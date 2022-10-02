«المال» ترصد كواليس حفل زفاف الإعلامية سالي عبد السلام (صور)

تصدر اسم الإعلامية سالي عبد السلام مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة سواء فيس بوك أو إنستجرام أو تويتر، وذلك بحفل زفافها على عريسها مؤمن الباز والذي حرص على حضوره كوكبة من نجوم الفن والإعلام بصورة ملفتة.

أقيم حفل الزفاف في فندق فورسيزون بمنطقة الجيزة، وكذلك عقد القران بوجود الداعية الديني خالد الجندي، وتواجد في مراسم عقد القران أصدقاؤها الإعلاميات مفيدة شيحة وسهير جودة والفنانة سيمون.

سالي عبد السلام تتصدر مواقع التواصل الاجتماعي

ثم بدأ حفل الزفاف في تمام التاسعة مساء، وحرص كثير من الإعلاميين على حضور الحفل وتهنئة العروسين أبرزهم دعاء عامر وريهام إبراهيم وشريف مدكور، وشيريهان أبو الحسن ومنى عراقي وأيمن رشوان والمخرج ميلاد أبي رعد وأحمد سالم وشافكي المنيري ومنى عبد الغني وشريف مدكور وخالد عليش وزوجته وفاطمة مصطفى وحسام الدين حسين وشريف عبد الهادي ومها بهنسي وأحمد حميد والفنانة ريم البارودي والفنانة إيناس علي وأحمد الشناوي ومينا عطا ومحمد سراج.

كما حضر أيضا توفيق عكاشة وزوجته حياة الدرديري والنجم محمد منير الذي التف الكثيرين حوله لالتقاط صور تذكارية معه وظل جالسا وبمجرد دخوله قاعة الحفل بدأت أغنيات منير تعرض بصوت عال ليرقص عليها العروسان أبرزها “عشق البنات” وغيرها.

أيضا من أبرز اللقطات للحفل قيام العروسين بترك القاعة أكثر من مرة وظهور العريس “مؤمن الباز” بأكثر من إطلالة كلاسيكية ببدلة سوداء في بداية الحفل ثم ارتدى بدلة بيضاء أنيقة، كما ارتدت سالي عبد السلام فستانا ملفتا للجميع من تصميم نيكولا جبران.

كذلك في تمام الساعة الواحدة صباحا وصل مطرب المهرجانات عمر كمال لقاعة حفل الزفاف استعدادا لبدء فقرته الغنائية لإحياء الزفاف، وبمجرد دخوله الفندق حرص كثيرون على التقاط صور تذكارية معه قبل دخوله قاعة الزفاف مما اضطر بعض الأشخاص الحارسين له لإبعاد الناس وذهابه مكان آخر غير ملفت لبدء فقرته، وحضر أيضا للحفل متأخرا الفنان أحمد خالد صالح وزوجته الفنانة هنادي مهنا في الواحدة صباحا وقاما بالذهاب فورا لغرفة العروسين بالفندق من باب خلفي لتهنئتهما بالزفاف.

يذكر أيضا أنه كان مقرر أن يحي حفل الزفاف النجم تامر حسني، لكن فوجئ المتواجدون بعدم تواجده في الحفل حتى الساعات الأولى للصباح.