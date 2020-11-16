«المال» ترصد محطات في حياة تامر حسني وشيرين بعد تحقيقهما التريند معا

بدأ كل من نجما الألفية الجديدة في الغناء تامر حسني وشيرين عبد الوهاب مشوارهما الفني معا عام 2002 حينما قدمهما المنتج نصر محروس بالبوم “فري ميكس 3″، وحقق الألبوم وقتها نجاحا كبيرا، وتضمن أغنيات ناجحة جدا منها “اه ياليل” و”لو كنت نسيت” و”لو خايفة” وغيرها.

وأصبح هذا الثنائي جاذبا لأنظار الجمهور من وقتها بسبب شكل الأغنيات والموسيقى التي يقدمانها، بالإضافة أن انطلاقتهما الفنية كانت معا وجاءت قوية ، ثم قدم الثنائي ألبومات مختلفة في مسيرتهما الفنية حققت نجاحات كبيرة وأصبحا بالفعل هما نجما جيلهما الفني، الذي يوجد فيه أصوات عديدة مثل هيثم شاكر، ورامي صبري، ولؤي، وإيساف، وأحمد سعد، وسومة، وغيرهم.

واثيرخلال الساعات الماضية اخبار تؤكد ان الفنان تامر حسني انفصل عن زوجته المطربة المغربية المعتزلة بسمة بوسيل بعد زواجهما الذي دام 8 سنوات واثمر عنه 3 ابناء ، وتاكدت هذه الاخبار بعد نشر بسمة بوسيل عبر استوري انستجرام الخاص بها تؤكد انهما انفصلا ويجهزا حاليا لاوراق الطلاق .

وياتي هذا الخبر متزامنا مع توقيت طرح اغنيات البوم تامر حسني الجديد ” خليك فولاذي” لجمهوره ، مما فسر البعض بان خبر الانفصال عن زوجته ماهو الا بروباجندا متعمدة لتحقيق التريند في هذا الوقت ولفت الانظار للالبوم بصورة كبيرة ، ولم ينفي تامر حسني الخبر حتى الان بل قام بنشر كلمات اغنيته الجديدة ” كرهتني في الحب” عبر ستوري انستجرام منذ ساعات وتكهن الكثيرين ان ذلك ردا على ماكتبته بسمة بوسيل الساعات الماضية عبر حسابها الرسمي ايضا واخرون يرون ان تامر حسني معروف عنه بنشر اخباره في توقيتات معينة بطريقة ذكية لجذب انظار رواد مواقع التواصل الاجتماعي له .

كذلك انتشرت بعض الاخبار عبر مواقع السوشيال ميديا مؤخرا تؤكد ان الفنانة شيرين عبد الوهاب انفصلت عن زوجها المطرب حسام حبيب بعد قصة حب بينهما السنوات الماضية توجت بالزواج ، برغم ان شيرين حاولت تهدئة الامور عبر حسابها تويتر ونفي الامر الا ان خبر الانفصال بينها وبين حبيب مازال يثير جدلا على السوشيال ميديا.

بدأ مشوارهما الفني معا وأصبحا نجما جيلهما الفني وحققا التريند بأخبار انفصالهما

ترصد “المال” بعض محطات النجمين الفنية منذ بدايتهما الفنية عام 2002 معا بعد تحقيقهما التريند في نفس التوقيت أيضا حاليا على مواقع التواصل الاجتماعي:

الألبومات الغنائية

أصدرت شيرين عبد الوهاب العديد من الألبومات في مسيرتها الفنية منذ انطلاقتها الفنية بداتها بألبوم جرح تاني وطرح عام 2003 وكان منافسا وقتها لالبوم الفنان عمرو دياب ” انا عايش” وحقق مبيعات كبيرة ، ثم طرحت بعده البومات لازم اعيش وبطمنك وحبيت واسال عليا وكانت تلك الالبومات جميعها مع المنتج نصر محروس ثم انفصلت عنه فنيا وحدثت بينهما ازمات قضائية بسبب ذلك في ذلك الوقت .

ثم انتقلت شيرين لشركة نجوم ريكوردز وقدمت معها عام 2014 البوم ناجح بعنوان ” انا كتير” ثم مسلسلها طريقي عام 2015 مع المنتج محمد مشيش شركة بي لينك وكان اخر البوماتها الغنائية عام 2018 مع شركة جديدة بعد انفصالها عن نجوم ريكوردز ومستشارها الفني وقتها ” ياسر خليل ” الذي تعاونت معها لسنوات .

