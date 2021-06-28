اتصالات وتكنولوجيا

«المال » ترصد متوسط أسعار هواتف المحمول خلال عام2021

للعلامات التجارية الأكثر مبيعاً
أحمد عوض 6:39 ص, الأثنين, 28 يونيو 21 6:39 ص, الأثنين, 28 يونيو 21

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رصدت «المال» تطور أسعار هواتف المحمول للعلامات التجارية الأكثر مبيعًا فى السوق المحلية وهى «سامسونج، وأوبو، وريلمى، وهواوى، وإنفينيكس، وشاومى، وأبل، وريدمى، فيفو»؛ فى الفترة من أبريل 2020 إلى أبريل 2021 وذلك وفقًا للبيانات المعلنة من مؤسسة الأبحاث التسويقية «GFK».

تراجع متوسط أسعار هواتف «سامسونج» بنسبة %1.7 ليصل إلى 3921 جنيهًا للجهاز الواحد فى أبريل 2021، مقارنة بنحو 3989 جنيهًا فى أبريل 2020.

فى المقابل، ارتفع متوسط أسعار أجهزة «آبل» للهواتف المحمولة بنسبة %10.2 لتصل إلى 18 ألفًا و469 جنيهًا للجهاز الواحد، مقارنة بنحو 16 ألفًا و756 جنيهًا.

وقفز متوسط أسعار هواتف «هواوى» بنسبة %5 لتسجل 2858 جنيهًا، مقابل 2719 جنيهًا.

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فى حين شهدت أسعار أجهزة «إنفينيكس» للهواتف المحمولة تراجعًا بنسبة %15.6 لتصل إلى 1826 جنيهًا خلال الفترة المذكورة، مقارنة بنحو 1908 جنيهات فى نفس فترة المقارنة.

وارتفعت أسعار متوسط هواتف «شاومى» بنسبة %31.5 لتصل إلى 5280 جنيهًا خلال أبريل الماضى، مقابل 4015 جنيها فى الفترة المقابلة من العام السابق.

وسجل متوسط أسعار هواتف «أوبو» ارتفاعًا طفيفًا بنسبة %2 لتبلغ 3527 جنيهًا خلال تلك الفترة الماضى، مقابل 3453 جنيهًا فى نفس فترة المقارنة.

وصعد متوسط أسعار أجهزة  سمارت فون «ريلمى» الصينية بنسبة %11.7 إلى 3138 جنيهًا، مقابل 2809 جنيهًا.

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فى المقابل، انخفض متوسط أسعار أجهزة «ريدمى» بنسبة %2.7 إلى 2908 جنيها، مقارنة بنحو 2989 جنيهًا ، فيما ارتفعت أجهزة سمارت فون «فيفو» بنسبة %9.2 لتسجل 2787 جنيهًا، مقابل 2550 جنيهًا.

من جهته، قال محمد عرفة مدير القطاع التجارى بشركة «سبيد تك»، الموزع المعتمد للعلامات التجارية «أيلا، وONEPLUS الصينيتين المنشأ» فى مصر، إن أسعار هواتف المحمول مرتبطة بمجموعة من العوامل ممثلة فى إجمالى تكاليف الاستيراد ومدى فرص المنافسة للمنتج داخل السوق المحلية.

وأضاف عرفة لـ«المال» أن الفترة الماضية شهدت ارتفاعات سعرية لأغلب أجهزة هواتف المحمول فى مصر جراء نقص إجمالى الكميات والشحنات المستوردة من المصانع العالمية، فضلا عن ارتفاع أسعار خدمات الشحن عالميًا، وهو ما تسببت فى ارتفاع تكاليف الاستيراد بشكل كبير.

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وتوقع أن تشهد أسعار الهواتف فى السوق المحلية استقرارًا خلال الأشهر المقبلة على خلفية بدء انفراجة أزمة نقص مستلزمات الإنتاج وزيادة معدلات الإنتاج بالمصانع العالمية؛ وهو ما يزيد من فرص استيراد شحنات بكميات كبيرة مقارنة بالفترة الماضية.

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بقلم أحمد عوض

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