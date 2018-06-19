«المال» ترصد ردود فعل عينة من الشركات على رفع أسعار الطاقة

■ «روبكس»:الموردون امتنعوا عن العمل.. و400 ألف الفاتورة الشهرية ■ «مصر للفنادق»:«5 -% «10 لتعويض الفارق ■ «جى إم سي»:نتحول للطاقة الشمسية خلال عامين مصطفى طلعت رصدت المال عينة من الشركات المتوقع تأثرها بقرارات رفع أسعار المحروقات والكهرباء، وأ

■ «روبكس»:الموردون امتنعوا عن العمل.. و400 ألف الفاتورة الشهرية

■ «مصر للفنادق»:«5 -% «10 لتعويض الفارق

■ «جى إم سي»:نتحول للطاقة الشمسية خلال عامين

مصطفى طلعت

رصدت المال عينة من الشركات المتوقع تأثرها بقرارات رفع أسعار المحروقات والكهرباء، وأكد البعض احتمالية تكبد خسائر لا يمكن تفاديها، فيما رجح آخرون حدوث ارتفاعات مرتقبة بأسعار الخدمات والمنتجات، ما قد يضفى حالة من الركود على السوق.

وقررت الحكومة يوم السبت الماضى رفع أسعار المحروقات بأنواعها المختلفة، وزاد سعر لتر بنزين 92، بنحو175 قرشا، ليصبح 6.75 جنيه بدلا من 5 جنيهات، وارتفع سعر لتر بنزين 80 ليصل إلى 5.5 جنيه بدلا من 3.65 جنيه، وأضحى سعر السولار 5.5 جنيه مقابل 3.65 جنيه للتر، كما ارتفع سعر متر الغاز للسيارات إلى 3.75 جنيه بدلا من جنيهين، وسعر بنزين 95 إلى 7.75 جنيه للتر بدلا من 6.6 جنيه.

فيما قررت الحكومة منذ عدة أيام رفع أسعار الكهرباء بنسب متفاوتة أيضًا تتراوح بين 7 و%22.

قال محمد جنيدى، رئيس شركة جى إم سى للأجهزة المنزلية، إن إدارة التكاليف بشركته ستجتمع الأسبوع المقبل، لبحث آليات مواجهة ارتفاع التكلفة، نتيجة زيادة أسعار المحروقات.

وأكد أنه إذا تم رفع أسعار منتجات الشركة فسيقتصر ذلك على الأجهزة «الغالية» التى تستهدف ذوى الدخل المرتفع، مستبعدًا زيادة أسعار باقى المنتجات.

وتابع: إن شركته تخطط للتحول إلى العمل بالطاقة الشمسية خلال عامين تفاديًا لارتفاع أسعار الكهرباء، مؤكدًا فى الوقت نفسه صحة قرار رفع أسعار الطاقة والذى يصب فى إصلاح الموازنة العامة للدولة.

وأكد ماهر فتحى، مدير علاقات المستثمرين بالصناعات الكيماوية المصرية «كيما«، أن شركته ستتأثر سلباً من رفع أسعار المحروقات نتيجة ارتفاع تعريفة نقل «جلب الأمونيا« من شركتى الدلتا للأسمدة فى طلخا وأبوقير للأسمدة بالإسكندرية لمصنعها فى أسوان.

وقال إن التقديرات الأولية تشير إلى تكبد الشركة زيادة فى التكلفة بقيمة 305 ملايين جنيه، ما قد يحولها للخسارة خلال العام المالى المقبل 2018-2019 وذلك نتيجة ارتفاع أسعار الكهرباء من 30 إلى 60 قرشًا للكيلووات الواحد.

وأظهرت المؤشرات المالية لشركة الصناعات الكيماوية المصرية – كيما خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالى الحالى، تراجع أرباحها بنسبة %58.6، لتسجل أرباحًا بقيمة 97.3 مليون جنيه، مقابل 235 مليونًا فى الفترة المقارنة من العام المالى السابق.

