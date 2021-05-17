«المال» ترصد خريطة مبيعات سوق المحمول فى مصر

خلال الربع الأول من 2021

رصدت “المال” خريطة مبيعات سوق هواتف المحمول فى مصر خلال شهر مارس الماضى؛ استنادًا إلى الإحصائيات الصادرة عن مؤسسة الأبحاث التسويقية «GFK».

«إنفينيكس» و«سامسونج» تتصارعان على فئة «1000 – 2000 جنيه»

واحتدمت المنافسة بين العلامتين التجاريتين «إنفينيكس» و«سامسونج» على صدارة مبيعات هواتف المحمول المنتمية للشريحة السعرية التى تتداول بين «1000 و2000 جنيه»، لتحسمها الأولى بعدما استحوذت على حصة سوقية %34.3، من إجمالى مبيعات تلك الفئة السعرية التى بلغت 270 ألف جهاز خلال مارس الماضى.

وحصدت «سامسونج» الكورية المرتبة الثانية مسجلة حصة سوقية %34، وتبعتها «أوبو» فى المركز الثالث بعدما تمكنت من زيادة حصتها السوقية إلى %9.5 من إجمالى مبيعات تلك الفئة خلال الشهر ذاته.

وحلت «ريدمى» فى المرتبة الرابعة مسجلة حصة سوقية %7.3، تلتها «هواوى» فى المركز الخامس بحصة بلغت %4.1.

وتوزعت باقى الحصة السوقية البالغة %10.8 من إجمالى مبيعات هواتف المحمول المنتمية للفئة السعرية التى تتراوح بين «1000 إلى 2000 جنيه» خلال مارس الماضى.

«سامسونج» تتصدر شريحة «2000 – 3000» جنيه

وتصدرت العلامة الكورية «سامسونج» مبيعات هواتف المحمول التى تتراوح أسعارها بين «2000 إلى 3000 جنيه» بعدما اقتنصت حصة سوقية بلغت %31.5، من إجمالى مبيعات تلك الفئة السعرية البالغة 525 ألف وحدة خلال مارس الماضى.

وحلت «أوبو الصينية» فى المرتبة الثانية بعدما تمكنت من زيادة حصتها السوقية إلى %27، تلتها «ريدمى» فى المركز الثالث بحصة بلغت %13.9.

فى حين، تراجعت «ريلمى» للمرتبة الرابعة مسجلة حصة سوقية %10.5، أعقبتها «هواوى» فى المركز الخامس بنسبة بلغت %6.5، ثم «إنفينيكس» فى المركز السادس بحصة %4.9 من إجمالى نتائج أعمال القطاع.

بينما استحوذت باقى العلامات التجارية الأخرى المطروحة فى الشريحة السعرية نفسها للهواتف على حصة سوقية %5.7 من إجمالى المبيعات.

«أوبو» تهيمن على «3000 – 4000»

وهيمنت العلامة الصينية «أوبو» على النصيب الأكبر من مبيعات الهواتف المحمولة المنتمية للفئة السعرية التى تتراوح بين «3 إلى 4 آلاف جنيه»، بعدما تمكنت من زيادة حصتها السوقية إلى 33.3 % من إجمالى مبيعات تلك الفئة التى بلغت 212 ألف جهاز خلال شهر مارس الماضى.

وحلت «سامسونج» فى المرتبة الثانية مسجلة حصة سوقية %24.6، من إجمالى مبيعات تلك الفئة.

وحصدت «ريدمى» المرتبة الرابعة بقائمة الماركات التجارية الأكثر مبيعًا للهواتف المنتمية للفئة السعرية التى تتداول بين «3 و4 آلاف جنيه» بعدما تمكنت من زيادة حصتها السوقية إلى %15.6 من مبيعات تلك الشريحة السعرية، تلتها «ريلمى» فى المركز الخامس بحصة بلغت %13.7 خلال تلك الفترة.

وجاءت «هواوى» فى المرتبة الخامسة مسجلة حصة سوقية %4.8، تلتها «إنفينيكس» فى المركز السادس بنسبة بلغت %2.9، من إجمالى مبيعات تلك الفئة السعرية للهواتف.

وتوزعت باقى الحصص السوقية على العلامات التجارية الأخرى المطروحة البالغة %5.1 من إجمالى مبيعات الفئة السعرية لأجهزة هواتف المحمول التى تتداول بين «3 و4 آلاف جنيه» خلال مارس الماضى.

