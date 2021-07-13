«المال» ترصد قوائم تراخيص «الملاكى» بوحدات المرور

بلغ إجمالى عدد سيارات الركوب «الملاكى» المرخصة بمختلف وحدات المرور، نحو 25 ألفًا و686 مركبة، خلال شهر يونيو الماضى.

ورصدت «المال» قوائم السيارات المرخصة بوحدات المرور خلال تلك الفترة؛ وفقًا للبيانات الرسمية الصادرة عن تراخيص السيارات فى مصر.

واعتلت العلامات الأوروبية صدارة سيارات الركوب «الملاكى» المرخصة بوحدات المرور، بعدما تمكنت من تسجيل 9 آلاف و450 مركبة، تبعتها الماركات اليابانية فى المركز الثانى بإجمالى 5 آلاف و752 وحدة.

وجاءت السيارات الكورية المنشأ فى المرتبة الثالثة بعدما تمكنت من تسجيل 4 آلاف و433مركبة، تبعتها العلامات الصينية فى المركز الرابع بإجمالى ترخيص 4 آلاف و237 مركبة.

وحلت الماركات الأمريكية فى المرتبة الخامسة بقائمة العلامات التجارية المرخصة فى قطاع السيارات «الملاكى» مسجلة نحو 1801 مركبة، خلال شهر يونيو الماضى.

«بيجو» تتصدر تراخيص السيارات الأوروبية فى مصر

كشف التقارير الرسمية الصادرة عن تراخيص السيارات فى مصر، عن تصدر العلامة الفرنسية «بيجو» قوائم تراخيص الطرازات الأوروبية فى مصر، بعدما تمكنت من تسجيل 1194 وحدة بمختلف وحدات المرور، خلال الشهر الماضى.

وجاءت «سكودا» فى المرتبة الثانية بعدما تمكنت من ترخيص 1686 وحدة، تبعتها «فيات» فى المركز الثالث بواقع 1508 مركبات.

وحافظت العلامة الإسبانية «سيات» على تمركزها فى المرتبة الرابعة بترخيص 964 سيارة، أعقبتها «مرسيدس» فى المركز الخامس بواقع 890 سيارة خلال تلك الفترة.

وحلت «رينو» فى المرتبة السادسة بقائمة العلامات الأوروبية الأكثر ترخيصًا فى قطاع سيارات الركوب «الملاكى» مسجلة نحو 753وحدة، أعقبتها «ستروين» فى المركز السابع بنحو 609 مركبات.

وحصدت «أوبل» المرتبة الثامنة بعدما تمكنت من ترخيص 376 وحدة، تلتها «فولكس فاجن» فى المركز التاسع بواقع 356 مركبة.

وحافظت العلامة التجارية «أودى» على تمركزها فى المرتبة العاشرة بإجمالى ترخيص 273 سيارة، تبعتها «لادا» فى المركز الحادى عشر بواقع 239 مركبة.

‏‎فى المقابل، صعدت «سوبارو» للمرتبة الثانية عشر بعدما تمكنت من ترخيص 159 مركبة، أعقبتها «فولفو» فى المركز الثالث عشر بواقع ترخيص 132 سيارة.

‏‎وتراجعت «رينج روفر» للمرتبة الرابعة عشر مسجلة ترخيص 104 سيارات، تلتها «بى إم دبليو» فى المركز الخامس عشر بنحو 72 مركبة.

وتمركزت «جاكوار» فى المرتبة السادسة عشر بترخيص 56 سيارة، تبعتها «بورش» فى المركز السابع عشر بإجمالى 30 مركبة.

واحتلت العلامة التجارية «ألفا روميو» المرتبة الثامنة عشر بقائمة الماركات الأوروبية الأكثر ترخيصًا للسيارات بوحدات المرور، مسجلة نحو 28 مركبة، تبعتها «مينى كوبر» فى المركز التاسع عشر بواقع 14 سيارة.