وقال فتحى إن حجم الزيادة فى التكلفة المتوقع لا يتضمن ارتفاع أسعار المحروقات والغاز الطبيعى، موضحًا أن الإدارة المالية ستبحث خلال أيام الآثار المترتبة على هذه الخطوة وحجم التكلفة المتوقعة خلال الموازنة المقبلة.

وأضاف أن شركته لا يمكنها رفع أسعار المنتجات نتيجة ارتباطها بالأسعار العالمية، وبالتالى فإن ارتفاع تكلفة الإنتاج المحلية سيقلل القدرة على المنافسة بالأسواق العالمية، موضحًا أن عملية تصدير منتجات الشركة تتطلب نقلها لمسافة تصل إلى 1200 كيلومتر من أسوان إلى الإسكندرية.

وقال مجدى الطاهر، رئيس مجلس إدارة شركة «روبكس» لتصنيع البلاستيك والإكريلك، إن شركته تتفهم الاتجاه العام لزيادة أسعار المحروقات بغرض تنفيذ خطة الإصلاح الاقتصادى لكن يجب أن يتم ذلك على مراحل متباعدة.

وأشار الطاهر إلى أن مودرى الخامات امتنعوا عن التوريد قبل أسابيع نتيجة حالة التخبط والارتباك وتوقع ارتفاع الأسعار، موضحاً أن أسعار المحروقات لها تأثير مباشر على عملية نقل بضائع الشركة.

ولفت إلى أن نسب الرفع الأخيرة أكبر مما سبق، كما أن توقيت إعلان الزيادة غير مناسب بالمرة، لكونه تم خلال وقت الإجازات، وبالتالى لم تتمكن الشركات من اتخاذ احتياطاتها وتعديل أسعارها لأنها لم تتتمكن بعد من معرفة الأسعار الجديدة للخامات من الموردين.

وأكد أن السوق المحلية تعانى منذ فترة، حالة ركود، وستزيد مع رفع الأسعار، كما أن زيادة تكلفة الإنتاج تقلل من قدرة المنتج المصرى على المنافسة بالأسواق الخارجية، خاصة فى ظل الدعم الضعيف للتصدير والذى يصل إلى %6 فقط.

وأوضح الطاهر أن إدارة شركته ستجتمع لبحث تبعات الموقف وإعادة حسابات تكاليف الكهرباء والغاز والنقل والخامات، مشيرًا إلى أنها تتكبد نحو مليون جنيه شهريا كهرباء من المتوقع ان تزيد بما يعادل 400 ألف بعد التعديلات الأخيرة.

وقال عمروعطية، رئيس مجلس إدارة مصر للفنادق التابعة للقابضة للسياحة، إن شركته تبحث الآثار المترتبة على ارتفاع أسعار الكهرباء والمياه والمحروقات والتى تدخل ضمن مستلزمات التشغيل الأساسية للفنادق التابعة لها.

وتوقع أن ترتفع أسعار البيع ما بين 5 و%10 نتيجة الزيادة الأخيرة فى أسعار المحروقات، وهى نسبة قليلة سيتم تعويضها من رفع صعود معدلات الأشغال التى اقتربت من %90 خلال فترة عيد الفطر المبارك.

وأشار عطية إلى أن شركته ستبحث آليات مواجهة أزمة ارتفاع الأسعار بما يحافظ على الربحية والإيرادات، موضحاً أن أسعار بيع الغرف ارتفعت من 980 إلى 1200 جنيه كحد أدنى للغرفة الواحدة خلال العام الماضي.

من جهته كشف أحمد الهتيمى، العضوالمنتدب لشركة مدينة نصر للإسكان والتعمير، عن احتمالية رفع أسعار العقارات بشكل عام وأسعار المتر بمشروعات شركته بنسبة تصل إلى % 15 خلال الفترة المتبقية من العام الجارى.