعدد (4) محطات- (109) موزعات- (758) كشك بنسبة تنفيذ 100%.

Ø تحكم مـــــــــدينة نصر لعدد (11) مــــحطة- (69) مـــــــوزعًا- (712) كشك بنسبة تنفيذ 100%.

تم البدء في اختبار الجاهزية لتحكم القاهرة الجديدة ولتحكم مدينة نصر. وبعد اجتياز الاختبار سيتم التشغيل الفعلي بنسبة 100% للمشروع.

المرحلة الثانية:

تغطي النطاق الجغرافي لمصر الجديدة بتكلفة تقديرية (229.50 مليون جنيه + 28.9 مليون يورو)، وجارٍ إنهاء إجراءات التعاقد.

مشروع تحسين كفاءة الطاقة الممول من الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (جايكا):

لاستبدال 490 ألف عداد قائم بعدادات ذكية يغطي النطاق الجغرافي للحلمية، المطرية، المرج، السلام بتكلفة (60 مليون دولار + 625 مليون جنيه)، وإنشاء وتطوير مركز التحكم بقطاع الحلمية.

تم تطوير مراكز خدمة العملاء طبقًا لمعايير الجودة لتحسين الخدمات المقدمة للمشتركين ضمن المشروع المنفَّذ من خلال الاستشاري واللجنة المشكَّلة من الشركة القابضة لكهرباء مصر طبقًا لما يلي:

التطور البشرى : تمّت إعادة تأهيل كوادر خدمة العملاء وصولًا لكوادر متخصصة بالتدريب داخليًّا، ويتم التدريب خارجيًّا بالأكاديمية البحرية للعلوم التكنولوجية والنقل البحري.

التطور التكنولوجى : تم تطوير عدد 7 مراكز خدمة عملاء من خلال إتاحة جميع برامج خدمة العملاء على جهاز واحد (للعمل بنظام الشباك الواحد) كالتالي:

1- تشغيل المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء وتكاملها مع برنامج الشباك الواحد.

2- الربط بين برنامج الشباك الواحد وبرنامج الإصدار (التحصيل على خزينة واحدة)- برنامج المخازن- برنامج العدادات.

3- ميكنة استخراج شهادات التعاقد والاستهلاك.

4- تصميم برنامج لتقييم الخدمات المقدمة.

5- التكامل مع قنوات الدفع الإلكتروني.

6- تشغيل برنامج الصم والبكم وفاقدي الإبصار.

7- تعميم نظام Q system.

8- تسهيل إجراءات الدفع لمحاضر السرقات وإستخراج شهادات المصالحات فورًا.