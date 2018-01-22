المال ترصد شبكة التوزيع الجغرافي لشركات الاتصالات

كتب ـ محمود جمال وسمية كمال:شلمت «المال» أن المصرية للاتصالات لديها خطة للانتشار الجغرافى فى سوق المحمول، منها التواجد المكثف فى محطات مترو الأنفاق والسكك الحديدية والنوادى والمطاعم الكبرى، فيما يُقدر عدد منافذ بيع فودافون الرسمية بنحو 100 فرع، و235 فرعًا لـ«أورنج»، وأك



كتب ـ محمود جمال وسمية كمال:

شلمت «المال» أن المصرية للاتصالات لديها خطة للانتشار الجغرافى فى سوق المحمول، منها التواجد المكثف فى محطات مترو الأنفاق والسكك الحديدية والنوادى والمطاعم الكبرى، فيما يُقدر عدد منافذ بيع فودافون الرسمية بنحو 100 فرع، و235 فرعًا لـ«أورنج»، وأكثر من 250 لاتصالات مصر.

وقالت مصادر إن المصرية للاتصالات «we» اختارت قبل نهاية العام الماضى 420 تاجرًا للعمل معها بنظام المينى فرانشايز، تحت مسئولية شركة «بيراميدز تليكوم»، ويقتصر دوره على بيع كروت الشحن والخطوط للعملاء فقط.

ومن المعروف أن منافذ بيع شركات المحمول تقدم خدمات تغيير واستبدال الشريحة، وبيع أجهزة الهواتف المحمولة وإكسسواراتها.

وأوضحت المصادر، لـ«المال»، أن فرع المينى فرانشايز يقع على مساحة تتراوح بين 15 و20 مترًا مربعًا، وبدأت المصرية فعليًا فى تقديم خدمات اتصالات متكاملة للعملاء فى 67 سنترالاً من أصل 400 سنترال تعتزم تفعيلها قبل نهاية العام الحالى.

يذكر أن «المصرية للاتصالات» دخلت كمشغل رابع للمحمول we«» فى منافسة شرسة مع شركات المحمول الثلاث، لا سيما مع بدء عمل 18 موزعًا معتمدًا لديها منذ الجمعة الماضى، فى تقديم خدمات متكاملة للجمهور تتضمن التعاقد على خطوط الهاتف الأرضى والمحمول والإنترنت فائق السرعة «ADSL».

وفى الوقت الذى ما زالت خلاله «فودافون» و«أورنج» و«اتصالات» تدرس أشكال التعاقد الجديدة مع موزعيها، بعد إضافة جهاز تنظيم الاتصالات قواعد لتنظيم عمليات بيع واستبدال شرائح المحمول، كعدم السماح للتجار ببيع أكثر من 50 شريحة شهريًا، ثم ألغى نشاطها نهائيا فى مارس المقبل، تراهن المصرية للاتصالات على المزايا التنافسية التى تتمتع بها فى جذب عملاء جدد.

ويأتى على رأس تلك المزايا الدعم الحكومى الكبير الذى تحظى به كلاعب جديد بسوق المحمول، بجانب امتلاكها أكثر من 1500 سنترال، فضلاً عن التعاقد مع شركة الأهرام للتجارة والتوكيلات «بيراميدز تليكوم» كوكيل معتمد وحصرى لخدمات «we».

وكانت المصرية قد تعاقدت مع 18 موزعا منذ عدة أشهر للعمل معها بنظام الفرانشايز – حق استخدام العلامة التجارية مقابل نسبة من الأرباح – من خلال تشغيل فرع واحد لكل منها كمرحلة أولى، ومن أبرزهم: سبرنت إيجيبت، وداتا نت، وحبيبة نت، وإن إى سى، بالإضافة إلى فرست كوم، كمبيوتر برانت، ومصر دى إس إل، وفيوتشر، وإيه تى داتا، وفرى تل، ودوت إيجبيت، وفيوتشر IC، والعربية، وAUN، ووايب سايت، وخيول نت.

وطبقا للإحصائيات الرسمية الصادرة عن وزارة الاتصالات، فإن عدد مشتركى المحمول فى مصر بنهاية ديسمبر 2017 وصل إلى 103 ملايين عميل منهم 44 مليونا لفودافون، و33.5 مليون لأورنج، و23 مليونًا اتصالات.

وبحسب تصريحات سابقة لأحمد البحيرى، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب للمصرية للاتصالات، فإن عدد عملاء we وصل إلى مليونى عميل منذ إطلاق شبكتها الرابعة للمحمول فى 18 سبتمبر الماضى وحتى ديسمبر 2017.

يشار إلى أن شركات الاتصالات الأربع «المصرية للاتصالات» و«فودافون» و«أورنج» و«اتصالات»، حصلت على تراخيص الجيل الرابع للاتصالات 4G قبل نهاية العام الماضى، وسددت كامل قيمتها والبالغة 1.1 مليار دولار و10 مليارات جنيه إلى جهاز تنظيم الاتصالات.