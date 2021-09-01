«المال» ترصد متوسط أسعار نقل الحاويات من الموانئ الصينية إلى «المصرية»

في ظل ارتفاع أسعار نوالين الشحن خلال الفترة الأخيرة، ترصد «المال» متوسط أسعار النوالين خلال الشهر الحالي، وذلك بين منطقة أسيا وتحديد الموانئ الصينية، والموانئ المصرية، حيث يعتمد معظم المستوردين على الواردات الصينية بشكل رئيسي.

وحسب متوسط أسعار شركات التوكيلات الملاحية، فقد وصل سعر نقل الحاويات من الموانئ الصينية الى ميناء السخنة للحاويات سعة 20 قدما من 5300 – 6100 دولار للحاوية، والحاوية سعة 40 قدما تراوح متوسط سعر نقلها من 8600 – 9300 دولار للحاوية.

وتختلف الأسعار وفقًا لكل ميناء حيث تزيد سعر نقل الحاويات القادمة من مينائي تيانجين وكينجداو ونينجبو، بينما تنخفض أسعار نقل الحاويات من القادمة من مونائ جوانجزو وشينغهاي بقرابة ألف دولار للحاوية.

كما تراوحت أسعار نقل الحاويات من الموانئ الصينية، إلى موانئ شرق وغرب بورسعيد من 7850 – 8750 دولارا للحاوية 20 قدما، وبلغت الأسعار من 15.5 – 14.1 ألف دولار للحاوية 40 قدما.

كما بلغت متوسط أسعار نقل الحاوية 20 قدما القادمة من الموانئ الصنيية إلى ميناء دمياط من 7.7 ألف – 8.2 ألف دولار للحاوية 20 قدما، اضافة لوصول سعر نقل الحاوية الـ40 قدما من 13.1 ألف دولار إلى 13.9 ألف دولار للحاوية.

وبالنسبة للحاويات الواردة من الموانئ الصينية إلى ميناء الإسكندرية، فقد بلغ متوسطها من 7.8 ألف إلى 8 آلاف دولار للحاوية 20 قدما، بينما وصلت متوسط أسعارها للحاوية 40 قدما من 13.7 ألف دولار الى 14.3 ألف دولار.

يأتي ذلك في ظل الزيادات المتلاحقة لأسعار نقل الحاويات حول العالم، بسبب زيادة الطلب على التجارة العالمية.

وفي نفس السياق، أعلنت اليوم خطوط الشحن الأوربية والمتمثلة في CMA CGM الفرنسية و Hapag Lloyd الالماني عدة زيادات في أسعار الشحنات في شمال أوروبا والبحر الأبيض المتوسط، اعتبارًا من منتصف سبتمبر وأكتوبر.

وأكدت شركة النقل الفرنسية CMA CGM زيادة أسعار الشحن لجميع الأنواع من شمال أوروبا والدول الاسكندنافية وبولندا وإسبانيا الأطلسية والبرتغال إلى الموانئ الأمريكية في نيويورك ونورفولك وسافانا وتشارلستون وهيوستن وميامي ونيو أورلينز ولوس أنجلوس وأوكلاند، والتي سيتم الاعلان عنها خلال الايام المقبلة.

كما ستقوم CMA CGM بزيادة أسعار كل البضائع، بما في ذلك المعدات الخاصة ، في حاويات القياس وخارج القياس ، للإبحار من شمال أوروبا والبحر الأبيض المتوسط والبحر الأسود والبلطيق إلى الموانئ في أستراليا ونيوزيلندا، بالاضافة الى فرض زيادة أخرى في أسعار من قبل المجموعة في أول أكتوبر، من شمال أوروبا والدول الاسكندنافية وبولندا وإسبانيا الأطلنطي والبرتغال إلى الموانئ الكندية في مونتريال وهاليفاكس.

وتوقعت الشركة زيادة معدلات الشحنات من شمال أوروبا وغرب البحر الأبيض المتوسط المتوجهة إلى كاليدونيا الجديدة في المحيط الهادئ لكل شحنة جافة وعديمة المقاييس وسريعة.

أما مجموعة النقل الألمانية Hapag Lloyd فأكدت أنها ستقوم برفع أسعار الرحلات البحرية إلى شمال أوروبا ، والتي ستكون سارية اعتبارًا من منتصف سبتمبر، خاصة الحاويات التي يتم نقلها من الشرق الأوسط وباكستان إلى موانئ لندن جيتواي وروتردام.

من جهته، أشار هيثم طلحة عضو شعبة المستوردين بالغرفة التجارية بالقاهرة، استمرار صعود نوالين الشحن عالميا، بسبب زيادة الطلب خلال الفترة الاخيرة على البضائع الصينية، وذلك من الأسواق الأوربية والامريكية.

ولفت إلى أنه على سبيل المثال وحسب تحليل صادر عن الجهات المختلفة، فكانت أسعار الشحن البحري من الصين إلى الولايات المتحدة في أغسطس 2019 وصلت إلى 1326 دولارا، وفي أغسطس 2020 وصلت إلى 3224 دولارا، بينما بلغت في أغسطس من العام الجاري الى 18425 دولار .

وكانت قد وضعت غرفة ملاحة الإسكندرية متوسطًا لأسعار نوالين النقل البحري خلال 3 أشهر قادة تضم كلًا من (يوليو ، وأغسطس ، وسبتمبر)، وذلك لمختلف البضائع من ناحية، إضافة إلى مختلف عدد من الدول التي يتم الاستيراد منها للسوق المصرية.

جاء ذلك في ضوء البروتوكول الذي وقعته غرفة ملاحة الإسكندرية مع مصلحتي الضرائب المصرية والجمارك، لتحديد آلية تطبيق ضريبة القيمة المضافة على خدمة النولون البحرى.

وشمل متوسط سعر النولون البحري بالنسبة للحاويات الواردة من جنوب وشرق أسيا والتي تضم ( سنغافورة – اندونيسيا – ماليزيا – الفلبين – فيتنام – كمبوديا – تايلاند – ميانمار وكذلك الصين واليابان وكوريا ) وذلك الى ميناء الإسكندرية، لتصل الى 11 ألف دولار للحاوية 40 قدما، و5750 دولارا للحاوية 20 قدما، أما لميناءي دمياط وبورسعيد فتصل إلى 8100 دولار للحاوية 20 قدما و10500 دولار للحاوية 40 قدما والحاوية الثلاحة يصل سعر نقلها الى 2300 ، أما لميناء السخنة فتصل الى 5050 دولارا للحاوية 20 قدم و8000 دولار للحاوية 40 قدما.