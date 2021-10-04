«المال» ترصد ردود مصلحة الجمارك على مجتمع الأعمال بشأن نظام التسجيل المسبق للشحنات (مستند)

بعد تطبيقه أول أكتوبر الجاري إلزاميا على الواردات المصرية عبر الموانئ المصرية فقط

تقدم عدد من العاملين في السوق الملاحية والتجارية، بتساؤلات حول نظام التسجيل المسبق للشحنات ( ACI ) والذي تم البدء في تطبيقه إلزاميا على الواردات المصرية عبر الموانئ المصرية.

بدورها قامت مصلحة الجمارك بإعداد الأسئلة والاستفسارات الواردة من السوق التجارية والملاحية، والردود عليها بالتفصيل، والتي حصلت ” المال ” على نسخة منها، وجاءت بعنوان : “مجتمع الأعمال يسأل والجمارك تجيب حول منظومة التسجيل المسبق للشحنات”.

وتضمنت الإجابات والردود على عدد من المعلومات والبيانات حول التسجيل المسبق للشحنات، والتي من أهمها أنه نظام يتم تطبيقه حاليا على الواردات المصرية الواردة عبر الموانئ البحرية فقط، كما أن العبرة في التطبيق الإلزامي بتاريخ شحن البضائع من الخارج للموانئ البحرية المصرية.

وعن إجراءات الاستيراد من الخارج في ظل المنظومة الجديد، تتلخص في إنشاء حساب على منصة نافذة، والحصول على التوقيع الإلكتروني والتسجيل المسبق للبيانات، وتقدبم معلومات ومستندات البضائع إلكترونيا عبر منصة نافذة، والحصول على رقم القيد الجمركي المبدئي ( ACID ) والذي يعد صالحا لمدة 6 أشهر ويصدر لكل شحنة على حدة.

كما يمكن للمستخلصين استخراج رقم قيد جمركي مبدئي ( ACID ) والسير في الإجراءات الجمركية بتوكيل رسمي أو تفويض إلكتروني من صاحب الشأن، مع توضيح بيانات الأصناف بأي نظام ترقيم دولي قياسي ، وتحديد رقم القطعة وفقا لطبيعة الصنف الوارد في حالة عدم وجود رقم كود عالمي.

كما أكدت مصلحة الجمارك، أن لكل بوليصة فرعية رقم قيد جمركي مبدئي يتم إدراجه بالبوليصة الرئيسية المجمعة، ويمكن السماح بتعديل البنود الجمركية بعد إصدار رقم ( ACID ) قبل الشحن ، كما يجب على المستورد تقديم كافة المستندات عن طلب القيد الجمركي ( 46 ك . م ) .

ونوهت المصلحة بأنه لا يمكن الحصول على رقم تعريفي مبدئي ( ACID ) بعد شحن البضائع وإدراج الفاتورة، كما أنه يمكن إصدار أكثر من توقيع الكتروني للشركة الواحدة عند تعدد حساباتها الفرعية ، ويعتبر رقم تسجيل المصدر الأجنبي هو الرقم الضريبي أو رقم السجل التجاري ببلد التصدير .

وأوضحت بيانات المصلحة، أنه يمكن رفع أكثر من فاتورة في ملف واحد إلكترونيا على منصة البلوكتشين برقم ( ACID ) ، كما يجب على الناقل وضع رقم القيد الجمركي المبدئي على بوليصة الشحن والمانفيست .

وأكدت المصلحة أن المصدر الأجنبي يقوم بتسجيل بيانات شركته مرة واحدة على منصة البلوكتشين، ولا يمكن للمستورد المصري إنشاء حساب على منصة البلوكتشين نيابة عن المصدر الأجنبي.

وأتاحت مصلحة الجمارك التقدم بالتظلمات في حالة رفض الشحنات خلال 3 أيام عمل فقط، كما لا يتم صدور رقم تعريفي للشحنة ( ACID ) إلا بعد تقديم الموافقة الاستيرادية المسبقة.

وبدأت مصلحة الجمارك منذ الأول من أكتوبر الجاري تطبيق نظام التسجيل المسبق للشحنات ( ACI ) إلزاميا على الواردات المصرية عبر الموانئ المصرية.

وقررت مصلحة الجمارك استثناء عدد من البضائع من هذا النظام الجديد، وذلك في المرحلة الأولى من تطبيق النظام الجديد.

وحسب قرارات مصلحة الجمارك المنظمة لهذا الشأن، فإنه تم استثناء الصادرات المصرية من الالتزام بهذا النظام، ليكون تنفيذه على الواردات فقط.

كما تم وضع استثناءات لشحنات قطع الغيار المستعمَلة والأمتعة الشخصية التي ترد إلى الموانئ البحرية المصرية، ليتم إدراج بند جمركي واحد (أو أكثر)، ويقوم موظفو الجمارك بتحديد بنود التعريفة الجمركية الفعلية عند إجراء عملية الكشف والمعاينة.

أما بالنسبة لبضائع الصب التي ترد من الخارج إلى الموانئ البحرية المصرية للتخزين بالمستودعات المقامة داخل الدوائر الجمركية لحين الإفراج عنها، فيتم السماح بشكل مؤقت بطلب المستودع الحصول على رقم ACID للشحنات الواردة – على ان تمنح كل بوليصة رقم ACID – بشرط تقديم طلب التخزين لكل بوليصة وإقرار المستودع بتحمله المسئولية الكاملة عن جميع بيانات الشحنة لحين قيام المستودع بتوفيق اوضاعه وفقا للإجراءات المقررة بنظام التسجيل المسبق للشحنات ACI ، على أن تقوم شركات المستودعات المقامة داخل الدوائر الجمركية باتخاذ الخطوات اللازمة للتسجيل على منصة (نافذة) والحصول على وحدات التوقيع الإلكتروني (e-Token) لموظفي الشركة المتعاملين مع المنظومة.

أما ما يخص الشحنات الخاصة بالسلع الاستراتيجية التي ترد إلى الموانئ البحرية المصرية من خلال (السفن الجوالة ) فيقوم المستورِد او وكيله بطلب إصدار رقم تعريفي (ACID) لكل شحنة (لكل بوليصة) خلال مدة لا تقل عن (3) ساعات قبل تقديم المانيفست.

وفي نفس السياق أصدرت مصلحة الجمارك رقـم (199) لسنة 2021 بضم بعض العاملين بمصلحة الجمارك لغرفة العمليات المركزية المشكلة بالقرار رقم (185) لسنة2021.

وتقوم غرفة العمليات المركزية بمتابعة تطبيق منظومة التسجيل المسبق للشحنات ACI على مدار 24 ساعة والإشراف على فرق العمل بالمراكز اللوجستية التي تضم ممثلي مصلحة الجمارك والشركة المصرية لتكنولوجيا التجارة الالكترونية MTS ولغرفة العمليات المركزية الاستعانة بمن تراه لإنجاز اعمالها.

وتنص المادة الثانية على أن تتولى فرق العمل المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القرار الرد على كافة التساؤلات الخاصة ببيانات ومستندات التسجيل المسبق للشحنات الكترونيا وإجراءات عمل المنظومة، استقبال الشكاوى، دراسة المشكلات وإزالة المعوقات التي تواجه المتعاملين مع الجمارك من خلال هذه المنظومة.