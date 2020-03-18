«المال» ترصد زيادة فى الطلب على السلع بالأسواق بسبب «كورونا»

رصدت جولة لـ«المال» فى أسواق وسلاسل تجارية ارتفاع الطلب من المستهلكين على السلع الغذائية، لا سيما القابلة للتخزين من بينها (الزيت، والسكر، والدقيق، والبقوليات، ومنتجات الألبان، والخضروات والفاكهة، واللحوم الحمراء) لمواجهة تداعيات الإجراءات المتخذة ضد كورونا.

سبينيس: لا نسمح للموردين بالتلاعب.. واستقرار 4 سلع أساسية

أكد أحمد فؤاد، مدير عام التشغيل بشركة سبينيس مصر لـ«المال»: «نتفهم رغبة العملاء ونحرص على توفير احتياجاتهم وبنفس الأسعار، ولا نسمح لأى مورد بالتلاعب فى هذا الشأن، وتلك سياسة سبينيس التى تقوم على إرضاء العملاء وعدم السماح بأى عمليات تلاعب أو استغلال لأى ظروف ونقف لذلك بالمرصاد».

أشار إلى أن جميع الأسعار كما هى دون تغيير لجميع المنتجات، على رأسها الزيت والسكر، والدقيق والبقوليات، ومنتجات الألبان، والخضروات والفاكهة.

أكد أنه من الصعوبة رصد نسب الزيادة فى الطلب بدقة خلال الفترة الحالية على الأصناف المختلفة من السلع الغذائية.

وشهدت أسواق شعبية زيادة إقبال المستهلكين على شراء الخضر والفاكهة، وقفز سعر مجموعة منها وزاد الفلفل الأحمر من 20 إلى 30 جنيهًا، والبطاطس من 4 إلى 6.5 جنيه، والطماطم من 4 إلى 6.5 جنيه، والبرتقال البلدى من 5 إلى 6.5 جنيه.

كما شهد الطلب على الكلور ارتفاعا كبيراً لدى محال البقالة، فى ظل استخدامه كمطهر للأسطح والأيدى، لكنه حافظ على سعره عند 10 جنيهات للتر الواحد.

قال محمد طلبة، رئيس شعبة القصابين بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن هناك زيادة فى الإقبال على اللحوم تقترب من %20 لا سيما فى الأحياء الراقية كالتجمع الخامس ومدينة الرحاب ومدينة نصر والشيخ زايد، أما فى الأحياء الشعبية فلا تزال معدلات الطلب طبيعية، وتراوح سعر كيلو اللحم بين 120 إلى 150 جنيها.

قال عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن الطلب على الدواجن يشهد حالة من الهدوء، ويدور سعر الكيلو بين (29-30) جنيهًا للبيضاء، والبلدى بين (36 إلى 37) جنيهًا للكيلو.

رئيس اتحاد الغرف التجارية: لا داعى للهلع.. و«الدولة تراعى مواطنيها»

وقال إبراهيم العربى، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، تعليقًا على زيادة الطلب من قبل المستهلكين على السلع الغذائية جراء أزمة كورونا: «جميع السلع متوفرة فى الأسواق، ولا يجب على المستهلك الهلع والدولة تراعى مواطنيها».

وأكد العربى أن هناك غرف عمليات كاملة وغرف مركزية على مستوى المحافظات لمتابعة توافر السلع فى الأسواق، ومتأهبة للتعامل مع أى سيناريوهات.

العربى: جاهزون لجميع السيناريوهات.. وغرفة عمليات لمتابعة المحافظات

وعلق على إمكانية توفير السلع حال تطبيق ما جرى من إجراءات فى بعض الدول العربية كفرض حظر تجوال، أو تعيين قوات أمن فى السلاسل أو المحال لتجنب التكالب على السلع من المستهلكين قائلا: «جاهزون لجميع السيناريوهات حتى لو فرض حظر تجوال فإن الدولة تنسق مع الغرف كما حدث قبل ذلك، وتشكل لجان مسئولة لتوفير البضائع والنقل داخل المحافظات لتغطية السوق، والدولة لديها جاهزية لحماية الأسواق، لكن هناك أمل فى وعى المستهلك وعدم التكالب على شراء السلع».