وحصدت «بنتلى» المرتبة التاسعة عشر بعدما تمكنت من تسجيل 6 سيارات، تبعتها «لاند روفر» فى المركز العشرين بنحو سيارة واحدة فقط.

«نيسان» تقود تراخيص السيارات اليابانية

قادت العلامة التجارية «نيسان» قوائم تراخيص السيارات اليابانية المنشأ بوحدات المرور، بعدما تمكنت من تسجيل 2167 مركبة، خلال شهر يونيو الماضى.

‏‎وجاءت «تويوتا» فى المرتبة الثانية بعدما تمكنت من تسجيل 1805 سيارات، تبعتها «سوزوكى» فى المركز الثالث بإجمالى 1351 مركبة، خلال تلك الفترة.

‏‎وحافظت «ميتسوبيشى» على تمركزها فى المرتبة الرابعة بترخيص 189 مركبة، أعقبتها «سوبارو» فى المركز الخامس بنحو159 سيارة.

‏‎وحلت «هوندا» فى المرتبة السادسة بقوائم تراخيص السيارات اليابانية المنشأ بوحدات المرور، مسجلة نحو 81 مركبة، خلال الشهر الماضى.

«إم جى» فى مقدمة تراخيص الطرازات الصينية

تصدرت العلامة التجارية «إم جى» قوائم الماركات الصينية الأكثر ترخيصًا للسيارات «الملاكى» بمختلف وحدات المرور- للشهر السادس على التوالى- بعدما تمكنت من تسجيل 1780 مركبة، خلال يونيو الماضى.

‏‎وجاءت «شيرى» فى المرتبة الثانية بعدها بإجمالى ترخيص 1236 مركبة، تلتها «بى واى دى» فى المركز الثالث بواقع 727 مركبة.

فى المقابل، صعدت «جيتور» للمرتبة الرابعة بعدما تمكنت من تسجيل183 سيارة، أعقبتها «جاك» فى المركز الخامس بنحو 137 مركبة.

وحلت «دونج فينج DFSK» فى المرتبة السادسة بقائمة الماركات الصينية الأكثر ترخيصًا للسيارات الملاكى مسجلة نحو 121 مركبة، تلتها «شانجان» فى المركز السابع بواقع 26 مركبة.

وحصدت كل من «ساوايست» و«جلورى» المرتبة الثامنة والتاسعة – على التوالى- مسجلتا ترخيص 11 مركبة- لكل منهما- خلال تلك الفترة.

وحصدت «شانجى» المرتبة العاشرة بقائمة الماركات الصينية الأكثر ترخيصًا للسيارات الملاكى بوحدات المرور خلال الشهر الماضى، بإجمالي5 سيارات، تلتها «جيلى» فى المركز الحادى عشر مسجلة نحو سيارتين فقط، خلال تلك الفترة.

«هيونداى» تحتل صدارة الكورية.. و«شيفروليه» فى «الأمريكية»

‏‎احتلت «هيونداى» صدارة العلامات الكورية المرخصة فى قطاع سيارات الركوب «الملاكى» بمختلف وحدات المرور، مسجلة نحو 2545 وحدة، خلال شهر يونيو الماضى.

وجاءت «كيا» فى المرتبة الثانية بعدما تمكنت من ترخيص 1796 مركبة، تبعتها «سانج يونج» فى المركز الثالث مسجلة نحو 92 سيارة.

‏‎على الجانب الآخر، اعتلت العلامة التجارية «شيفروليه» صدارة تراخيص السيارات الأمريكية المنشأ بوحدات المرور، مسجلة نحو 1581 وحدة، خلال تلك الفترة.

فى المقابل، صعدت «جيب» للمرتبة الثانية بعدما تمكنت من تسجيل 116 مركبة، تبعتها «فورد» فى المركز الثالث بإجمالى 104مركبات، خلال الشهر الماضى. أحمد عوض