«المال» ترصد خريطة مبيعات هواتف المحمول خلال أبريل

رصدت “المال” خريطة مبيعات هواتف المحمول في مصر خلال شهر أبريل الماضى؛ وذلك وفقًا للبيانات الصادرة عن مؤسسة الأبحاث التسويقية «GFK».

«سامسونج» تستحوذ على 37% من مبيعات هواتف المحمول بالقاهرة

احتفظت العلامة الكورية «سامسونج» بصدارة مبيعات هواتف المحمول فى محافظة القاهرة، بعدما استحوذت على حصة سوقية 37% من إجمالي المبيعات البالغة نحو 480 ألف جهاز خلال شهر أبريل الماضى.

وحلت العلامة الصينية «أوبو» في المرتبة الثانية مسجلة حصة سوقية 22% من إجمالى المبيعات، تبعتها «ريدمي» في المركز الثالث بحصة بلغت 11%.

وجاءت «ريلمي» فى المرتبة الرابعة بحصة سوقية 9%، تبعتها «إنفينيكس» فى المركز الخامسة بحصة بلغت 6%.

تمركزت «فيفو» فى المرتبة السادسة بقائمة الماركات التجارية الأكثر مبيعًا لهواتف المحمول بالقاهرة، مسجلة حصة سوقية 5%، تلتها «أبل» في المركز السابع بحصة قدرها 4%.

فيما توزعت الحصص السوقية المتبقية البالغة نحو 10% للعلامات التجارية الاخرى المطروحة في السوق المحلية خلال شهر أبريل الماضى.

«سامسونج» تقتنص 40% من مبيعات الهواتف بالإسكندرية

اعتلت العلامة الكورية «سامسونج» صدارة مبيعات الهواتف المحمولة في محافظة الإسكندرية، بعدما اقتنصت حصة سوقية 40%، من إجمالى المبيعات البالغة 85 ألف جهاز خلال شهر أبريل الماضى.

بحسب التقرير الصادر عن مؤسسة الأبحاث التسويقية «GFK»، حلت العلامة الصينية «أوبو» في المرتبة الثانية مستحوذة على حصة سوقية 24%، من إجمالى المبيعات، تبعتها «ريدمي» فى المركز الثالث بحصة بلغت 11%.

وتمركزت «إنفينيكس» في المرتبة الرابعة بحصة سوقية 7%، تلتها «ريلمي» و«فيفو» في المركز السادس والسابع بحصة قدرها 5% لكل منهما.

فيما توزعت الحصص السوقية المتبقية البالغة نحو 8% على العلامات التجارية الاخرى المطروحة في السوق المحلية خلال شهر أبريل الماضى.

«أوبو» و«سامسونج» تتصدران مبيعات هواتف المحمول في الدلتا

تصدرتا «أوبو» و«سامسونج» مبيعات هواتف المحمول في مدن الدلتا، مستحوذة على حصة سوقية 27%، من إجمالى المبيعات التي بلغت 264 ألف جهاز، خلال شهر أبريل الماضى.

وجاءت العلامة الصينية «ريلمي» في المرتبة الثالثة مسجلة حصة سوقية 15%، تبعتها «ريدمي» فى المركز الرابع بحصة بلغت 12%.

وحصدت «إنفينيكس» و«فيفو» المرتبة الرابعة والخامسة بعدما تمكنت من زيادة حصتها السوقية 6% لكل منهما.

فيما توزعت الحصص السوقية المتبقية البالغة نحو 7% على العلامات التجارية الاخرى المطروحة في السوق المحلية خلال شهر أبريل الماضى.

«سامسونج» تستحوذ على 38% من مبيعات الهواتف في الصعيد

احتفظت العلامة الكورية «سامسونج» بصدارة مبيعات الهواتف المحمولة بمنطقة مدن الصعيد، بعدما استحوذت على حصة سوقية 38%، من إجمالى المبيعات التي بلغت 147 ألف جهاز خلال شهر أبريل الماضى.

وحلت العلامة الصينية «أوبو» في المرتبة الثانية مسجلة حصة سوقية 21% من إجمالى المبيعات.

واقتنصت «ريدمي» المرتبة الثالثة بحصة سوقية 12%، أعقبتها «ريلمي» في المركز الرابع بحصة بلغت 9%.

وتمركزت «إنفنينيكس» في المرتبة الخامسة بقائمة العلامات التجارية الاكثر مبيعًا لهواتف المحمول بمنطقة مدن الصعيد، بعدما اقتنصت حصة سوقية 8%، تلتها «فيفو» في المركز السادس بحصة بلغت 5%.

فيما توزعت الحصص السوقية المتبقية البالغة نحو 7% على العلامات التجارية الأخرى المطروحة في السوق المحلية خلال شهر أبريل الماضى.

«سامسونج» تهيمن على مبيعات هواتف المحمول بمدن القناة

هيمنت العلامة الكورية «سامسونج» على مبيعات هواتف المحمول في منطقة مدن القناة بنسبة بلغت 39%، من إجمالى المبيعات التي بلغت 53 ألف جهاز، خلال شهر أبريل الماضى.

بحسب البيانات المعلنة عن مؤسسة الأبحاث التسويقية «GFK»، جاءت العلامة الصينية «أوبو» في المرتبة الثانية مسجلة حصة سوقية 23% من إجمالى المبيعات.

حصدت «ريدمي» المرتبة الثالثة بعدما تمكنت من زيادة حصتها السوقية إلى 10%، تبعتها «إنفنينيكس» فى المركز الرابع بحصة بلغت 9%.

وحافظت «ريلمي» على تمركزها في المرتبة الخامسة بقائمة الماركات التجارية الأكثر مبيعًا لهواتف المحمول بمدن القناة مسجلة حصة سوقية 7%.

وحلت «فيفو» فى المرتبة السادسة مسجلة حصة سوقية 4%، من إجمالى مبيعات هواتف المحمول في مدن القناة.

فيما توزعت الحصص السوقية المتبقية البالغة نحو 8% على العلامات التجارية الأخرى المطروحة في السوق المحلية خلال شهر أبريل الماضى.