«أوبو» تحسم صدارة فئة «4 – 5» آلاف جنيه

حسمت العلامة الصينية «أوبو» صدارة مبيعات الهواتف المنتمية للفئة السعرية التى تتداول بين «4 و5 آلاف جنيه»، بعدما استحوذت على حصة سوقية %32.6، من إجمالى مبيعات تلك الفئة التى بلغت 116 ألف وحدة خلال شهر مارس الماضى.

وجاءت «سامسونج الكورية» فى المرتبة الثانية مسجلة حصة سوقية %29.4 من إجمالى مبيعات ذات الفئة، تلتها بوكو الصينية «POCO» فى المركز الثالث بحصة بلغت %12.7.

وحصدت «ريلمى»المرتبة الرابعة بقائمة الماركات التجارية الأكثر مبيعًا لهواتف المحمول المنتمية للفئة السعرية «4 و5 آلاف جنيه» بعدما تمكنت من الحصول على حصة سوقية %11.6، من إجمالى مبيعات تلك الشريحة.

وحافظت «هواوى الصينية» على المرتبة الخامسة مسجلة حصة سوقية %5.8، تبعتها «ريدمى» فى المركز السادس بنسبة بلغت %5.2.

فيما توزعت باقى الحصص السوقية على الماركات التجارية الأخرى فى نفس الشريحة السعرية من الهواتف بنسبة %2.7 خلال تلك الفترة.

«أوبو» فى مقدمة مبيعات «5 – 7» آلاف

استحوذت العلامة الصينية «أوبو» على النصيب الأكبر من مبيعات الهواتف المحمولة المنتمية للفئة السعرية التى تتراوح بين «5 و7 آلاف جنيه» بعدما اقتنصت حصة سوقية %46.7، من إجمالى مبيعات تلك الشريحة السعرية التى بلغت 125 ألف جهاز خلال شهر مارس الماضى.

وجاءت «سامسونج الكورية» فى المرتبة الثانية بقائمة الماركات التجارية الأكثر مبيعًا للهواتف المنتمية للشريحة السعرية التى تتراوح بين «5 و7 آلاف جنيه» مسجلة حصة سوقية %32.7.

وحلت «إنفينيكس» فى المرتبة الثالثة بعدما تمكنت من زيادة حصتها السوقية إلى %14.5 من إجمالى مبيعات الهواتف المحمولة المنتمية فى تلك الفئة، تبعتها «ريلمى» فى المركز الرابع بحصة بلغت %4.1.

فيما استحوذت باقى العلامات التجارية الأخرى على حصة سوقية %2، من إجمالى مبيعات الهواتف المحمولة المنتمية للفئة السعرية التى تتراوح بين «5 و7 آلاف جنيه» خلال شهر مارس الماضى.

«سامسونج» تستحوذ على %58.6 من «7 – 10» آلاف جنيه

استحوذت العلامة الكورية «سامسونج» على مبيعات هواتف المحمول المنتمية للفئة السعرية التى تدور بين «7 و10 آلاف جنيه» بنسبة %58.6 من إجمالى مبيعات تلك الشريحة السعرية التى بلغت 24 ألف جهاز، خلال شهر مارس الماضى.

وجاءت «أوبو» فى المرتبة الثانية بقائمة الماركات التجارية الأكثر مبيعًا للهواتف المحمولة المنتمية لنفس الشريحة السعرية مسجلة حصة سوقية %26.9، أعقبتها «إنفينيكس» فى المركز الثالث بحصة بلغت %9.1.

فى المقابل، صعدت «أبل الأمريكية» للمرتبة الرابعة بعدما أن اقتنصت حصة سوقية قدرها %2.7 من إجمالى المبيعات، خلال تلك الفترة.

فيما استحوذت باقى العلامات الأخرى على حصة سوقية %2.7 من إجمالى مبيعات الهواتف المنتمية للفئة السعرية التى تتداول بين «7 و10 آلاف جنيه» خلال شهر مارس الماضى.

«أبل» تهيمن على «10 آلاف جنيه فأعلى»

هيمنت العلامة الأمريكية «أبل»على مبيعات الهواتف المنتمية للفئة السعرية التى تتخطى قيمتها «10 آلاف جنيه»، بعدما اقتنصت حصة سوقية %51.2 من إجمالى المبيعات التى بلغت %47 ألف جهاز خلال شهر مارس الماضى.

وجاءت «سامسونج» فى المرتبة الثانية بقائمة الماركات التجارية الأكثر مبيعًا فى شريحة الهواتف التى تتخطى قيمتها «10 آلاف جنيه» مسجلة حصة سوقية %47.9.

فيما توزعت باقى الحصص السوقية على الماركات التجارية الأخرى البالغة %0.9 من إجمالى مبيعات تلك الفئة خلال تلك الفترة.