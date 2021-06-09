«المال » ترصد قوائم تراخيص السيارات «الملاكى» بوحدات المرور

بلغ إجمالى عدد سيارات الركوب «الملاكى» المرخصة فى مختلف وحدات المرور نحو 18 ألفًا و283 مركبة خلال مايو الماضى.

رصدت «المال» قوائم تراخيص السيارات بمختلف وحدات المرور خلال تلك الفترة؛ وذلك استنادًا إلى البيانات الرسمية الصادرة عن تراخيص السيارات فى مصر.

اعتلت العلامات الأوروبية صدارة تراخيص سيارات الركوب «الملاكي» بمختلف وحدات المرور، بعدما تمكنت من تسجيل 6 آلاف و678 مركبة خلال شهر مايو الماضى.

وجاءت الماركات اليابانية فى المرتبة الثانية بقائمة العلامات التجارية المرخصة فى قطاع السيارات «الملاكي» مسجلة نحو 4 آلاف و204 وحدات، خلال تلك الفترة.

وحلت السيارات الصينية المنشأ فى المرتبة الثالثة بعدما تمكنت من تسجيل 3 آلاف و251 مركبة، تبعتها الماركات الكورية فى المركز الرابع بإجمالى ترخيص 2808 وحدات.

وتمركزت الماركات الأمريكية فى المرتبة الخامسة بقائمة العلامات التجارية المرخصة فى قطاع السيارات «الملاكي» مسجلة نحو 1223 مركبة، خلال شهر مايو الماضى.

«بيجو» فى مقدمة تراخيص العلامات الأوروبية فى مصر

تصدرت العلامة الفرنسية «بيجو» قوائم تراخيص السيارات الأوروبية مصر، بعدما تمكنت من تسجيل 1020 وحدة بمختلف وحدات المرور.

وجاءت «سكودا» فى المرتبة الثانية بعدما تمكنت من ترخيص 926 وحدة، تبعتها «فيات» فى المركز الثالث بواقع 888 مركبة.

فى المقابل، صعدت العلامة الاسبانية «سيات» للمرتبة الرابعة بترخيص 645 سيارة، أعقبتها «مرسيدس» فى المركز الخامس بواقع 640 سيارة خلال تلك الفترة.

حافظت «رينو» على تمركزها فى المرتبة السادسة بقائمة العلامات الأوروبية المرخصة فى قطاع سيارات الركوب «الملاكي» فى السوق المحلية مسجلة نحو 599 مركبة، أعقبتها «ستروين» فى المركز السابع بنحو 533 وحدة.

وحلت «أوبل» فى المرتبة الثامنة بعدما تمكنت من ترخيص 358 وحدة، تلتها «فولكس فاجن» فى المركز التاسع بواقع 334 مركبة.

‏‎وصعدت العلامة التجارية «أودي» للمرتبة العاشرة بإجمالى ترخيص 198 سيارة، تبعتها «لادا» فى المركز الحادى عشر بواقع 180 مركبة.

‏‎وحافظت «رينج روفر» على تمركزها فى المرتبة الثانية عشر بعدما تمكنت من ترخيص 100 مركبة، أعقبتها «فولفو» فى المركز الثالث عشر بواقع ترخيص 85 سيارة.

‏‎وتراجعت «بى ام دابليو» للمرتبة الرابعة عشر مسجلة ترخيص 83 سيارة، تلتها «جاكوار» فى المركز الخامس عشر بنحو 31 مركبة.

تمركزت «بورش» فى المرتبة السادسة عشر بترخيص 28 سيارة، تبعتها «ألفا روميو» فى المركز السابع عشر بإجمالى 15 مركبة.

واحتلت العلامة التجارية «مينى كوبر» المرتبة الثامنة عشر بقائمة الماركات الأوروبية المرخصة فى قطاع سيارات الركوب بوحدات المرور، مسجلة نحو 7 مركبات، خلال تلك الفترة.