أما تامر حسني فقدم البومات عديدة ناجحة في مشواره الفني على مدى 20 عاما منها ” حب عام 2004 ” وعينيا بتحبك عام 2006 ويابنت الايه عام 2007 وقرب كمان عام 2008 و هاعيش حياتي عام 2009 و اخترت صح عام 2010 واللي جاي احلى عام 2011 وبحبك انت عام 2013 وعمري ابتدا عام 2016 واخر البوم قدمه عيش بشوقك عام 2018 وحقق به نجاحا كبيرا .

برامج المواهب

شاركت شيرين عبد الوهاب في مشوارها الفني كعضو لجنة تحكيم في برنامج المواهب ذا فويس في الموسم الاول عام 2012 مع الفنانين كاظم الساهر وعاصي الحلاني وصابر الرباعي ، ثم شاركت في الموسم الثاني ايضا للبرنامج عام 2014 والموسم الثالث عام 2015 ، وزادت شهرتها من خلال هذا البرنامج كثيرا وتعرف الكثيرون على شخصيتها العفوية على الشاشة البعض انتقدها لبعض تصرفاتها واخرون كانوا يرون انها عفوية في تصرفاتها في البرنامج .

كما قدمت لاول مرة برنامج تليفزيوني ” شيري ستوديو ” عام 2017 وعرض على شاشة dmc واستضافت فيه العديد من نجوم التمثيل والغناء من مصر والوطن العربي منهم راغب علامة ومحمد فؤاد وهند صبري وباسل خياط ومنة شلبي .

اما تامر حسني فشارك ايضا كعضو بلجنة تحكيم برنامج المواهب ” ذا فويس كيدز ” مع الفنانين نانسي عجرم وكاظم الساهر الموسمين الاول والثاني لكنه اعتذر عن المشاركة في الموسم الثالث وقررت ادارة ام بي سي ان يحل محله الفنان محمد حماقي باعتباره النجم المساوي له في مستوى نجوميته وشهرته في نفس الجيل تقريبا بمصر .

أفلام ومسلسلات

قدمت الفنانة شيرين عبد الوهاب فيلم ” ميدو مشاكل ” في بدايتها الفنية عام 2003وشاركها البطولة الفنان احمد حلمي والراحل خالد صالح وقتها ، ثم ابتعدت تماما عن مجال التمثيل لسنوات حتى قررت العودة مرة اخرى بمسلسل ” طريقي” في موسم رمضان 2015 وشاركها البطولة الفنان السوري باسل خياط وحقق العمل نجاحا كبيرا .

أما الفنان تامر حسني فكانت انطلاقته في التمثيل بفيلم ” حالة حب ” عام 2003 ايضا في نفس العام الذي قدمت فيه شيرين فيلم ” ميدو مشاكل ” وشارك تامر بطولة الفيلم وقتها هاني سلامة وهند صبري وزينة وحقق به نجاحا كبيرا وكذلك اغنياته به نالت شهرة كبيرة منها ” عيونه دار” و ” الحياة ” ، ثم قدم فيلم ” سيد العاطفي ” عام 2005 وشاركته بطولته عبلة كامل والراحل طلعت زكريا وزينة ايضا وحقق ايضا نجاحا كبيرا ، ثم قدم سلسلة فيلم عمر وسلمى مع الفنانة مي عز الدين وحقق الجزئين الاول والثاني عام 2012 نجاحا كبيرا ، وبعدها فيلم كابتن هيما وشاركته ايضا الفنانة زينة بطولة الفيلم وكان انتاج نصر محروس .

أدرك تامر حسني أنه أصبحت له شعبية كبيرة في السينما والتمثيل فقام بتقديم فيلم “نور عيني” مع الفنانة منة شلبي عام 2010 ، وفي عام 2011 قدم اول مسلسل له ” ادم ” وحقق به مشاهدة عالية وشاركته بطولته مي عز الدين وماجد المصري واحمد زاهر وكان اولى تجارب المخرج محمد سامي وبداية شهرته ايضا ، ثم قدم فيلم اهواك عام 2015 مع الفنانة غادة عادل اخراج محمد سامي ايضا وفيلم تصبح على خير مع الفنانة نور للمرة الثانية بعد سنوات والفنانة مي عمر وحقق نجاحا جماهيريا عام 2017 ، بعدها قدم افلام البدلة الذي حقق اعلى ايرادات بدور العرض السينمائي منذ سنوات عام 2018 وشاركه بطولته اكرم حسني وكان اول تعاون بينهما ثم فيلم ” الفلوس ” عام 2019 مع الفنان خالد الصاوي وكان اخر عمل سينمائي له في مشواره الفني حتى الان .