حصدت «لاند روفر» المرتبة التاسعة عشر بعدما تمكنت من تسجيل ترخيص 5 سيارات، تبعتها «بنتلي» فى المركز العشرين بنحو 3 مركبات فقط.

«نيسان» تقود تراخيص السيارات اليابانية

قادت العلامة التجارية «نيسان» تراخيص السيارات اليابانية المنشأ فى مصر، بعدما تمكنت من تسجيل 1453 مركبة بمختلف وحدات المرور خلال شهر مايو الماضى.

‏‎وجاءت «تويوتا» فى المرتبة الثانية بقائمة الماركات اليابانية المرخصة فى قطاع السيارات «الملاكي» مسجلة نحو 1396 سيارة.

واحتلت «سوزوكى اليابانية» فى المرتبة الثالثة بعدما تمكنت من ترخيص 1013 مركبة، خلال تلك الفترة.

‏‎وحافظت «ميتسوبيشى» على تمركزها فى المرتبة الرابعة بترخيص 184 مركبة، أعقبتها «سوبارو» فى المركز الخامس بإجمالى 104 سيارة.

‏‎وحلت «هوندا» فى المرتبة السادسة بقائمة تراخيص السيارات اليابانية المنشأ بمختلف وحدات المرور، مسجلة نحو 54 مركبة خلال الشهر الماضى.

«إم جي» تتصدر تراخيص الطرازات الصينية

‏‎حافظت العلامة التجارية «إم جي» على تمركزها فى صدارة قائمة تراخيص السيارات الصينية بوحدات المرور للمرور- للشهر الخامس على التوالى- مسجلة نحو 1621 مركبة خلال مايو الماضى؛ وذلك وفقًا للبيانات الرسمية الصادرة عن تراخيص السيارات فى مصر.

‏‎وجاءت «شيري» فى المرتبة الثانية بعدما تمكنت من ترخيص 826 مركبة، تلتها «بى واى دى» فى المركز الثالث بواقع 451 مركبة.

فى المقابل، صعدت «جاك» للمرتبة الرابعة بإجمالى ترخيص 122 سيارة، أعقبتها «دونج فينج DFSK» فى المركز الخامس بنحو 83 مركبة.

حافظت «جيتور» على تمركزها فى المرتبة السادسة بقائمة أكثر الماركات الصينية المرخصة فى قطاع سيارات الركوب «الملاكي» مسجلة نحو 115 مركبة، تلتها «جلوري» فى المركز السابع بواقع 14 مركبة.

‏‎فى المقابل، تراجعت «شانجي» للمرتبة السابعة بعدما تمكنت من ترخيص 11 سيارة، تلتها «ساوايست» فى المركز الثامن بواقع 7 سيارات.

‏‎وظهرت «جيلي» و«شانجان» فى المرتبة التاسعة والعاشرة – على التوالى – بقائمة العلامات الصينية المرخصة فى قطاع سيارات الركوب «الملاكي» بواقع سيارة واحدة فقط لكل منهما، خلال الشهر الماضى.

«هيونداى» تتصدر الكورية.. و«شيفروليه» فى «الأمريكية»

‏‎تصدرت «هيونداى» قائمة العلامات الكورية المرخصة فى قطاع سيارات الركوب «الملاكي» بمختلف وحدات المرور، مسجلة نحو 1462 وحدة خلال شهر مايو الماضى.

وجاءت «كيا» فى المرتبة الثانية بعدما تمكنت من ترخيص 1265 مركبة، فيما حلت «سانج يونج» فى المركز الثالث بإجمالى ترخيص 81 سيارة خلال تلك الفترة.

‏‎على الجانب الأخر، هيمنت العلامة التجارية «شيفروليه» على النصيب الأكبر من إجمالى سيارات الركوب ذات المنشأ الأمريكى المرخصة فى مختلف وحدات المرور، مسجلة نحو 1051 وحدة، خلال الشهر الماضى.

وحلت «فورد» للمرتبة الثانية مسجلة ترخيص 108 مركبات، تبعتها «جيب» فى المركز الثالث بنحو 64 مركبة، خلال الشهر الماضى.