أزمات في مشوارهما الفني

تعرضت الفنانة شيرين عبد الوهاب لازمات عديدة في مسيرتها الفنية سواء في مصر او خارجها اثناء احياءها لحفلات غنائية بالدول العربية او حتى ازمات مع زملائها المطربين في الساحة الموسيقية .

ففي عام 2017 وقعت ازمة بين شيرين ودار الاوبرا المصرية حينما وصفت غنائها وقتها بانها تغني ” في كوز” وادى ذلك لمقاطعة الاوبرا لها في حفلاتها منذ ذلك الحين .

كذلك عام 2009، وصفت شيرين تامر حسني، شريك بدايات مشوارها الفني بـ”تامر جاكسون”، وذلك في لقاء تليفزيوني لها وجاء ذلك مستفزا لجمهور تامر حسني حيث يعتبر شريك انطلاقتها الفنية لكن تامر حسني وقتها لم يرد على تصريحات شيرين ضده .

كما وقعت ازمات ايضا بين شيرين واصالة وانغام واليسا بسبب تصريحاتها ضدهم لكن تلاشت هذه الخلافات فيما بعد، ووقعت ازمة كبيرة بينها وبين روتانا بسبب اتهامها للانحياز لمطربين معينين واصفة انها تتعامل مع المطربين بمبدا” العدد في الليمون” وذلك عام 2012 .

في عام 2014، وقعت مشكلة كبيرة بين شيرين والفنان شريف منير، وصلت إلى المحاكم في ذلك الوقت ، بسبب اعتدائها عليه وهو جارها ببعض الالفاظ السيئة والقاء اشياء لاتليق على منزله وقام بتحرير محضر ضدها وانتهى الخلاف بتدخل زملائهما من الوسط الفني .

ثم توالت ازمات شيرين في حفلاتها الغنائية بتونسي والبحرين والامارات بسبب تصريحاتها العفوية عن بلدها مصر فتارة تقول عنها ” انها مصابة بالبلهاريسيا” وتارة تقول ” انا خسارة في البلد دي ” في احدى حفلاتها بمصر ليلة راس السنة واثار ذلك الهجوم ضدها من الجمهور المصري وتم منعها من الغناء من نقابة الموسيقيين لفترة ثم اعتذرت وقتها عن هذه التصريحات المسيئة لبلدها مصر .

وأصبحت زلات لسانها” وتصريحاتها الصادمة، توقعها من جديد في أزمة جديدة أثارت الجدل خلال إحيائها حفل غنائي في الرياض في احدى المرات ايضا حينما قالت: “طالما منقدرش نستغنى عن الرجالة في حياتنا يبقى نسمع كلامهم أحسن”.

ولم يمر كلام شيرين مرور الكرام ووقعت في أزمة كبيرة وقتها مع الجمهور السعودي ، حيث أطلق السعوديون هاشتاج بعنوان “اخرسي يا شيرين” معبرين عن اعتراضهم الشديد لتصريحاتها التي حملت تقليلا من شأن المرأة.

وكانت الازمة الكبرى لشيرين مع الفنان عمرو دياب حينما قالت عنه في حفل زفاف الفنان عمرو يوسف وكندة علوش باسوان ” راحت عليه خلاص” واثارت هجوما كبيرا على دياب في مداخلة هاتفية للاعلامي عمرو اديب في ذلك الوقت قائلة ” لو هو هضبة انا هرم ” وادى ذلك لهجوم الكثيرين على شيرين في ذلك الوقت لكن عمرو دياب التزم الصمت وقتها ولم يرد عليها .

أما تامر حسني فكانت اشهر ازمة له حينما اتهم بانه قام بتزوير شهادة جامعية له للتهرب من اداء الخدمة العسكرية عام 2006 وتم سجنه لمدة 6 اشهر وقتها بالسجن العسكري لكن زادت شهرته من هذا الامر اضعافا واصبح اسمه ونجوميته اكبر بعد خروجه من السجن برغم انه اتهم معه في نفس القضية زميله المطرب هيثم شاكر.